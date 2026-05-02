মৃত্যুৱেও বিচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিলে মাতৃ-পুত্ৰক: পানীৰ তলত কোবাঘণ্টা ধৰি সন্তানক সাবটি আছিল মেৰিনাই
জবলপুৰৰ নাও দুৰ্ঘটনাই দেখুৱাই গ’ল নিস্বাৰ্থ ভালপোৱাৰ এখন দুখলগা ছবি ৷
Published : May 2, 2026 at 3:00 PM IST
জবলপুৰ: জবলপুৰৰ নাও দুৰ্ঘটনাই কন্দুৱাইছে সকলোকে ৷ বৰ্তমানেও চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷ বৰ্তমানলৈকে 9 টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু 28 গৰাকী ব্যক্তিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ ইমান দুখৰ মাজতে সামাজিক মাধ্যমত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এখন বিশেষ ফটোৱে ৷ মাকৰ বুকুৰ মাজত সোমায়েই মৃত্যুৰ কোলাত শুই গ’ল এটি দেৱশিশু ৷ শেষ মুহূৰ্তলৈকে মৰমৰ আঁচলেৰে আৱৰি ৰাখিলে মাকে তাক ৷
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰৰ বৰগী বান্ধত এখন জাহাজ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । এই শোকাবহ ঘটনাত দিল্লীৰ এটা পৰিয়াল অতি নিষ্ঠুৰভাৱে ধ্বংস হৈ যায় । কিন্তু মৃত্যুৱেও এগৰাকী মাকক তেওঁৰ সন্তানৰ পৰা বিচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিলে । শুকুৰবাৰে পুৱা যেতিয়া আগ্ৰাৰ পৰা অহা এটা বিশেষ দলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে পানীৰ তলত থকা জাহাজখনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত এটা অতি হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্য দেখিবলৈ পায় ।
জাহাজখনৰ এখন খিৰিকীৰ ওচৰত তেওঁলোকে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । তেওঁলোকে দেখা পাইছিল কিদৰে মৃত্যুৰ ক্ষণতো মাকে নিজৰ নিষ্পাপ সন্তানক বুকুত সাৱটি ধৰি আছিল । মাকৰ সেই সাৱটি ধৰা টান ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ হাতখন শিথিল হোৱা নাছিল । উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো উলিয়াই আনিবলৈ বহু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল । মাকৰ মমতাৰ এই কৰুণ দৃশ্যই উদ্ধাৰকাৰীসকলকো মৰ্মাহত কৰি তোলে ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছৰ ১২ ঘণ্টা ধৰি সেই মাকগৰাকীয়ে নিজৰ মৰমৰ সন্তানক বুকুত টানকৈ সাবটি ধৰি আছিল । দিল্লীৰ পৰা এই পৰিয়ালটো ফুৰিবলৈ আহিছিল । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, মেৰিনা মেছী (Marina Massey) আৰু তেওঁৰ চাৰি বছৰীয়া পুত্ৰ ত্ৰিশাণৰ (Trishaan) মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ সময়তো মেৰিনাই নিজৰ 'লাইফ জেকেট'ৰ (life jacket) ভিতৰত পুত্ৰক সাৱটি ধৰি আছিল । পৰিয়ালটোৰ আন দুজন সদস্য— পিতৃ প্ৰদীপ আৰু কন্যা ছিয়া এই যাত্ৰাত কোনোমতে জীৱিত অৱস্থাত ৰক্ষা পৰে ।
বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি প্ৰায় ৫ বজাত হঠাতে অহা এজাক তীব্ৰ ধুমুহাৰ ফলত জবলপুৰৰ বৰগী বান্ধত পৰ্যটন বিভাগৰ এখন জাহাজ ডুবি যায় । এই শোকাৱহ ঘটনাত বৰ্তমানলৈকে ৯ জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু ২৮ জন লোকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি, এতিয়াও ৪ জন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে । দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত জাহাজখনত প্ৰায় ৪৩ ৰ পৰা ৪৭ জন পৰ্যটক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰগী চহৰৰ আৰক্ষী বিষয়া (CSP) অঞ্জুল মিশ্ৰই জনোৱা মতে, উদ্ধাৰ অভিযানৰ আৰম্ভণিতে SDRF-এ বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল । কিন্তু অন্ধকাৰ আৰু বেয়া বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ কাৰ্যত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল । শুকুৰবাৰে দুপৰীয়ালৈকে এই উদ্ধাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : নাওখন এঢলীয়া হৈ লাহে লাহে ডুবিবলৈ ধৰিলে আৰু... ! মৃত্যু জিনি অহা ১১ বছৰীয়া জাফৰে দিলে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা