বেংক বন্ধৰ সত্যাসত্য: সঁচাকৈয়ে প্ৰতি শনিবাৰে বন্ধ থাকিব নেকি ৰাজহুৱা বেংক ?

বেংক বন্ধৰ সত্যাসত্য: সঁচাকৈয়ে প্ৰতি শনিবাৰে বন্ধ থাকিব নেকি ৰাজহুৱা বেংক ?
প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় শনিবাৰে বেংকসমূহ খোলা আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ থাকে আৰু দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰেহে বন্ধ থাকে ।
Published : October 1, 2026 at 4:58 PM IST
গুৱাহাটী: ছ’চিয়েল মিডিয়াত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰচাৰিত এখন গেজেট অধিসূচনাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে ৷ এই গেজেট অধিসূচনাখন বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে (বিত্তীয় সেৱা বিভাগ) জাৰি কৰা বুলি কোৱা হৈছিল ৷ এই অধিসূচনাত দাবী কৰা হৈছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতি শনিবাৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংককে ধৰি সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকৰ বাবে চৰকাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ।
বিশেষকৈ কেইবাটাও বেংকিং ইউনিয়নে সপ্তাহত পাঁচটা কৰ্মদিনৰ বাবে দাবী জনাই থকাৰ সময়তে প্ৰকাশ পোৱা এই অধিসূচনাখন বহুলভাৱে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু বহু সঁহাৰিও লাভ কৰিছিল ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই অধিসূচনা ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ।
A Gazette circulating on social media , purportedly issued by the Ministry of Finance (Department of Financial Services), claims that the Central Government has declared every Saturday a public holiday for all Public Sector Banks , including SBI.#PIBFactCheck:— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 1, 2026
❌ The document… pic.twitter.com/ClCqEt2UAX
প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰ'ৱে (পিআইবি) এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত কয় যে প্ৰচাৰিত নথিখন ভুৱা আৰু প্ৰতি শনিবাৰে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহৰ বাবে ৰাজহুৱা বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা এনে কোনো অধিসূচনা বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা নাই ।
পোষ্টটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে জড়িত সন্দেহজনক বিষয়বস্তু পিআইবি ফেক্ট চেকত উত্থাপন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ।
প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয় শনিবাৰে বেংকসমূহ খোলা আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ থাকে আৰু দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰেহে বন্ধ থাকে । ইউনাইটেড ফ’ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়ন (ইউ এফ বি ইউ)কে ধৰি কেইবাটাও বেংক কৰ্মচাৰী সংঘই দীৰ্ঘদিন ধৰি সম্পূৰ্ণ পাঁচদিনীয়া বেংকিং সপ্তাহৰ বাবে দাবী জনাই আহিছে ।
যোৱা দেওবাৰে বেংক ইউনিয়নসমূহে পাঁচদিনীয়া কৰ্ম সপ্তাহৰ দাবী আৰু অন্যান্য বিষয়ক লৈ ভাৰতীয় বেংক সন্থাই দিয়া আশ্বাসৰ পিছত ২৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া দেশজোৰা ধৰ্মঘট বাতিল কৰিছিল ।
সোমবাৰৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই ধৰ্মঘটৰ আহ্বান জনাইছে ইউনাইটেড ফ’ৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে। দেওবাৰে গভীৰ নিশা বেংক ইউনিয়নসমূহে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ চাব বুলি আশ্বাস দিয়াৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ধৰ্মঘট বাতিল কৰে, য’ত সকলো শনিবাৰক বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰাও অন্তৰ্ভুক্ত ।
ইউ এফ বি ইউৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, ‘‘আই বি এ আৰু ইউ এফ বি ইউৰ এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি তৎক্ষণাত গঠন কৰা হ'ব যাতে বাকী শনিবাৰক বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব । এই সমিতিখনে সকলো সম্ভাব্য বিকল্পৰ সন্ধান কৰিব, সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আৰু সকলো অংশীদাৰৰ বাবে, তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰাহকৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানৰ কাম কৰিব ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ৰেপ’ ৰেট ১০০ বেছিছ পইণ্টলৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা