বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ আনিছে অশনি সংকেত !
ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি শত্ৰুতাপূৰ্ণ শক্তিসমূহে উত্তৰ-পূবৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত অস্থিৰতা সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা ৷ হিংসা আৰু অশান্তিমূলক কামৰ বাবে উচটনি দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অনুমান ।
Published : August 26, 2026 at 1:46 PM IST
নতুন দিল্লী: স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে কেইবাখনো ৰাজ্যত তথাকথিত ‘শ্বাহজাদ ভাট্টী নেটৱৰ্ক’(এছবিএন) ৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানে ভাৰতৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়টোত পুনৰবাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই সংগঠনটোৱে পাকিস্তানৰ মাটিৰ পৰাই কাম কৰে আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইএছআয়ে ইয়াক সমৰ্থন জনাই আহিছে ৷
নিৰাপত্তা আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞসকলে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি শত্ৰুতাপূৰ্ণ শক্তিসমূহে উত্তৰ-পূবৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত অস্থিৰতা সৃষ্টিৰ লগতে হিংসা আৰু অশান্তিমূলক কামৰ বাবে উচটনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বুলি সকীয়াই দিছে ।
শেহতীয়াকৈ গৃহ পৰিক্ৰমা সংসদীয় সমিতিৰ মূল্যায়নৰ পিছত এই সমস্যাই আৰু অধিক তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে । বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিয়ে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বাবে গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আছে বুলি সমিতিখনে সকীয়াই দিছে ।
বিজেপি সাংসদ ডঃ ৰাধামোহন দাস আগৰৱালাৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন কমিটীয়ে উল্লেখ কৰে যে যোৱা বছৰ বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সময়ত কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা বা পলায়ন কৰা সন্ত্ৰাসবাদী আৰু উগ্ৰপন্থীয়ে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যাৰ ফলত প্ৰায় ৪,০৯৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত নতুন নিৰাপত্তাজনিত বিপদ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ঢাকাত বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে । চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পাৰ্টী(বিএনপি) য়ে পুনৰ শাসনৰ গাদীত অধিষ্ঠিত হয় ৷ ২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছত বাংলাদেশত প্ৰায় ১৮ মহীয়া অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ অন্ত পৰে ।
ভাৰতে বিষয়টোত বাৰুকৈয়ে সজাগ হৈ থাকিব লাগিব আৰু উত্তৰ-পূবত সক্ৰিয় বিদ্ৰোহী গোটৰ বাবে বাংলাদেশ যাতে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব । এই সমগ্ৰ বিষয়টোত সংসদীয় কমিটীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ভাৰত-বাংলাদেশ বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞ অনমিত্ৰ চেটাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘এয়া ভাৰতৰ বাবে গুৰুতৰ চিন্তাৰ বিষয় ৷ কিয়নো কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বহু উগ্ৰপন্থী বা সন্ত্ৰাসবাদী ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত জড়িত হ’ব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।’’
চেটাৰ্জীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ সৈতে নতুন দিল্লীয়ে অতি সতৰ্কতাৰে মোকাবিলা কৰা উচিত । কলকাতাত থকা চেটাৰ্জীয়ে কয়, ‘‘আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছো যে কেনেকৈ আৱামী লীগ চৰকাৰক ক্ষমতাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছত বিএনপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল । দৰাচলতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ অধিকাংশ নেতাই ইতিমধ্যে পাকিস্তানৰ সৈতে কাম কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ ব্যক্ত কৰিছে ।’’
সংসদীয় সমিতিৰ সন্মুখত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা বছৰ বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সময়ত কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা একাংশ বন্দী এতিয়া বাংলাদেশত থাকি ভাৰত বিৰোধী আবেগ আৰু আখ্যান প্ৰচাৰৰ কামত জড়িত হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
সংসদীয় সমিতিৰ সদস্য তথা কংগ্ৰেছ সাংসদ জয়প্ৰকাশে নতুন দিল্লী আৰু ঢাকাৰ মাজত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ সহযোগিতা বজাই ৰখাৰ বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইটিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, ‘‘আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিছো যে বাংলাদেশ চৰকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰক ৷ যাতে যিকোনো সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সন্মিলিতভাৱে যুঁজ দিব পৰা যায় ।’’
নিৰাপত্তাৰ এক ডাঙৰ পৰীক্ষা
নতুন দিল্লীৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু তাৎক্ষণিক প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল ঢাকাত উদ্ভৱ হোৱা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনে বছৰ বছৰ ধৰি দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই কষ্টৰে গঢ়ি তোলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত যাতে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় ৷ জয়প্ৰকাশে কয়, ‘‘আমি বাংলাদেশৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা বজাই ৰখা আৰু সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিহত কৰিবলৈ শক্তিশালী চোৰাংচোৱা-বিনিময় ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ পৰামৰ্শ দিছো ৷’’
ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সক্ৰিয় বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বাবে বাংলাদেশ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হ’ব নালাগে বুলি সংসদীয় কমিটীয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ইফালে, ভাৰতৰ নিৰাপত্তাত প্ৰভাৱ পেলাব পৰা উগ্ৰবাদ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত বাংলাদেশৰ কাৰ্যকলাপক কেন্দ্ৰ কৰি ভাৰত সজাগ হোৱাৰ লগতে বিষয়টোত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা বুলি সমিতিখনক অৱগত কৰিছে ।
৪,০৯৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই সীমান্তই প্ৰত্যাহ্বান আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে
প্ৰায় ৪,০৯৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তই অঞ্চলটোৰ অন্যতম জটিল সীমা ব্যৱস্থাপনা প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । ই পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহ যেনে - অসম, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰামৰ নদী, পাহাৰ, বনাঞ্চল আৰু ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলক স্পৰ্শ কৰিছে ৷
সমিতিৰ সন্মুখত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, সীমান্তৰ প্ৰায় ৩,২৩১ কিলোমিটাৰত অঞ্চলত বেৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । কঠিন ভূখণ্ড আৰু নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ বাবে প্ৰায় ৮৬৪ কিলোমিটাৰৰ অঞ্চলত এতিয়াও ফেন্সিং দিয়া হোৱা নাই । বাকী অংশসমূহৰ প্ৰায় ৬৮৯ কিলোমিটাৰ বেৰ দিয়াটো সম্ভৱপৰ যদিও প্ৰায় ১৭৫ কিলোমিটাৰ অংশই ভূখণ্ড আৰু অন্যান্য ভৌগোলিক কাৰকৰ বাবে উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে । নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ’লে এই বেৰবিহীন অংশসমূহ বিশেষভাৱে দুৰ্বল । যাৰ বাবে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালকপ্ৰধান প্ৰকাশ সিঙে কয় যে শত্ৰুপক্ষই উত্তৰ-পূব আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত চলি থকা পৰিস্থিতি বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত সিঙে কয়, ‘‘এছআইআৰ বিষয়ক লৈ পশ্চিমবংগৰ লাখ লাখ লোক ক্ষুব্ধ হৈ আছে । অসমৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ এটা শ্ৰেণীৰ ক্ষোভ আৰু মণিপুৰৰ জাতিগত সংঘাতো আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছো । ভাৰত বিৰোধী শক্তিয়ে অঞ্চলটোত চলি থকা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটাবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।’’
বিদ্ৰোহ, অনুপ্ৰৱেশ আৰু উগ্ৰবাদৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগ
নিৰাপত্তাৰ প্ৰত্যাহ্বান কেৱল বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা বা ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ সময়ত মুকলি হোৱা ব্যক্তিসকলৰ কাৰ্যকলাপতে সীমাবদ্ধ নহয় । অবৈধ প্ৰব্ৰজন, চোৰাংচোৱাগিৰি, উগ্ৰবাদ, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ, মানৱ সৰবৰাহ, নকল মুদ্ৰা আৰু অন্যান্য সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ দৰে অপৰাধসমূহক এইক্ষেত্ৰত স্থায়ী ভাবুকি হিচাপে সমিতিখনে চিহ্নিত কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, এনেধৰণৰ বিদ্ৰোহী গোটসমূহে বাংলাদেশৰ ভূখণ্ড আশ্ৰয়, নিযুক্তি, সা-সামগ্ৰীৰ পৰিবহণ বা চলাচলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । যি উত্তৰ-পূবৰ বাবে এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় ৷ গতিকে বাংলাদেশক উত্তৰ-পূবৰ বিদ্ৰোহী গোটৰ নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে পৰিগণিত হোৱাত বাধা দিয়াটো নিৰাপত্তাৰ মূল অগ্ৰাধিকাৰ হ’ব লাগিব বুলি সমিতিখনে উল্লেখ কৰিছে ।
প্ৰখ্যাত নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্ৰিগেডিয়াৰ(অৱসৰপ্ৰাপ্ত) বিকে খান্নাই ইটিভি ভাৰতক কয়, “সন্ত্ৰাসবাদী আৰু উগ্ৰপন্থী সংক্ৰান্তীয় কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা আৰু সীমান্ত অতিক্ৰম কৰা যিকোনো ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিব পৰা চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময় ব্যৱস্থাৰ অতি প্ৰয়োজন ।’’
ভাৰত বিৰোধী শক্তিসমূহে আঞ্চলিক দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ অস্থিৰতা আৰু অশান্তিৰ বীজ সিঁচিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে বুলি খান্নাই সকীয়াই দিয়ে । তেওঁ কয় যে শত্ৰুভাৱাপন্ন নেটৱৰ্কসমূহৰ সম্প্ৰসাৰণ ৰোধ কৰিবলৈ দুয়োখন দেশৰ মাজত নিৰন্তৰ চোৰাংচোৱাৰ সমন্বয় আৰু ঘনিষ্ঠ নিৰাপত্তা সহযোগিতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।
বিএছএফ-বিজিবিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সহযোগিতা
ব্যাপক ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ মাজতো চৰকাৰে কয় যে, সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী(বিএছএফ) আৰু সীমান্তৰক্ষী বাংলাদেশ(বিজিবি)ৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আন্তৰিক আৰু সুস্থ হৈ আছে । সমন্বিত সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা পৰিকল্পনাৰ অধীনত দুয়োখন দেশৰ সীমান্তৰক্ষী বাহিনীয়ে দিনে-নিশাই টহল, স্তম্ভ পৰীক্ষা আৰু বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । সীমান্ত উলংঘাৰ বিষয়েও তথ্যৰ ভাগ-বতৰা কৰে আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি অপৰাধ প্ৰতিৰোধ আৰু শান্তি বজাই ৰখাৰ লক্ষ্যৰে তথ্য আলোচনাত মিলিত হয় ৷
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাৰ পিছত সঞ্চালকপ্ৰধান পৰ্যায়ৰ তিনিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী, একেটা চনৰে আগষ্ট আৰু চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত এই বৈঠকসমূহ অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকসমূহৰ দুখন দিল্লীত আৰু আনখন ঢাকাত অনুষ্ঠিত হৈছিল । এই বৈঠকসমূহৰ সময়ত ভাৰতে নিজৰ মূল নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ তাৰপিছতে দুয়োপক্ষই যৌথ সীমান্ত নিৰীক্ষণৰে শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বজাই ৰখাৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।
ভাৰত আৰু বাংলাদেশেও সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী ব্যৱস্থা, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু নকল মুদ্ৰাৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ বাবে নিৰাপত্তা আৰু সীমা ব্যৱস্থাপনাৰ যৌথ কৰ্মগোট, বিএছএফ আৰু বিজিবিৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰু জালনোটৰ প্ৰচলন ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যুটীয়া টাস্ক ফ’ৰ্চৰ দৰে ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
দুৰ্বলতাসমূহ আঁতৰ কৰিবলৈ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ
সংসদীয় সমিতিখনে বাস্তৱিকতে সীমান্ত নিৰীক্ষণ শক্তিশালী কৰাৰ বাবে অত্যাধুনিক চোৰাংচোৱা প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বিশেষকৈ একাধিক অঞ্চলত ড্ৰোণ, থাৰ্মেল কেমেৰা, গতি চেন্সৰ আৰু উপগ্ৰহভিত্তিক নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
ইতিমধ্যে বিএছএফে অন্যান্য নিৰীক্ষণ সঁজুলিৰ লগতে বিস্তৃত সংহত সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থা (চিআইবিএমএছ), দুৰ্বল অঞ্চলৰ ইলেক্ট্ৰনিক নিৰীক্ষণ(ইএছভিপি) আৰু কম খৰচী কৌশলগত নিৰীক্ষণ(এলচিটিএছ) ব্যৱস্থাকে ধৰি উন্নত প্ৰক্ৰিয়াৰে সীমান্ত নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
কিন্তু কেৱল শাৰীৰিক বাধা আৰু প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে বুলি সমিতিখনে দাবী কৰিছে ৷ ই জনকেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰ পোষকতা কৰিছে, যিয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়ন আৰু সীমান্ত সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে উন্নত সংযোগক একত্ৰিত কৰে ।
ঢাকাৰ সৈতে নিৰাপত্তা সহযোগিতা এতিয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ
সমিতিখনৰ এই মূল্যায়নত বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিক উত্তৰ-পূবৰ বাবে ভাৰতৰ বিস্তৃত নিৰাপত্তা কাঠামোৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । বিএনপি চৰকাৰৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত নতুন দিল্লীয়ে এক জটিল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ সেয়া হৈছে - কূটনৈতিক সংযোগ বজাই ৰখা আৰু একে সময়তে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী ব্যৱস্থা আৰু সীমান্ত নিৰাপত্তাৰ বিষয়ত দৃঢ়তাৰে আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে মনোনিৱেশ কৰা ।
প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত থাকিব বুলি চৰকাৰে সমিতিখনক আশ্বাস দিছে । বিএছএফে যৌথ টহল, চোৰাংচোৱা বিনিময় আৰু সীমান্তৰ কাৰ্যকলাপ নিৰীক্ষণৰ জৰিয়তে বিজিবিৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় বজাই ৰাখিব ।
ব্ৰিগেডিয়াৰ খান্নাই কয়, ‘‘অৱশ্যে উত্তৰ-পূবৰ বাবে প্ৰাথমিক চিন্তা একেই আছে ৷ অস্থিৰতা, উগ্ৰবাদ বা সীমান্তৰ সিপাৰে নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলৰ উত্থানে শত্ৰু আৰু বিদ্ৰোহী গোটসমূহক নিজৰ নেটৱৰ্ক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে ।’’
খান্নাৰ মতে, ঢাকাত বিএনপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ সৈতে বৰ্ধিত চোৰাংচোৱাগিৰি আৰু চোৰাংচোৱাৰ সমন্বয়ৰ সৈতে স্থায়ী নিৰাপত্তা সহযোগিতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ইয়াৰ দ্বাৰা বাংলাদেশে যাতে উত্তৰ-পূবক লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদ, বিদ্ৰোহ বা অন্যান্য ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ নাযায় তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰখা উচিত ।
লগতে পঢ়ক: সীমা সমস্যাৰ 'ৰাজনৈতিক সমাধান' বিচাৰি চীনত ডোভাল-ৱাঙৰ কৰমৰ্দন