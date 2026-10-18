ETV Bharat / bharat

বিৰোধীক বাবৰৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ সকিয়নী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰশ্ন, ৰামৰ নামত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয়, কিন্তু বিৰোধীয়ে কিয় বাবৰৰ নাম লয় ?

Assam CM Himanta Biswa Sarma
ৰামৰ নামত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 10:32 PM IST

|

Updated : October 18, 2026 at 10:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : সমাগত উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন, পৰিপ্ৰেক্ষিত ৰাজনৈতিক নেতাৰ মাজত চলিছে বাকযুদ্ধ ৷ সেই বাকযুদ্ধত যোগ দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ দেওবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷

সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল, বিৰোধীয়ে অভিযোগ কৰে যে বিজেপিয়ে কেৱল ৰামৰ নামত নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে বা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হয় বুলি ৷

সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"ৰামৰ নামত আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহও ৷ কিন্তু যেতিয়ালৈকে বাবৰ থাকে তেতিয়ালৈকে ৰাম, হনুমান থাকিবই ৷ ইয়াক কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব ৷"

বাবৰৰ কথা কোৱা বন্ধ কৰিবলৈ বিৰোধীলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়,"আমি যদি ৰামৰ নামত নিৰ্বাচন খেলো তেতিয়া হ'লে, আপোনালোকেও বাবৰৰ নামত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় ৷ ৰামৰ নাম লোৱাত অসুবিধা হ'লে আপোনালোকেও বাবৰৰ নাম লোৱাৰ বন্ধ কৰক ৷"

আনহাতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি ভগৱান ৰামৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা জনায় ৷ এক্স যোগে তেওঁ কয়,"প্ৰভু শ্ৰীৰামৰ আশীৰ্বাদত যাতে অসমৰ উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ কামত সততা আৰু নিস্তাৰে যাতে কাম কৰিব পাৰো তাৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ৷ শ্ৰী ৰাম লালাৰ আশীৰ্বাদ যেন আমাৰ ওপৰত সদায় বৰ্তি থাকে ।"

উল্লেখ্য যে, ২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ ৪০৩ খন আসন থকা উত্তৰ প্ৰদেশত এতিয়া প্ৰতিটো দলে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে ৷ ইফালে বিৰোধীয়ে এইবাৰ এছআইআৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ আছে ৷ পিছে সময়ে ক'ব ইউপিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কোন দিশে গতি কৰে ৷

লগতে পঢ়ক:সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকাক মুক্তি দিয়ক ! অন্যথা আইনৰ কাষ চাপিব ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী

Last Updated : October 18, 2026 at 10:42 PM IST

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অযোধ্যা
উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচন
প্ৰভু শ্ৰীৰাম
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.