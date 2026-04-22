গো-মাতাক ৫৬ ভোগ অৰ্পণৰ পিছতহে বিবাহপাশত আবদ্ধ আয়ুশী-নিখিল
সেৱা, বিশ্বাসৰ দৰে মূল্যবোধক দাঙি ধৰি গো-শালাত বিবাহপাশত আবদ্ধ যুৱক-যুৱতী ৷
Published : April 22, 2026 at 1:07 AM IST
চিত্তোৰগড়(ৰাজস্থান): বৰ্তমান সময়ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি বিয়াবোৰ ক্ৰমান্বয়ে বিলাসী হোটেল, ৰিজ’ৰ্ট আদিত পতা হয় ৷ বহুতে আকৌ পচন্দ কৰে ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং ৷ কিছুৱে আকৌ জীৱনৰ এই বিশেষ দিনটো নিজৰ ঘৰৰ চৌহদতে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পছন্দ কৰে ৷
ৰাজস্থানৰ চিত্তোৰগড়ৰ এটা পৰিয়ালৰ এইক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰমী পচন্দ ৷ পৰিয়ালটোৱে কোনো বিলাসী ৰিজ’ৰ্ট, ভৱনৰ সলনি গো-শালাত থকা গৰুৰ মাজতহে বিয়াৰ আয়োজন কৰিছে ৷ এনে দৃষ্টান্ত আজিৰ সময়ত বিৰল । এনে কৰিয়েই বালোটিয়া পৰিয়ালে যুগ যুগ ধৰি চলি অহা বিশ্বাস, পৰম্পৰাৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি এক শক্তিশালী সামাজিক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।
যোৱা ১৮ এপ্ৰিলত গো-শালাত অনুষ্ঠিত এই অনন্য বিবাহৰ সাক্ষী হৈ পৰিছিল সানৱালীজী চহৰখন ৷ অগতানুগতিক বাছনিৰ বাবে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি শ্ৰীসানৱালীজী মন্দিৰ ব’ৰ্ডৰ কৰ্মচাৰী ৰাজেন্দ্ৰ শৰ্মাই সানৱালীজীৰ পৰা প্ৰায় ৮ কিলোমিটাৰ নিলগৰ চিকাৰাড়া গাঁৱৰ শ্ৰীমহাবীৰ গৌশালাৰ পবিত্ৰ চৌহদত কন্যা আয়ুশীৰ বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে ৷
নাথদ্বাৰৰ পৰা বৰযাত্ৰীক লগত লৈ শোভাযাত্ৰা কৰি দৰা নিখিল আহি উপস্থিত হৈছিল এই গো-শালাত ৷ দৰা আহি পোৱাৰ পিছত নীতি অনুসৰি সকলো নিয়ম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত বৈবাহিক কাৰ্য সম্পন্ন হয় ৷
শৰ্মাই কয় যে এই ধাৰণাটো তেওঁৰ আধ্যাত্মিক পথ প্ৰদৰ্শক ধীৰেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ লাভ কৰিছিল । ‘‘তেওঁ মন্দিৰ বা গো-শালাত বিয়া অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰে কাৰণ গৰুৱে ঐশ্বৰিক উপস্থিতিক মূৰ্ত কৰি ৰাখে । তেওঁৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি আমি গো-শালাক বিবাহৰ স্থান হিচাপে বাছি লৈছিলো, য'ত গৰুৰ উপস্থিতিয়ে নহয়, বৰং অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপেও শ্ৰদ্ধা কৰা হৈছিল’’ বুলি কইনাৰ পিতৃয়ে কয় ৷
বিয়াখনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছিল গৰুক ‘৫৬ ভোগ’(চপ্পন ভোগ) আগবঢ়োৱা । অনুষ্ঠান আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে পৰিয়ালটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । চৌহদত ভক্তিৰ ধ্বনি প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল আৰু গভীৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু স্থানীয় লোকসকলকে ধৰি উক্ত বিবাহৰ অনুষ্ঠানত বৃহৎ সংখ্যক লোক সমবেত হৈছিল ৷ তেওঁলোকে বিৰল আৰু অৰ্থপূৰ্ণ বুলি বৰ্ণনা কৰা অনুষ্ঠানটোৰ সাক্ষী হৈছিল ৷ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনবোৰত প্ৰদৰ্শন আৰু অতিৰিক্ততাতকৈ সেৱা, বিশ্বাস আৰু সাংস্কৃতিক শিপাৰ দৰে মূল্যবোধে কেনেকৈ অগ্ৰাধিকাৰ ল’ব পাৰে, তাকে পৰিয়ালটোৱে দাঙি ধৰিলে ।
পৰিয়ালটোৱে ধীৰেন্দ্ৰ শাস্ত্ৰীৰ সৈতেও নিজৰ সম্পৰ্কৰ কথা সদৰী কৰি কয় যে তেওঁলোকে শাস্ত্ৰীক বিবাহৰ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল যদিও পূৰ্বৰ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাবে তেওঁ তাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে ।
সেইদিনা মন্দিৰত শৰ্মাই প্ৰায় এক কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ৰূপৰ সিংহাসন এখনো ভগৱান সাঁৱালী শেঠক আগবঢ়ায় ।
