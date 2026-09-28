ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ ৩ দিনীয়া দেশজোৰা ধৰ্মঘট স্থগিত
ভাৰতীয় বেংক সন্থাৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত বেংক ইউনিয়নসমূহে প্ৰস্তাৱিত তিনিদিনীয়া ধৰ্মঘট স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : September 28, 2026 at 7:28 AM IST
নতুন দিল্লী : বেংক ইউনিয়নসমূহে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ সমাধানৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটী গঠনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বেংক এছ’চিয়েশ্যন (আই বি এ)ৰ সৈতে বুজাবুজিত উপনীত হোৱাৰ পিছত তিনিদিনীয়াকৈ দেশজোৰা ধৰ্মঘটৰ প্ৰস্তাৱ স্থগিত ৰাখিছে ।
বেংক কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়া সংগঠনসমূহৰ যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফ’ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে (ইউ এফ বি ইউ) সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী বেংকসমূহৰ ডেৰ বছৰীয়া বন্ধৰ সময়ৰ লগত সংগতি ৰাখি আহ্বান জনাইছিল । ইউনিয়নে ধৰ্মঘট স্থগিত ৰখাৰ লগে লগে সোমবাৰে বেংক খোলা থাকিব ।
ইউ এফ বি ইউৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "শনিবাৰক বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আই বি এ আৰু ইউ এফ বি ইউৰ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি তৎক্ষণাত গঠন কৰা হ'ব । এই সমিতিখনে সকলো সম্ভাৱ্য বিকল্পৰ সন্ধান কৰিব, সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আৰু গ্ৰাহকৰ স্বাৰ্থক গুৰুত্ব দি সকলো পক্ষৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ দিশত কাম কৰিব ।"
Bank strike deferred after the meeting between the Indian Banks' Association (IBA) and the United Forum of Bank Unions (UFBU) tonight. pic.twitter.com/SPJUwp63p2— ANI (@ANI) September 27, 2026
চতুৰ্থ স্কেল আৰু তাৰ ওপৰৰ বিষয়াসকলৰ বাবে পাৰফৰমেন্স লিংকড ইনচেণ্টিভ (পি এল আই) আঁচনিৰ ওপৰতো আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ দুয়োপক্ষই সন্মতি প্ৰকাশ কৰে । আলোচনাত সংঘসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণসমূহ বিবেচনা কৰি চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ’ব ।
২০২৪ চনৰ ৮ মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ কাৰ্যবিৱৰণীত উল্লেখ কৰা অন্যান্য বিষয়সমূহ ক্ষিপ্ৰ সমাধানৰ বাবে পক্ষসমূহৰ মাজত আলোচনা কৰা হ’ব বুলিও বিবতিটো উল্লেখ কৰা হৈছে ।
ওপৰৰ কথাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইউ এফ বি ইউৱে প্ৰস্তাৱিত আন্দোলনমূলক কাৰ্যসূচী আৰু ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়া হ’ব বুলি সহমতত উপনীত হৈছে বুলিও ই লগতে কয় ।