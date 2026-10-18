বিৰোধীক বাবৰৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

বিৰোধীক বাবৰৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন, ৰামৰ নামত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয়, কিন্তু বিৰোধীয়ে কিয় বাবৰৰ নাম লয় ?
Published : October 18, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 10:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : সমাগত উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন, পৰিপ্ৰেক্ষিত ৰাজনৈতিক নেতাৰ মাজত চলিছে বাকযুদ্ধ ৷ সেই বাকযুদ্ধত যোগ দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ দেওবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷
সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল, বিৰোধীয়ে অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে কেৱল ৰামৰ নামত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে বা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হয় বুলি ৷
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, during his visit to Ayodhya, said, "It is a very divine experience. After the darshan, the mind becomes filled with devotion. We feel like coming here again and again..." He further said, "...Whenever Babur is in the world, Ram, Lakshman, and Hanuman will always be there too. You cannot deny this. If we contest elections in the name of Lord Ram, then you (opposition parties) also contest elections in the name of Babur. If you have a problem with us taking the name of our Lord Ram, then you should also stop taking Babur's name."— ANI (@ANI) October 18, 2026
সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"ৰামৰ নামত আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহও ৷ কিন্তু যেতিয়ালৈকে বাবৰ থাকে তেতিয়ালৈকে ৰাম, হনুমান থাকিবই ৷ ইয়াক কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব ৷"
বাবৰৰ কথা কোৱা বন্ধ কৰিবলৈ বিৰোধীলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়,"আমি যদি ৰামৰ নামত নিৰ্বাচন খেলো তেতিয়া হ'লে, আপোনালোকেও বাবৰৰ নামত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় ৷ ৰামৰ নাম লোৱাত অসুবিধা হ'লে আপোনালোকেও বাবৰৰ নাম লোৱাৰ বন্ধ কৰক ৷"
আনহাতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ভগৱান ৰামৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনায় ৷ এক্স যোগে তেওঁ কয়,"প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ আশীৰ্বাদত যাতে অসমৰ উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ কামত সততা আৰু নিস্তাৰে যাতে কাম কৰিব পাৰো তাৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ৷ শ্ৰী ৰাম লালাৰ আশীৰ্বাদ যেন আমাৰ ওপৰত সদায় বৰ্তি থাকে ।"
উল্লেখ্য যে, ২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ ৪০৩ খন আসন থকা উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া প্ৰতিটো দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে ৷ ইফালে বিৰোধীয়ে এইবাৰ এছআইআৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ আছে ৷ পিছে সময়ে ক'ব ইউপিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কোন দিশে গতি কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক মুক্তি দিয়ক ! অন্যথা আইনৰ কাষ চাপিব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী