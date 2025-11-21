কল খেতিয়কৰ বেদনাৰ চকুলো : প্ৰতিকেজিত ১ টকা, উপায়হীন কৃষকে খুৱাইছে গৰু-ছাগলীক

কল খেতিয়কৰ বেদনাৰ চকুলো : প্ৰতিকেজিত ১ টকা, উপায়হীন কৃষকে খুৱাইছে গৰু-ছাগলীক
অনন্তপুৰ জিলাত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ একৰ মাটিত কলৰ খেতি কৰা হয় । ঋণ লৈ বিনিয়োগ কৰা কৃষকে এতিয়া সুদৰ টকাও যোগাৰ কৰিব পৰা নাই ।
Published : November 21, 2025 at 2:11 PM IST
অনন্তপুৰ : খাওতাৰ বাবে কলৰ সোৱাদ মিঠা হ’ব পাৰে, পিছে এই মিঠা কলেই এতিয়া একাংশ কৃষকৰ বাবে তিতাতকৈও তিতা হৈ পৰিছে । অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অনন্তপুৰ জিলাৰ কল খেতিয়কসকল সম্প্ৰতি ভয়ংকৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ মূল্য এইবাৰ ভয়াৱহভাৱে হ্ৰাস পাইছে । বিগত বৰ্ষত এক টন কলৰ পাইকাৰী দাম ২৮ হাজাৰ টকাতকৈও অধিক হৈছিল যদিও এইবাৰ প্ৰতি টনৰ দাম মাত্ৰ ১০০০ টকালৈ হ্ৰাস পাইছে । ফলত এই মূল্যত আনকি পৰিবহণ খৰচো আদায় কৰিব নোৱাৰি কৃষকসকলে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী পেলাই দিয়াৰ লগতে জীৱ-জন্তুক খুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে ।
নৰপলা মণ্ডলৰ গাদ্দাম নাগেপাললী গাঁৱত এজন দুৰ্দশাগ্ৰস্ত কৃষকে ট্ৰেক্টৰত বোজাই কৰি কলবোৰ বাহিৰৰ অঞ্চললৈ লৈ যায় আৰু সেইবোৰ জীৱ-জন্তুক খুৱায় । কাৰণ ব্যৱসায়ীয়ে পানীৰ দৰতো সেই কলবোৰ কিনিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । জিলাখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলতো কৃষকসকলে গৰু-ভেড়াক কল খুৱাই থকাৰ বিপৰীতে একাংশই হতাশাত বুলড'জাৰেৰে নিজৰ কল বাগিচা এফফালৰ পৰা ধ্বংস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে অনন্তপুৰ জিলাত প্ৰায় ৩০ হাজাৰ একৰ মাটিত কলৰ খেতি কৰা হয় । এই খেতিত কৃষকসকলে প্ৰতি একৰত ২ লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনিয়োগ কৰিছে আৰু ইয়াৰে বেছিভাগ ধনেই ঋণৰ জৰিয়তে বিনিয়োগ কৰিছে । তেওঁলোকে কয় যে এতিয়া তেওঁলোকে সুদৰ টকাও ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।
আনহাতে, তেওঁলোকৰ এই দুৰ্দশাৰ লগতে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাদি বিগত কেইমাহমানৰ পৰা হৈ থকা অবিৰত বৰষুণ আৰু ঠাণ্ডাই বাগিচাসমূহত ভেঁকুৰৰ সংক্ৰমণৰ সূচনা কৰিছে । যাৰ ফলত কলৰ পাতবোৰ ফাটি যোৱাৰ লগতে আষিবোৰ পচি গৈ হঠাতে সৰি পৰিছে ।
আনহাতে, বজাৰৰ কথা যদি চাবলৈ যায় তেন্তে ব্যৱসায়ীসকলে কলৰ আষিৰ গুণমান উন্নত হোৱাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু গুজৰাটৰ পৰা কল ক্ৰয় কৰাটো পচন্দ কৰিছে । যিহেতু এইবোৰ বিশেষকৈ ইৰাণ আৰু ইৰাকলৈ ৰপ্তানি কৰা হয়, সেয়ে ইয়াক চালানৰ বাবে তেওঁলোক তুলনামূলকভাৱে কম খৰচ হোৱা মুম্বাই বন্দৰৰ ওচৰ চাপিছে ।
সেয়েহে ব্যৱসায়ীসকলে অনন্তপুৰৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীক অৱহেলা কৰি এই ৰাজ্যসমূহৰ পৰা ক্ৰয় কৰি পোনপটীয়াকৈ মুম্বাইৰ পৰা ৰপ্তানি কৰাটো অৰ্থনৈতিকভাৱে অধিক লাভজনক বুলি বিবেচনা কৰে । ইফালে চলিত ঋতুত এই দেশসমূহৰ পৰা ৰপ্তানিৰ চাহিদাও কমি অহাৰ ফলত পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে ।
অৱশ্যে মহানগৰীত এক ডজন কল ৪০-৭০ টকাত বিক্ৰী হৈ থাকিলেও কলৰ খেতি কৰা কৃষকসকলে বিনিময়ত কিন্তু ১৫ টকাও পোৱা নাই । এই বিশাল তাৰতম্যই কৃষকসকলে ভুগি থকা শোষণ আৰু মধ্যভোগীৰ পকেট গৰম কৰা বিশাল লাভৰ বিষয়টোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
ফলত উপায়ন্তৰ হৈ কল খেতিয়কসকলে চৰকাৰৰ ওচৰত জৰুৰী হস্তক্ষেপ, ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য আৰু ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকক লোকচানৰ ফালে ঠেলি নিদিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আবেদন জনাইছে । আনহাতে, ইয়াৰ পৰা তাৎক্ষণিক সকাহ পোৱা নাযায় তেন্তে তেওঁলোকে সকীয়াই দিয়ে যে বহুতে হয়তো এই খেতি চিৰদিনলৈ পৰিত্যাগ কৰিব পাৰে ।
"আমি ঋণ লৈ লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছোঁ । এতিয়া আমি আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী জীৱ-জন্তুক খুৱাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কোনে আমাক বচাব ?” অনন্তপুৰৰ এজন ভুক্তভোগী কৃষকে হৃদয়বিদাৰকভাৱে এই প্ৰশ্ন কৰে ।