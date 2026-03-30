হুলস্থূলৰ প্ৰতি নাই ভ্ৰূক্ষেপ, বনাঞ্চলৰ মাজেৰে বনৰজাৰ ৰাজকীয় চফৰ

হুলস্থূলৰ প্ৰতি নাই ভ্ৰূক্ষেপ, বনাঞ্চলৰ মাজেৰে বনৰজাৰ ৰাজকীয় চফৰ
বাঘটোক নিচেই ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি লোকসকল যিমান পৰিমাণে ৰোমাঞ্চিত হৈছিল, তাতকৈও বেছি পৰিমাণে আতংকিতও হৈছিল ।
Published : March 30, 2026 at 10:15 PM IST
উমৰীয়া(মধ্য়প্ৰদেশ): বনৰজা বাঘক নিচেই ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সকলোৰে এক হেঁপাহ থাকে ৷ বান্ধৱগড় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈও বাঘ চাবলৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ৷
আনহাতে, সামাজিক মাধ্যমত মুহূৰ্ততে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এটা ভিডিঅ’ । ভিডিঅ’টোত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ ভিতৰৰ এটা পথত তীব্ৰ যান-জঁট দেখা গৈছে ।
এই যান-জঁটৰ মাজতেই বনাঞ্চলৰ পৰা এটা বাঘ ওলাই অহা ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে ৷ মুহূৰ্ততে কাঁহ পৰি জীণ যোৱা অৱস্থা ৷ অৰণ্যৰ পৰা এনেদৰে বাঘটো ওলাই আহি সন্তৰ্পণে বাহনবোৰৰ মাজৰে পাৰ হৈ গৈছে ৷ সেই দৃশ্যই তাত উপস্থিত থকা সকলোৰে উশাহ বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম কৰিছে ৷
উপস্থিত লোকৰ মাজেৰেই বাঘৰ চফৰ
ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে বাঘটোৱে বিনাদ্বিধাই বান্ধৱগড়ৰ অৰণ্যৰ মাজেৰে যোৱা পথটো পাৰ হৈ গৈছে । পথৰ দুয়োকাষে বাহনসমূহ ৰখাই থোৱা আছে ৷ একাংশ লোকে মটৰ চাইকেলৰে পথটো পাৰ হৈ গৈছে । জীপ ছাফাৰী কৰিবলৈ অহা লোকসকলৰ লগতে অন্যান্য বাহনসমূহে পথৰ মাজলৈ অহা বাঘটোৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ ল’বলৈ হেতা-ওপৰা কৰা দেখা যায় ৷
এই সময়খিনিত যথেষ্ঠ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হয় । উমৰীয়াৰ পৰা তালা বান্ধৱগড় পথ হৈ পৰচীলৈ যোৱা পথৰ অংশৰ ভিডিঅ' এয়া । বাঘটো দেখা মাত্ৰকে এক মুহূৰ্তৰ বাবে ভয়ৰ কথা পাহৰি সকলোৱে ফটো তুলিবলৈ হেতা-ওপৰা কৰে ৷
বান্ধৱগড় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সঞ্চালকৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ
বান্ধৱগড় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে এই ভিডিঅ’টোৰ সত্য়াসত্য নিশ্চিত কৰিছে । ভিডিঅ’টো প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে বনাঞ্চলখনৰ পৰিচালনা সমিতি সক্ৰিয় হৈ পৰে ৷ কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা বন্যপ্ৰাণী আইন উলংঘা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে বিষয় সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে ।
বান্ধৱগড় বনাঞ্চলৰ সঞ্চালক অনুপম সহায়ে কয়, ‘‘তালা অঞ্চলৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । যদিহে তদন্তত কোনো বিসংগতি ধৰা পৰে, তেন্তে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’
বান্ধৱগড়ৰ তালা অঞ্চলত বাঘৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক
বান্ধৱগড় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল মানেই বাঘৰ দুৰ্গ । ইয়াত বাঘৰ সংখ্যা অতি বেছি । তালা অঞ্চল আৰু অধিক জনবসতিপূৰ্ণ । বান্ধৱগড়ৰ ৰাজপথত প্ৰায়ে দেখা যায় বাঘৰ গতিবিধি । কিন্তু সাধাৰণ মানুহে প্ৰায়ে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ নিৰ্দেশনা মানি নচলে ।
সেয়েহে ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল পৰিচালনা সমিতিয়ে জীপ ছাফাৰী কৰা পৰ্যটকসকলক সুকীয়া নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে । অধিকাংশ পৰ্যটকে এই নিৰ্দেশনা মানি চলে, কিন্তু একাংশই আকৌ তাক উলংঘা কৰে ৷
