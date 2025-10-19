ETV Bharat / bharat

গীনিজ বুকত অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে সৰযু আৰতিত সমবেত ২১০০ ভক্ত, জ্বলাব ২৬ লাখ বন্তি

আন এক নতুন অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে ৰামনগৰী অযোধ্যা । ২১০০ ভক্তই জ্বলাব ২৬ লাখ বন্তি ।

Ayodhya Saryu Aarti lighting of 26 lamps 56 Ghats create 2 new Guinness Book of world record
নতুন অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে ৰামনগৰী অযোধ্যা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 19, 2025 at 11:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

অযোধ্যা (উত্তৰ প্ৰদেশ): এইবাৰ ৰাম নগৰী অযোধ্যাত এটা নহয়, প্ৰস্তুতি চলিছে দুটাকৈ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ । শনিবাৰে সৰযু আৰতিৰ বাবে সমবেত হয় প্ৰায় ২১০০ ভক্ত । অনুষ্ঠানৰ সময়ত উপস্থিত আছিল গীনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ এটা দল । ইয়াৰ মাজতে আন এক নতুন অভিলেখৰো প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । দেওবাৰে সন্ধিয়া অযোধ্যাৰ ৫৬ টা ঘাটত ২,৬১১,১০১ গচ বন্তি জ্বলাই আন এক নতুন বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ৫৬ টা ঘাটত ৩০ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকে ২৯ লাখ বন্তি জ্বলায় । গীনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দলটোৱে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে বন্তিৰ সংখ্যা গণনা কৰে । আন এক খবৰ অনুসৰি দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা দিয়াবোৰত তেল আৰু শলিতা লগোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । সন্ধিয়াৰ ভিতৰত সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হ’ব ।

Ayodhya Saryu Aarti lighting of 26 lamps 56 Ghats create 2 new Guinness Book of world record
২১০০ ভক্তই জ্বলালে ২৬ লাখ বন্তি (ANI)

দুটাকৈ অভিলেখ গঢ়িব পাৰে অযোধ্যাই:

গীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ বিষয়া নিশাল বাৰোটে এএনআইক জনাই যে শনিবাৰে ২১০০ ভক্তই সৰযু আৰতিত অংশ গ্ৰহণ কৰে । যোৱা বছৰ ১,৭৭৪ গৰাকী ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এইবাৰ প্ৰায় ৩০০ ৰো অধিক ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰে । কিউআৰ ক’ড ব্যৱহাৰ কৰি ভক্তৰ সংখ্যা গণনা কৰা হৈছিল । কিমান ভক্তই কিমান সময়লৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়াও নিৰীক্ষণ কৰা হয় ।

Ayodhya Saryu Aarti lighting of 26 lamps 56 Ghats create 2 new Guinness Book of world record
ড্ৰোনৰ জৰিয়তে বন্তিৰ সংখ্যা গণনা (ANI)

অনুষ্ঠানৰ সময়ত গীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ এটা দল উপস্থিত থাকে । দলটোৱে বৰ্তমানো এই অভিলেখৰ বিশ্লেষণ কৰি আছে । আনহাতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সন্ধিয়া ভাগত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । সৰযু আৰতিৰ সময়ত ২৬ লাখ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ক্ষেত্ৰতো অযোধ্যাই বিশ্ব অভিলেখ অৰ্জন কৰিব পাৰে । দেওবাৰে সন্ধিয়া এই কথা ঘোষণা কৰিব গীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দলে ।

প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকল:

অযোধ্যাত অৱধ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘাট সমন্বয়ক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ তত্বাৱধানত স্বয়ংসেৱক সংস্থাৰ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমান বন্তিত তেল শলিতা দি সাজু কৰা হৈছে । ইফালে নিৰাপত্তাৰ বাবে অযোধ্যাৰ ৫৬ টা ঘাটত বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । আইডি কাৰ্ড অবিহনে বন্তিৰ কাষলৈ যাবলৈ কাকো অনুমতি দিয়া হোৱা নাই । সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ অযোধ্যাত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব এক লেজাৰ শ্ব’ ।

লগতে পঢ়ক: দাওদাওকৈ জ্বলিল চলন্ত ৰে’লৰ দবা, যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ

প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা এটা শিল্পকৰ্ম: য'ত প্ৰাণ পাই উঠে জীৱ-জন্তুৰ হাড়ে

TAGGED:

AYODHYA WORLD RECORD
AYODHYA NEWS
AYODHYA SARYU AARTI
ইটিভি ভাৰত অসম
AYODHYA GUINNESS BOOK WORLD RECORD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.