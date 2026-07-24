মাহীয়েকৰ ঘৰৰ পৰা শ্ৰী মন্দিৰলৈ উভতিছে মহাপ্ৰভু জগন্নাথ, বহুদা যাত্ৰাত পুৰী উখল-মাখল

মাহীয়েকৰ ঘৰৰ পৰা শ্ৰী মন্দিৰলৈ উভতিছে মহাপ্ৰভু জগন্নাথ, বহুদা যাত্ৰাত পুৰী উখল-মাখল
গুণ্ডিচা মন্দিৰত সপ্তাহজুৰি থকাৰ পিছত ভাই-ভনী সহিতে প্ৰভু জগন্নাথ আজি পুৰীৰ ঘৰলৈ উভতিছে ৷ গ্ৰেণ্ড ৰোডত হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ।
Published : July 24, 2026 at 12:06 PM IST
পুৰী: জয় জগন্নাথ ধ্বনিৰে মুখৰিত ওড়িশাৰ পুৰী ৷ মহাপ্ৰভু জগন্নাথ, ভগৱান বলোভদ্ৰ আৰু দেৱী সুভদ্ৰাৰ তিনিওখন ৰথ বহুদা যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়তে শুকুৰবাৰে পুৰী "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিৰে গুঞ্জৰিত হয় । গুণ্ডিচা মন্দিৰত সপ্তাহজুৰি থকাৰ পিছত ভাই-ভনী সহিতে প্ৰভু জগন্নাথ পুৰীৰ ঘৰলৈ উভতি আহিব ৷ এই যাত্ৰাৰ সাক্ষী হোৱাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰেণ্ড ৰোডত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰা দেখা গৈছে ।
এজন সেৱকে কয়, ‘‘ৰথ যাত্ৰাই ভগৱান জগন্নাথ শ্ৰীমন্দিৰৰ পৰা গুণ্ডিচা মন্দিৰত থকা মাহীয়েকৰ বাসস্থানলৈ যোৱা যাত্ৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । বহুদা যাত্ৰা হৈছে তেওঁ উভতি অহাৰ চিন স্বৰূপ ৷ আমাৰ শতিকা পুৰণি বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰা আচাৰ-ব্যৱহাৰেৰে এই যাত্ৰা সম্পন্ন কৰা হয় ।’’
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ।— Shree Jagannatha Temple, Puri (@JagannathaDhaam) July 23, 2026
ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।🙏 pic.twitter.com/2nGIc0SmZF
উভতি অহাৰ আগতে তিনিওখন ৰথ জগন্নাথ মন্দিৰৰ ফালে মুখ কৰি দক্ষিণ দিশলৈ ঘূৰোৱা হয় ।
শুকুৰবাৰে পুৱা ৪ বজাৰ পৰাই মংগল আৰতিৰ সৈতে অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় ৷ তাৰ পিছত মাইলামা, তদাপা লাগী আৰু ৰোশা হোম, অৱকাশ নীতি, সূৰ্য পূজা, দ্বাৰপাল পূজা, গোপাল বল্লভ, সকলা ধূপ, সেনাপতা লাগী আৰু মংগলৰ্পণ কৰা হয় । পাহাণ্ডী অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা দেৱতাক নিজ নিজ ৰথলৈ লৈ যোৱা হ’ব, দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই প্ৰক্ৰিয়া । বিয়লি প্ৰায় ৪ বজাত তিনিখন ৰথ ক্ৰয়ে ভগৱান জগন্নাথ (নন্দীঘোষ), ভগৱান বলভদ্ৰ (তালধ্বজ), আৰু দেৱী সুভদ্ৰা (দৰ্পদলন) যাত্ৰা আৰম্ভ হ’ব ।
বহুদা যাত্ৰা ২০২৬ ৰ সময়সূচী
- পুৱা ৪:০০ বজাত মংগল আৰতি
- পুৱা ৪:১৫ বজাত মাইলাম
- পুৱা ৪:৩০ বজাত তাদাপ লাগী আৰু ৰোশা হোম
- পুৱা ৫:০০ বজাত অৱকাশ অনুষ্ঠান
- পুৱা ৫:১৫ বজাত সূৰ্য্য পূজা
- পুৱা ৫:৩০ বজাত দ্বাৰপাল পূজা আৰু বেছা সম্পূৰ্ণ
- পুৱা ৫:৪৫ বজাৰ পৰা ৬:৪৫ বজালৈ গোপাল বল্লৱ আৰু সকালা ধূপ
- পুৱা ৭:০০ বজাৰ পৰা ১১:৩০ বজালৈ সেনাপতা লাগী
- পুৱা ১১:৪৫ বজাত মংগল অৰ্পন
- দুপৰীয়া ১২:০০ বজাৰ পৰা ২:৩০ বজালৈ বহুদা পাহাণ্ডী
- ১:০০ বজাৰ পৰা ২:৩০ বজালৈ বেছা সম্পূৰ্ণ
- দুপৰীয়া ২:৩০ বজাৰ পৰা ৩:৩০ বজালৈ ছেৰা পাহনৰা
- ৩:০০ বজাৰ পৰা ৪:০০ বজালৈ চৰামালা ফিটা, ঘোঁৰা আৰু ৰথচালক সাজু
- ৪:০০ বজাৰ পৰা ৰাথ যাত্ৰা (ওভতনি) আৰম্ভ
ৰীতি-নীতি অনুসৰি ভগৱান বলোভদ্ৰৰ ৰথ তালধ্বজ প্ৰথমে শ্ৰীমন্দিৰৰ ফালে টানি অনা হ’ব, তাৰ পিছত দেৱী সুভদ্ৰাৰ দৰ্পদলন আৰু ভগৱান জগন্নাথৰ নন্দীঘোষ ৰথে যাত্ৰা কৰিব । উভতি অহাৰ সময়ত আটাইতকৈ বেছি প্ৰচলিত পৰম্পৰাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ’ল মাহী মা মন্দিৰত ৰোৱা, এয়া মহাপ্ৰভুৰ মাতৃৰ ভনীয়েৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ প্ৰতীক।
শ্ৰীমন্দিৰৰ সেৱকজনে লগতে কয় যে, ‘‘তাত ভগৱান জগন্নাথক শ্ৰীমন্দিৰলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ পূৰ্বে পৰম্পৰাগত সুস্বাদু খাদ্য পোড়া পিঠা আগবঢ়োৱা হয় । এইটো কেৱল এটা অনুষ্ঠান নহয়, বৰঞ্চ ঐশ্বৰিক পাৰিবাৰিক বন্ধনৰ উদযাপন ।’’
দেৱতাসকল মন্দিৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত হোৱা আন গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানসমূহৰ ভিতৰত ছুনা বেছাও আছে । সেৱকজনে কয় যে মন্দিৰত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে ভগৱান জগন্নাথক সোণালী সাজ-পোছাকেৰে সজ্জিত কৰা হয়, যাৰ আধ্যাত্মিক ভাৱে প্ৰতিজন ভক্তক আপ্লুত কৰে ।
বাৰ্ষিক উৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠান নীলাদ্ৰী বিজেৰ সময়ত দেৱী লক্ষ্মীয়ে প্ৰতীকীভাৱে ভগৱান জগন্নাথে মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি মন্দিৰৰ পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি আঁতৰি থকাৰ বাবে নিজৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে । দেৱী লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ভগৱান জগন্নাথে ঐশ্বৰিক প্ৰেম, মিলন আৰু পুনৰ মিলনৰ প্ৰতীক হিচাপে ৰসগোল্লা আগবঢ়ায় । শ্ৰীমন্দিৰত ভগৱানক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱাৰ পূৰ্বে ভগৱান জগন্নাথ আৰু দেৱী লক্ষ্মীৰ পুৰোহিতসকলৰ মাজত সংস্কৃত গীতৰ পবিত্ৰ আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে ।
ৰথ যাত্ৰাৰ নিৰাপত্তা তদাৰক কৰা এডিজি (ল’ এণ্ড অৰ্ডাৰ) সৌমেন্দ্ৰ প্ৰিয়াদৰ্শীয়ে কয় যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ বহুদা যাত্ৰা আৰু ছুনা বেছাৰ সময়ত আৰু অধিক ভক্তৰ ভিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেওঁ কয়, "দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনত লাখ লাখ ভক্ত পুৰীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত যান-বাহন ব্যৱস্থাপনা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । ৰথ যাত্ৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা একেটা যান-বাহনৰ পৰিকল্পনা বহুদা যাত্ৰা আৰু ছুনা বেছাৰ বাবেও স্থাপন কৰা হৈছে, কেৱল ছুনা বেছাৰ দিনটোতেই ১০ লাখৰো অধিক ভক্তৰ উপস্থিতিৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
লগতে পঢ়ক: প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ’ব কঠোৰতম পদক্ষেপ, নিশা ভিডিঅ’বাৰ্তাযোগে আশ্বাস মোদীৰ