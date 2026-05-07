ভাৰতে কেনেকৈ ঘূৰাই পঠিয়াব অবৈধ বাংলাদেশীক; বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰিলে পৰিকল্পনা

ভাৰতে কেনেকৈ ঘূৰাই পঠিয়াব অবৈধ বাংলাদেশীক; বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰিলে পৰিকল্পনা
প্ৰায় ৩ হাজাৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ জাতীয়তা পৰীক্ষণ ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ বাংলাদেশক আহ্বান ভাৰতৰ ।
By ANI
Published : May 7, 2026 at 11:53 PM IST
নতুন দিল্লী : অবৈধ বাংলাদেশীক বিতাড়নৰ বিষয়টো পুনৰ কঠোৰভাৱে উত্থাপন কৰি বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতক তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী খলিলুৰ ৰহমানে মঙলবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট কৰি পশ্চিমবংগত নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পিছত যদি কোনো ধৰণৰ 'পুছবেক' হয় তেন্তে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল । বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে, পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয়ৰ পিছত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী খলিলুৰ ৰহমানে দিয়া বক্তব্যক ভাৰতৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী ঘূৰাই অনাৰ প্ৰেক্ষাপটত চাব লাগে ।
নতুন দিল্লীত আয়োজিত সংবাদমেলত জয়ছোৱালে কয় যে বাংলাদেশৰ পৰা বিতাড়িত হোৱা কেবাটাও গোচৰৰ জাতীয়তা পৰীক্ষাত ভাৰতক সহযোগিতা প্রয়োজন ৷ তেওঁ কয়, "যোৱা কেইটামান দিনত আমি এনেধৰণৰ মন্তব্য দেখিবলৈ পাইছো । এই মন্তব্য ভাৰতৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশীক ঘূৰাই অনাৰ মূল বিষয়টোৰ প্ৰেক্ষাপটত চাব লাগে । ইয়াৰ বাবে স্পষ্টভাৱে বাংলাদেশৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন । বাংলাদেশৰ সৈতে ২,৮৬০ৰো অধিক জাতীয়তা নিশ্চিতকৰণৰ গোচৰ চলি আছে, ইয়াৰে বহুকেইটা পাঁচ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি বিচাৰাধীন হৈ আছে । আমাৰ নীতি হ'ল দেশত অবৈধভাৱে থকা যিকোনো বিদেশী নাগৰিকক ঘূৰাই পঠোৱা উচিত ।"
জয়ছোৱালে কয়, "আইন, পদ্ধতি আৰু প্ৰতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক ব্যৱস্থা অনুসৰি আমি আশা কৰোঁ যে বাংলাদেশে জাতীয়তা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ৰ কৰিব যাতে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন সুচাৰুৰূপে হ'ব পাৰে ।" ইয়াৰ পূৰ্বে বাংলাদেশ চৰকাৰে বাংলাদেশত থকা ভাৰতৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উচ্চায়ুক্ত পৱন বাধেক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ত তলব কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশী নাগৰিক সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ আনুষ্ঠানিক বিৰোধিতা প্ৰদৰ্শন কৰে । ঢাকা ট্ৰিবিউনত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমৰ পৰা বাংলাদেশী লোকসকলক বিতাড়ন কৰাৰ সৈতে জড়িত এই মন্তব্যৰ পিছতে কূটনৈতিক হস্তক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
৩০ এপ্ৰিল বৃহস্পতিবাৰৰ বিয়লি ভাৰপ্ৰাপ্ত ভাৰতীয় দূতক মাতি নিয়াৰ সময়ত বাংলাদেশী বিষয়াসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰতিবাদ দাখিল কৰে । শেহতীয়া ৰাজহুৱা আলোচনাৰ স্বৰূপক লৈ ঢাকাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ক্ষতি কৰিব পৰা মন্তব্যৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ২৬ এপ্ৰিলত এক বক্তব্য দিয়াৰ পিছত এই কূটনৈতিক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল, য’ত তেওঁ কৈছিল যে ২০ জন বিদেশী নাগৰিকক অসমত আটক কৰি পিছত 'বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছিল' ।
সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বদ স্বভাৱৰ মানুহে কোমল ভাষা বুজি নাপায় । অসমৰ পৰা ঘূৰি নোযোৱা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বহিষ্কাৰ কৰাৰ সময়ত বাৰে বাৰে এই দূৰদৰ্শী কথাষাৰ আমাৰ মনত আহে । উদাহৰণস্বৰূপে, যোৱানিশা খেদি পঠিওৱা এই ২০ জন অবৈধ বাংলাদেশী ।" বাংলাদেশে কয় যে এনে ৰাজহুৱা বক্তব্য 'ক্ষতিকাৰক' আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা চুবুৰীয়া দেশ দুখনৰ মাজৰ সম্পৰ্কত বেয়া হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তিস্তা নদীৰ বিষয়ত বাংলাদেশে চীনৰ সৈতে কথা পতা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জয়ছোৱালে কয়, "ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ৫৪খন নদী আছে । আমি পানী সম্পৰ্কীয় সকলো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ দ্বিপাক্ষিক ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিছো আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহৰ নিয়মীয়াকৈ বৈঠক হয় ।"
