ভাৰতৰ অবিহনে বাংলাদেশ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে: বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ ৱাইয়েল আৱাদ

ভাৰতৰ প্ৰতি ক্ৰমবৰ্ধমান শত্ৰুতাৰ সৈতে এই অশান্তিৰ সম্পৰ্ক দাঙি ধৰি তেওঁ দুয়োখন দেশৰ মাজত বিভাজন বৃদ্ধিৰ বাবে অপশক্তিৰ ইচ্ছাকৃত প্ৰচেষ্টাক আঙুলিয়াই দিয়ে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ ৱাইয়েল আৱাদ (ANI)
By ANI

Published : December 27, 2025 at 8:24 AM IST

নতুন দিল্লী : বাংলাদেশত চলি থকা অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ ৱাইয়েল আৱাদে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি সকীয়াই দিয়ে যে বৃদ্ধি পোৱা উগ্ৰবাদ আৰু লক্ষ্য-নিৰ্দিষ্ট কাণ্ডই ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰৰ ওপৰত দায়িত্ব জাপি দিছে ।

এ এন আইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আৱাদে কয়, "ভাৰত অবিহনে বাংলাদেশ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে । কিন্তু এইটো এনে এটা যুগ, য'ত আমি বাংলাদেশত উগ্ৰপন্থীয়ে দায়িত্ব লোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ৰাজপথত উগ্ৰবাদৰ প্ৰচলন আছে ।"

ভাৰতৰ প্ৰতি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা শত্ৰুতাৰ সৈতে এই অশান্তিৰ সম্পৰ্ক দাঙি ধৰি তেওঁ দুয়োখন দেশৰ মাজত বিভাজন বৃদ্ধিৰ বাবে কিছুমান বিশেষ গোটৰ ইচ্ছাকৃত প্ৰচেষ্টাৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে । তেওঁ কয়, "বাংলাদেশৰ ভিতৰত কিছুমান বিশেষ উপাদান আছে যিয়ে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে সংঘটিত কৰি অহা কাণ্ডৰ বাবেই সেই ভাৰতবিৰোধী আৱেগ বৃদ্ধি পাইছে ।"

আৱাদে এই কথা জোৰ দি কয় যে এনে ঘটনাক বিচ্ছিন্ন বুলি উলাই কৰিব নোৱাৰি । "গতিকে চৰকাৰে এয়া এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা বুলি ক'ব নোৱাৰে । তেওঁলোকে দায়িত্ব বহন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি নহ'ব বুলি নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।" পৰৱৰ্তী হিংসা ৰোধৰ বাবে এক সঠিক আৰু কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় ।

ধৰ্মীয় স্থান আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আক্ৰমণত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি আৱাদে কয়, “উপাসনাস্থলীসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱা উচিত নহয়, সেয়া খ্ৰীষ্টানে হওক, হিন্দুৱে হওক বা সংখ্যালঘু মুছলমান নহওক কিয় ।”

তেওঁ লগতে কয় যে আত্মবিশ্বাস ঘূৰাই আনিবলৈ দৃঢ় পদক্ষেপ আৰু আশ্বাসৰ প্ৰয়োজন । "এনে কাৰ্য পুনৰাবৃত্তি হ’ব নালাগে বুলি জনসাধাৰণৰ লগতে ভাৰতক কিবা নহয় কিবা এটা কাৰ্য কৰি দেখুওৱাৰ লগতে আশ্বাস দিব লাগিব ।" তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশত হিন্দু যুৱকক লক্ষ্য কৰি গণপ্ৰহাৰৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়তে আৱাদৰ এই মন্তব্য আহিছে । বুধবাৰে দ্য ডেইলী ষ্টাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৰাজবাৰীৰ পাংছা মহকুমাৰ কালিমোহৰ ইউনিয়নৰ হোছেনদাংগা গাঁৱত অমৃত মণ্ডল নামৰ এজন হিন্দু যুৱকক ধনদাবীৰ অভিযোগত গণপ্ৰহাৰ কৰা হয় ।

এই তথ্য লাভ কৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সম্ৰাট নামেৰেও পৰিচিত অমৃত মণ্ডলক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে । বাংলাদেশৰ মৈমনসিং জিলাত হিন্দু যুৱক দিপু চন্দ্ৰ দাসক গণপ্ৰহাৰ কৰি অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ঘটনাৰ কেইদিনমান পিছতে সংঘটিত হয় এই হত্যাকাণ্ড ।

দিপু চন্দ্ৰ দাস নামৰ কাপোৰৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিকজনক যোৱা ১৮ ডিচেম্বৰত ভগৱানক নিন্দা কৰাৰ অভিযোগত ৰাইজে প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিছিল । তাৰ পিছত তেওঁৰ মৃতদেহ চিপ লগাই জ্বলাই দিছিল ।

দ্য ডেইলী ষ্টাৰৰ মতে, মৈমনসিঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আব্দুল্লা আল মামুনে কয় যে কাৰখানাৰ এজন বিষয়াই ভালুক আৰক্ষীক জনাইছিল যে ফেচবুক পোষ্টত “হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে অপমানজনক মন্তব্য” কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দিপুক কাৰখানাৰ ভিতৰত এদল শ্ৰমিকে আক্ৰমণ কৰিছিল ।

অৱশ্যে মৈমনসিঙৰ RAB-14 কোম্পানী কমাণ্ডাৰ এম ডি ছামছুজ্জামানে দ্য ডেইলী ষ্টাৰক জনোৱা মতে, ভুক্তভোগীয়ে ফেচবুকত কোনো ধৰণৰ পোষ্ট বা লিখাৰ কোনো প্ৰমাণ তদন্তকাৰীয়ে পোৱা নাই, যিয়ে ধৰ্মীয় আৱেগক আঘাত দিব পাৰিলেহেঁতেন । লগতে কয় যে দিপু চন্দ্ৰ দাসৰ এনে কোনো কাৰ্যকলাপৰ কথা আৱাসী বা সহকৰ্মীয়ে আঙুলিয়াই দিব পৰা নাই ।

