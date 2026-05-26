অসমত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, হায়দৰাবাদত ওৱেইছিৰ ধৰফৰণি

অসমত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, হায়দৰাবাদত ওৱেইছিৰ ধৰফৰণি
আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মতে এয়া পিছ দুৱাৰেদি মুছলমানৰ ওপৰত জাপি দিয়া হিন্দু আইন ৷
By PTI
Published : May 26, 2026 at 2:07 PM IST
হায়দৰাবাদ: অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা সদনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন উত্থাপন কৰা হয় ৷ এই বিধেয়কখন বিধানসভাত সম-নাগৰিক সংহিতা-২০২৬ বিধেয়ক নামেৰে উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।
ইয়াৰ মাজতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অল ইণ্ডিয়া মজলিচ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীন(এআইআইএমআইএম)ৰ সভাপতি আছাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে ।
এআইআইএমআইএমৰ সভাপতি তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদগৰাকীয়ে ‘এক্স’ত এটা পোষ্টত কয় যে এই বিধেয়কখন হৈছে পিছ দুৱাৰেদি মুছলমানৰ ওপৰত জাপি দিয়া হিন্দু আইন । তেওঁ কয়, “কেৱল হিন্দু সংস্কৃতিক সুৰক্ষিত কৰা হৈছে । আনহাতে মুছলমানসকলে এই তথাকথিত নিয়মসমূহ মানিবলগীয়া হৈছে ।" এআইআইএমআইএমৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে উত্তৰাধিকাৰ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ ওপৰত হিন্দু নীতি জাপি দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য় যে সোমবাৰে অসম চৰকাৰে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে লিভ-ইন সম্পৰ্কৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰাৰ বাবে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন উত্থাপন কৰে । অৱশ্য়ে এই বিধেয়কখনত অসমত বাস কৰা কোনো অনুসূচিত জনজাতিসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ’ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য আৰু উত্থাপনৰ কাৰণ সম্পৰ্কে কয় যে এয়া হৈছে বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তৰাধিকাৰ আৰু লিভ-ইন সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আইনসমূহ একত্ৰিত আৰু সৰল কৰা ।
আইনী অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিধেয়কখনে বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়নক বাধ্যতামূলক কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ফলত পত্নীৰ বাবে ভৰণ-পোষণ, উত্তৰাধিকাৰ আৰু অন্যান্য আইনী সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় হ’ব ।
এআইআইএমআইএমৰ সভাপতিগৰাকীৰ মতে, উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি, অসম বিধেয়ক ২০২৬ খন একেবাৰে "উমৈহতীয়া নহয়"। ২৯ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ নিজৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ আছে । ইয়াৰ পিছতো এইখন বিধেয়কে কিয় জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেহাই দিছে ?
এআইএমআইএমৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ইছলামত কোনেও উত্তৰাধিকাৰৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰীক বাদ দিব নোৱাৰে । তেওঁ দাবী কৰে যে কোনোৱেই নিজৰ সকলো সম্পত্তি এজন পুত্ৰক দিবলৈ উইল কৰিব নোৱাৰে বা কন্যাৰ উত্তৰাধিকাৰ অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে ।
