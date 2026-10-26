ছত্তীশগড়ৰ ঘাইপথত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দিয়ালে বাছে, থিতাতে নিহত ৩

ছত্তীশগড়ৰ ঘাইপথত ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দিয়ালে বাছে, থিতাতে নিহত ৩
বাছখনে মুঠ ২২ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়তেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । গেছ কাটাৰৰ সহায়তহে আবদ্ধ যাত্ৰীক উদ্ধাৰ ।
Published : October 26, 2026 at 12:50 PM IST
বালোদাবাজাৰ (ছত্তীশগড়): ছত্তীশগড়ৰ বালোদাবাজাৰ জিলাৰ বিলাসপুৰ-ৰায়পুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় ৫:৩০ বজাত অম্বিকাপুৰৰ পৰা ৰায়পুৰ অভিমুখী ৰয়েল কোম্পানীৰ যাত্ৰীবাহী বাছ এখন জিলাখনৰ দৰচুৰা গাঁৱৰ ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰ’ল পাম্পৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।
যাত্ৰীবাহী বাছখনে পথত যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে । এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ ফলত তিনিজন লোক নিহত হয় । নিহত লোকসকলৰ ভিতৰত আছে চালক, এজন সহায়কাৰী আৰু এজন যাত্ৰী । আনহাতে উক্ত ঘটনাটোত ১৬জন যাত্ৰী আহত হয় ।
উল্লেখ্য যে চিজি ০৪ এনএম ০৮৫৯ নম্বৰৰ যাত্ৰীবাহী বাছখনে মুঠ ২২ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়তেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি বাছখনে পথত ৰখাই থোৱা চিজি-০৭-বিএল-৪৩৭০ নম্বৰৰ এখন ট্ৰাকৰ পিছফালে প্ৰচণ্ড গতিত খুন্দা মাৰে ।
দুৰ্ঘটনাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে ঘটনাস্থলীতেই তিনিজন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ১৬জন যাত্ৰী আহত হয় । ট্ৰাকখন বিজুতি হোৱা বাবে পথতেই ৰখাই থোৱা আছিল । নিৰাপত্তাৰ বাবে ইয়াৰ ওচৰতে ষ্টপাৰ লগোৱা হৈছিল যদিও দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
গেছ কাটাৰৰ সহায়ত আবদ্ধ যাত্ৰীক উদ্ধাৰ
এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী, এম্বুলেঞ্চ, উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ ভিতৰত একাংশ যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ পৰাত গেছ কাটাৰ আৰু অন্যান্য সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হয় । উদ্ধাৰকাৰী দলে আহতসকলক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত ছিমগা থানাৰ বিষয়া পৰৱেশ তিৱাৰীয়ে কয়, "বাছখনত মুঠ ২২ জন লোক আছিল । এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে কেইবাজনো লোক আহত হয় । তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী, এম্বুলেঞ্চ, উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । বাছখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ আহতসকলক গেছ কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি উদ্ধাৰ কৰি ছিমগাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছে । আহত একাংশক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ৰায়পুৰ মেকাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বিষয়টো তদন্ত অব্যাহত আছে ।"
লগতে পঢ়ক:কেনিয়াত তীব্ৰবেগী ট্ৰাক-বাছৰ সংঘৰ্ষত ২২ জন নিহত
পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ : নিহত কেইবাজনো
শীতলা মাতা মন্দিৰলৈ যোৱা পথত ট্ৰাকৰ খুন্দাত ১৫ ভক্তৰ মৃত্যু, ২৯ জন গুৰুতৰভাৱে আহত