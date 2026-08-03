বাংলাদেশী মাদ্ৰাছাবোৰ জেহাদীৰ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰ, এখনৰো অস্তিত্ব থাকিব নালাগে: তছলিমা নাছৰিন
তছলিমা নাছৰিনে ইউচিচিৰ সমৰ্থন কৰি কয় যে ইয়াক সমগ্ৰ ভাৰত, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানত কাৰ্যকৰী কৰা উচিত ।
Published : August 3, 2026 at 2:21 PM IST
কলকাতা : প্ৰখ্যাত লেখিকা তথা বাংলাদেশৰ বিসম্বাদী সাহিত্যিক তছলিমা নাছৰিনে দেওবাৰে কয় যে বাংলাদেশত কোনো মাদ্ৰাছাৰ অস্তিত্ব থাকিব নালাগে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সেইবোৰক ধৰ্মনিৰপেক্ষ বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে । কাৰণ সেইবোৰেই হৈছে ‘জেহাদী’ৰ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰ ।
পশ্চিমবংগৰ কলকাতাৰ বাংলা একাডেমীত এক সংবাদমেল সম্বোধনৰ সময়ত মাদ্ৰাছা সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "বাংলাদেশৰ মাদ্ৰাছাৰ বিষয়ে মই যিখিনি জানো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কওঁ যে এইবোৰৰ কোনো অস্তিত্বয়ে থাকিব নালাগে । এইবোৰ হৈছে জেহাদীৰ প্ৰজনন ক্ষেত্ৰ । তাতেই শিশু ধৰ্ষণ আৰু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ইমাম আৰু শিক্ষকসকল এই কাৰ্যত সঘনাই ধৰা পৰে । এই ক্ষেত্ৰত কেৱল শাস্তিয়েই যথেষ্ট নহয়; মাদ্ৰাছাৰ জানো কোনো প্ৰয়োজন আছে ? মাদ্ৰাছাৰ পৰা স্নাতকসকল কোনো উৎপাদনমূলক কেৰিয়াৰত জড়িত নহয়; তেওঁলোকে প্ৰায়ে ভিক্ষাৰ আশ্ৰয় লয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সকলো মাদ্ৰাছাক ধৰ্মনিৰপেক্ষ বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা উচিত ।"
তেওঁ লগতে কয় যে বাংলাদেশ চৰকাৰে সকলো মাদ্ৰাছা আৰু মছজিদক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব লাগে ।
ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ (ইউচিচি) প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াই বাংলাদেশৰ পৰা বিতাড়িত লেখিকাগৰাকীয়ে কয় যে সকলোৰে বাবে সমান আইনে সভ্যতাৰ প্ৰাথমিক চৰ্ত গঠন কৰে । লগতে কয় যে তেওঁ বিগত ৪০ বছৰ ধৰি ইয়াৰ বাবে যুঁজি আহিছে ।
"উপমহাদেশৰ দেশসমূহ যেনে বাংলাদেশ, ভাৰত আৰু পাকিস্তানত এক ইউচিচিৰ প্ৰয়োজন । যিকোনো সভ্য জাতিৰে ইউচিচি আছে । সম-অধিকাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক উমৈহতীয়া নাগৰিক সংহিতা অতি প্ৰয়োজনীয়; ই সভ্যতাৰ প্ৰথম পূৰ্বচৰ্ত । মুছলমান মহিলাসকল বৈষম্যৰ সন্মুখীন হয় । বাংলাদেশৰ হিন্দু মহিলাসকলৰ কোনো অধিকাৰ নাই; তাত হিন্দু পুৰুষসকলে বহুবিবাহ কৰায় আৰু হিন্দু মহিলাসকলৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ স্বাধীনতা নাই । আনহাতে ভাৰতীয় হিন্দু আইনে (১৯৫৬) সম-অধিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, বাংলাদেশৰ হিন্দু মহিলাসকলে এনে স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ ইউচিচিৰ প্ৰয়োজন ।" তেওঁ কয় ।
শনিবাৰে এক অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানত নিৰ্বাসিত বাংলাদেশী লেখিকাগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, "কৃতজ্ঞতা কোনো বশীভূত হোৱাৰ চুক্তি নহয় ।" উল্লেখ্য যে বাওঁ মৰ্চাৰ কাৰ্যকালত তেওঁ কলকাতা এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী তৃণমূল চৰকাৰে তেওঁক ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো উদ্যোগ লোৱা নাছিল । কিন্তু বৰ্তমান ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতে তছলিমা নাছৰিন পুনৰ বংগলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখ্য যে বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ তিনিমাহৰ ভিতৰতে তছলিমা নাছৰিন পুনৰ কলকাতালৈ উভতি আহে । মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে মঞ্চত থিয় হৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কয়, "পশ্চিমবংগৰ প্ৰশাসনৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপুনি সঘনাই ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰা উচিত । নিৰাপদ পশ্চিমবংগত আপোনাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাটো মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰক্ষী, মন্ত্ৰী আৰু শুভেন্দু অধিকাৰীৰ দায়িত্ব । ই কেৱল মুখৰ পৰিৱৰ্তন নহয়; ব্যৱস্থাটোও নিজে নিজে সলনি হৈছে ।"
আনহাতে, পশ্চিমবংগত তিনিওখন চৰকাৰৰ মাজত থকা মতানৈক্যৰ বিষয়ে এজন সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "এখন চৰকাৰে মোক বহিষ্কাৰ কৰিলে । আন এখন চৰকাৰে মোক ঘূৰি আহিবলৈ অনুমতি নিদিলে । ইফালে আন এখন চৰকাৰে মোক উভতি অহাৰ অনুমতি দিছে । কিন্তু সেই মতানৈক্যবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি এই কথাটো অনুভৱ কৰাটো উচিত যে মই ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । মই এই কথা বিশ্বাস কৰিব খোজো যে এইখন চৰকাৰে মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ আৰু বাক স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিব । মই এই চহৰখনত আৰু ৰাজ্যখনত প্ৰৱেশ কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছোঁ কোনো ধৰণৰ বাধা অবিহনে । কিন্তু মই নিজকে কেৱল তাতেই সীমাবদ্ধ ৰাখিব নিবিচাৰোঁ । যিসকলে ভিন্ন মতাদৰ্শত বিস্বাস কৰে তেওঁলোকেও এই একে সুযোগ পোৱাটো বিচাৰোঁ ।"
উদাৰবাদী লেখিকাগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে প্ৰগতিশীল মুছলমানৰ সংগঠন ‘চেকুলাৰ মিছন ট্ৰাষ্ট’ৰ আমন্ত্ৰণত তেওঁ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁক প্ৰদান কৰা নিৰাপত্তাৰ আঁৰত কোনো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই । যি চৰকাৰেই নিৰাপত্তা প্ৰদান নকৰক কিয়, তেওঁ নিজৰ আদৰ্শ আৰু ব্যক্তিগত বিশ্বাসত অটল থাকে ।
আনহাতে, শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ উত্তাল ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি তছলিমাই কয়, "বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ আন্দোলনে আমাক ঢোকে ঢোকে পানী খুৱাইছে ।" চৰকাৰক ওফৰাই পেলোৱা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেশখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আন্দোলনৰ আঁৰত জেহাদীসকলে ভূমিকা লৈছিল বুলিও উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এইটো শেহতীয়া ঘটনাৰ বিপৰ্যয়জনক পৰিণতি ।
আনহাতে, আৱামী লীগক নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তকো তেওঁ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ বিভিন্ন নীতিক সমালোচনা কৰিও তছলিমাই কয় যে তেওঁৰ মতে কোনো ৰাজনৈতিক দলক নিষিদ্ধ কৰা বা দেশৰ পৰা খেদি পঠিওৱাটো কেতিয়াও গণতান্ত্ৰিক কাৰ্য নহয় ।
বাংলাদেশত হিন্দুসকলৰ ওপৰত চলি থকা অত্যাচাৰকো তেওঁ তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে হিন্দুসকলে প্ৰতিখন চৰকাৰৰ শাসনকালত অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে, সেয়া জিয়াউৰ ৰহমান, এৰছাদ আৰু শ্বেখ হাছিনাৰ যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানৰ ইউনুছ প্ৰশাসনলৈকে; অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে ।
ইফালে ইস্কনৰ প্ৰাক্তন নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ দাবী কৰে যে সঁচা অৰ্থত চৰকাৰ মত প্ৰকাশ বা চিন্তাৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় । বাংলাদেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে জামাত-ই-ইছলামীৰ উত্থানক তেওঁ অত্যন্ত বিপজ্জনক বুলি গণ্য কৰে । তছলিমাৰ মতে, যদি তেওঁলোক ক্ষমতালৈ আহে তেন্তে সপ্তম শতিকাৰ শ্বৰীয়ত আইন জাপি দিয়া হ’ব, যাৰ ফলত মহিলা আৰু সংখ্যালঘুৰ বাবে দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি হ’ব ।
এই সমাজৰ অন্ধকাৰ দিশটোৰ বাবে তছলিমা নাছৰিনে ধৰ্মীয় উন্মাদনা আৰু ধৰ্মীয় শিক্ষাক দোষাৰোপ কৰি কয়, "মই নাভাবো যে মাদ্ৰাছাৰ কোনো প্ৰয়োজন আছে ।" তেওঁ আঙুলিয়াই দিলে যে বহু মাদ্ৰাছাত অনা মুছলমানৰ প্ৰতি ঘৃণা ভাব প্ৰচাৰ কৰা হয় আৰু তাত শিশু নিৰ্যাতনৰ দৰে অপৰাধ সংঘটিত হয় । মাদ্ৰাছাক ধৰ্মনিৰপেক্ষ বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাক ৰূপান্তৰিত কৰাৰো তেওঁ পোষকতা কৰে । একে সময়তে মহিলা আৰু সংখ্যালঘুৰ সম-অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁ বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানত ইউচিচি ৰূপায়ণৰ আহ্বান জনাইছে । "দেশৰ বাবে আইন একে হ’ব লাগে; আমাক সকলোৰে বাবে সমান আইন লাগে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
ইয়াৰ লগতে বিশিষ্ট লেখিকাগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতে কলকাতা গ্ৰন্থমেলাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । ৰাজ্য চৰকাৰে যদি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে তেন্তে পূৰ্বৰ দৰেই তেওঁ গ্ৰন্থমেলাত উপস্থিত থাকিব বুলিও কয় । দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধক সমৰ্থন কৰা সঠিক চিন্তাধাৰাৰ লোকসকলে সদায় ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰে পোষকতা কৰিব ।