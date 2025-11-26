সংবিধান দিৱসত ন্যায় ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে কি ক'লে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তই ?

সংবিধান দিৱসত ন্যায় ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে কি ক'লে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তই ?
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকক আইনী সাহায্য প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
November 26, 2025
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপতগ্ৰহণৰ পিছত সূৰ্য কান্তই বুধবাৰে কয় যে আইনৰ সুশাসন আৰু সংবিধানৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে অপৰিহাৰ্য অৱদান আগবঢ়ায় আৰু কেৱল বাৰেহে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্যনে আয়োজন কৰা সংবিধান দিৱসৰ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে সাংবিধানিক বিষয়ত ন্যায়াধীশসকলক সহায় কৰাৰ উপৰিও বাৰে সামূহিকভাৱে সংবিধানৰ ভাষা আৰু মনোভাৱৰ সমৰ্থন কৰাৰ দিশত উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত অগ্ৰগতি গ্ৰহণ কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
ইয়াৰ ভিতৰত সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলক আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰনীতিৰ নিৰ্দেশনামূলক নীতিত সন্নিৱিষ্ট দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে নিজকে সংযুক্ত কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে এনে প্ৰতিশ্ৰুতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ যেতিয়া আইনী ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ সদস্যসকলে এই বাধ্যবাধকতাসমূহ গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়া ই এক ৰিপল ইফেক্টৰ সৃষ্টি কৰে, তেওঁলোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তনক গ্ৰহণ কৰে আৰু দৈনন্দিন জীৱনত সাংবিধানিক মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰে ।
তেওঁ কয়, "যেতিয়া মই প্ৰায়ে ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ 'অদৃশ্য ভুক্তভোগী'ৰ বিষয়ে কওঁ, তেতিয়া মোৰ আন্তৰিক বিশ্বাস যে কেৱল বাৰেহে তেওঁলোকক এনে যন্ত্ৰণাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে । আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰ গভীৰ গুৰুত্ব আছে আৰু আপুনি যি গুৰুত্বসহকাৰে আপোনাৰ কলাত জড়িত হৈ আছে, সেইটোৱে আমাৰ সাংবিধানিক ভৱিষ্যতৰ ট্ৰেন্সমগ্ৰিফিকেশনত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলায় ।"
তেওঁ লগতে কয় যে সংবিধানে নিজৰ অভিভাৱকত্ব কেৱল এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত নহয়, মন আৰু বিবেকৰ এটা সংঘৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰে আৰু সেই সংঘত বাৰ আৰু বিচাৰপীঠে অপৰিহাৰ্য অংশীদাৰ হিচাপে থিয় দিছে ।
বাৰৰ যোগ্যতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰৰ অতি মূল্যৱান ভূমিকাক ন্যায়পালিকাই বাৰে বাৰে স্বীকৃতি দিছে বুলি মুখ্য ন্যায়াধীশে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ জনসাধাৰণে নিজকে আটাইতকৈ মৌলিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তটো আমি উদযাপন কৰাৰ সময়ত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় দিছো আৰু এই কথাত গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছো যে আইনৰ শাসন শক্তিশালী কৰা আৰু আমাৰ সংবিধানৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাত বাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে...।"
মুখ্য ন্যায়াধীশ কান্তে কয়, "মই ক'বলৈ কোনো সংকোচ নকৰো যে যদি আদালতক সংবিধানৰ ৰক্ষক বুলি গণ্য কৰা হয়, তেন্তে বাৰৰ সদস্যসকলেই আমাৰ পথ পোহৰাই তোলা শিখা । তেওঁলোকে আমাক আমাৰ গম্ভীৰ কৰ্তব্য স্পষ্ট আৰু দৃঢ়তাৰে পালন কৰাত সহায় কৰে ।"
এছ চি বি এৰ সভাপতি তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিকাশ সিঙে কয় যে আইনী ব্যৱস্থাৰ তিনিটা কাৰক বিবেচনা কৰিলেহে আইনখন সকলোৰে বাবে উপযোগী আৰু সহজলভ্য হ'ব পাৰে – আইন প্ৰণয়ন, ন্যায় প্ৰদান আৰু প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ সুবিধা ।
তেওঁ নিৰ্বাচনত ক'লা ধনৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰি কয় যে অপৰাধী প্ৰৱণতাৰ লোক সংসদত প্ৰৱেশ কৰিছে । ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাৰ মতে সংবিধানৰ সৌন্দৰ্য্য হৈছে ইয়াৰ তিনিটা শাখা- ন্যায়পালিকা, কাৰ্যবাহী আৰু বিধায়িনী দল-স্বাধীন যদিও সমন্বিত ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সংবিধান দিৱস উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা কেইবাখনো দেশৰ বিশিষ্ট ন্যায়াধীশকো মুখ্য ন্যায়াধীশে আদৰণি জনায় । এই বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ ভিতৰত আছিল ভূটানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ লায়নপো নৰ্বু শ্বেৰিং, কেনিয়াৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ মাৰ্থা কে কুমে, মৰিচাছৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰেহানা বিবি মুংগলী-গুলবুল আৰু শ্ৰীলংকাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ প্ৰীতি পদ্মন ছুৰসেনা । কেনিয়া, নেপাল, শ্ৰীলংকা, মালয়েছিয়াৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশসকলো উপস্থিত থাকে ।
