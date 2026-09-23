খোলা থাকিব বেংক: ধৰ্মঘটৰ বাবে গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে দেওবাৰেও...
বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে, দেওবাৰে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংককে ধৰি সকলো বেংক খোলা থাকিব ।
Published : September 23, 2026 at 8:07 PM IST
নতুন দিল্লী: ইউনাইটেড ফ’ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে আহ্বান জনোৱা ধৰ্মঘটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে দেওবাৰে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংককে ধৰি সকলো বেংক খোলা থাকিব বুলি বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে ।
বেংকিং ক্ষেত্ৰত ৯০ শতাংশ কৰ্মচাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ইউএফবিইউয়ে ২৮ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব । এই ধৰ্মঘটৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পাঁচদিনীয়া বেংকিং সপ্তাহৰ দাবী কৰা, লগতে আন কেইবাটাও দাবী আছে । যদি এই ধর্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়, তেন্তে এইটো বেংকিং খণ্ডৰ অৰ্ধবাৰ্ষিক সমাপনৰ সৈতে মিলি যাব।
এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ইউএফবিইউৰ দ্বাৰা ২৬ আৰু ২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ সাপ্তাহান্তিক ছুটীৰ পিছত ২৮ ৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ লৈকে দেশজুৰি হ'বলগীয়া ধৰ্মঘটৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, চৰকাৰে নাগিৰকসকলৰ বেংকিং সেৱা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে,"জনতাৰ বাস্তৱিক বেংকিং প্ৰয়োজনীয়তাত দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে যাতে প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলো ক্ষেত্ৰৰ বেংকসমূহে ২৭ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৬, দেওবাৰে সামান্য পৰিমাণে কাম কৰিব ।"
ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ২৭ ছেপ্টেম্বৰত সকলো বেংকৰ শাখা, কাৰ্যালয়, এটিএমৰ সৈতে জড়িত শাখা আদি সম্পূৰ্ণৰূপে খোলা ৰাখিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে । বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ বিত্তীয় সেৱা বিভাগে উল্লেখ কৰে যে বেংকৰ গ্ৰাহকসকলৰ কল্যান আৰু সুবিধা চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰাথমিকতা ।
চৰকাৰ আৰু বেংক ইউনিয়নসমূহক প্ৰস্তাৱিত ধৰ্মঘট পিছুৱাই দিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু লগতে অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং সেৱাসমূহ যাতে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অব্যাহত থাকে তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলিও কোৱা হৈছে ।
ইউএফবিইউৰ আন দাবীসমূহৰ ভিতৰত আছে পেঞ্চনৰ আপডেট আৰু উন্নতি, সকলো পেঞ্চনাৰৰ বাবে একেধৰণৰ মৰগীয়া বানছৰ সূত্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অধীনত সামৰি লোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিলৈ যোৱাৰ বিকল্প ।
বহু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকে নিজৰ গ্ৰাহকক ধৰ্মঘট বাস্তৱায়িত হ’লে বেংকিং প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে ম'বাইল বেংকিং, এটিএম, ইণ্টাৰনেট বেংকিং, বিচি পইণ্ট আৰু ইউপিআইৰ দৰে ডিজিটেল চেনেল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
বেংকসমূহেও তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকসকলক প্ৰস্তাৱিত ধৰ্মঘটৰ তাৰিখৰ বহু আগতেই অত্যাৱশ্যকীয় বেংকিং লেনদেন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে যাতে যিকোনোধৰণৰ অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে । প্ৰস্তাৱিত ৩ দিনীয়া ধৰ্মঘটৰ সময়সীমা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ডেৰ বছৰীয়া বেংকসমূহ বন্ধ কৰাৰ সৈতেও মিল আছে, যিটো তাৰিখ মিলন, প্ৰভিজনিং আৰু কোষাগাৰ আৰু বজাৰ পৰিচালনাৰ বাবে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ।