বেংক ধৰ্মঘট : গহনা আৰু পৰিবহণ খণ্ডত পৰিব গুৰুতৰ প্ৰভাৱ !
গহনা আৰু পৰিবহণ খণ্ড দৈনন্দিন বেংকিং সেৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । নিৰাপত্তাজনিত আশংকাত গহনা ব্যৱসায়ী ।
Published : September 25, 2026 at 7:47 PM IST
নতুন দিল্লী : বেংক কৰ্মচাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংস্থা ইউনাইটেড ফ'ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ধৰ্মঘটৰ ঘোষণা কৰিছে । প্ৰস্তাৱিত এই বেংক ধৰ্মঘটক লৈ বেংকিং সেৱাৰ ওপৰত দৈনন্দিন নিৰ্ভৰশীল বিভিন্ন ব্যৱসায়িক খণ্ড চিন্তিত হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ গহনা ব্যৱসায় আৰু পৰিবহণ খণ্ডৰ প্ৰতিনিধিসকলে নগদ ধনৰ প্ৰবাহ, জমা আৰু নিয়মীয়া বেংকিং লেনদেন ব্যাহত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ডমেষ্টিক জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী কাউন্সিলৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ ৰোকড়েয়ে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে প্ৰস্তাৱিত বেংক ধৰ্মঘটে গহনা উদ্যোগৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, য'ত নগদ ধন সংগ্ৰহ, জমা আৰু নিয়মীয়া বেংকিং লেনদেন দৈনন্দিন কাম-কাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ।
🚨 NOW OR NEVER! 🚨— United Forum Of Bank Unions (@UFBUPUNE) September 22, 2026
No positive response. No 5-Day Banking yet.
✊ 28th • 29th • 30th SEPTEMBER — 3 DAYS STRIKE!
This is not the time to stay silent or sit back. This is the time to STAND UNITED, STAND STRONG & STAND TOGETHER!
🔥 Every member. Every cadre. Every branch.
🔥… pic.twitter.com/Xvan2HOiCa
গহনা ব্যৱসায়ীসকলে অধিক মূল্যৰ লেনদেন কৰে আৰু আনকি এই কেইবাদিনৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰা ধন জমা কৰা, পৰিশোধ কৰা আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী মূলধন পৰিচালনা কৰাৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে ।
তেওঁৰ মতে প্ৰায় ১০ লাখ কোটি টকাৰ আনুমানিক ঘৰুৱা বজাৰ থকা উদ্যোগ এটাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট হ'ব পাৰে । বেংকিং সেৱাত দীৰ্ঘদিন ধৰি বাধা আহিলে কেৱল ব্যৱসায়ীসকলক অসুবিধা দিয়াই নহয় ধন পৰিশোধ কৰিবলগীয়া বা ধন জমা কৰিবলগীয়া গ্ৰাহকসকলকো প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।
যি সময়ত ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে কঠোৰভাৱে নগদ ধনৰ প্ৰবাহৰ প্ৰয়োজনীয়তা পৰিচালনা কৰি আছে সেই সময়ত বেংকিং ব্যৱস্থাত যিকোনো বাধাই কাৰ্যকৰী বোজা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।
দৈনিক নগদ ধনৰ লেনদেনৰ পৰিমাণ সন্দৰ্ভত ৰোকড়েয়ে কয় যে গহনা উদ্যোগৰ মুঠ ব্যৱসায়ৰ প্ৰায় আধা অংশ পূৰ্বে নগদ ধনেৰে চলিছিল । উদ্যোগটোৰ সামগ্ৰিক বজাৰৰ পৰিমাণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ অনুমান কৰিছে যে বৰ্তমান নগদ ধনৰ লেনদেনৰ পৰিমাণ দিনটোত প্ৰায় ৮০০-১০০০ কোটি টকা হ'ব । প্ৰস্তাৱিত তিনিদিনীয়া বেংক ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে এই সময়ছোৱাত এই নগদ ধন জমা হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতিৰিক্ত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । তেওঁ কয় যে বেংকত জমা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন লগত ৰখাটো নিৰাপত্তা আৰু কাৰ্যকৰী দৃষ্টিকোণৰ পৰা এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিব ।
এই ধৰ্মঘটে পথ পৰিবহণ খণ্ডৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । কাৰণ বৰ্তমান দেশত টোল পৰিশোধ এক নিয়মীয়া আৰু অনিবাৰ্য । এনেক্ষেত্ৰত লাখ লাখ বাণিজ্যিক আৰু যাত্ৰীবাহী বাহনৰ চালক বা গৰাকী সমস্যাত পৰিব পাৰে । এই সন্দৰ্ভত সৰ্বভাৰতীয় মটৰ পৰিবহণ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হৰিশ ছভাৰৱালে ইয়াৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিছে ।
All India Railwaymen's federation (AIRF) extended their Solidarity to our All India 3 Days Bank Strike in demand of implementation of 5 Day Work Week@ShivaGopalMish1 pic.twitter.com/2HKvnK1V7F— National Confederation of Bank Employees (@ncbeofficial) September 25, 2026
তেওঁ ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলাচল কৰা বাহনসমূহৰ ভিতৰত ট্ৰাক, বাছ, মিনি বাছ, মেক্সি কেব আৰু অন্যান্য যাত্ৰীবাহী বাহন আদি ৰাষ্ট্ৰীয় অনুমতিৰ (National Permit) ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত । যিবোৰে প্ৰতিদিনে টোল পৰিশোধ কৰে । মুঠতে প্ৰায় ১৭ লাখ বাছ আৰু যাত্ৰী পৰিবহণ বাহন আছে আৰু অন্যান্য শ্ৰেণীৰ সৈতে মিলি এনে বাহনৰ মুঠ সংখ্যা প্ৰায় ৯০ লাখ হয় ।
প্ৰতিখন বাহনৰ বাবে টোল পৰিশোধৰ বাবে গড়ে ৫০,০০০ টকাৰ পৰা ১,০০,০০০ টকাৰ ভিতৰত যিকোনো ঠাইতে প্ৰয়োজন হয় । যাত্ৰীবাহী বাহনত সাধাৰণতে অলপ কম প্ৰয়োজন হয়, আনহাতে ট্ৰাকত অধিক টোল খৰচ হয় ।
ছভাৰৱালে লগতে কয়, "উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ কলকাতা ভ্ৰমণৰ সময়ত টোল খৰচ আছিল প্ৰায় ৩৫ হাজাৰ টকা । সাধাৰণ হিচাপত প্ৰতিখন বাহনৰ বাবে টোল খৰচ নূন্যতম ৫০ হাজাৰ আৰু সৰ্বাধিক ৭০ হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় । আপুনি কল্পনা কৰক নগদ ধনৰ প্ৰবাহ বন্ধ হ'লে ব্যৱসায় কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব আৰু এনে বেংক ধৰ্মঘটে কিমান বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক :
বেংক বন্ধ : ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৰমহা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰে ?