গীনিজ বুকত অভিলেখ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে সৰযু আৰতিত সমবেত ২১০০ ভক্ত, জ্বলাব ২৬ লাখ বন্তি
আন এক নতুন অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে ৰামনগৰী অযোধ্যা । ২১০০ ভক্তই জ্বলাব ২৬ লাখ বন্তি ।
Published : October 19, 2025 at 11:13 AM IST
অযোধ্যা (উত্তৰ প্ৰদেশ): এইবাৰ ৰাম নগৰী অযোধ্যাত এটা নহয়, প্ৰস্তুতি চলিছে দুটাকৈ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ । শনিবাৰে সৰযু আৰতিৰ বাবে সমবেত হয় প্ৰায় ২১০০ ভক্ত । অনুষ্ঠানৰ সময়ত উপস্থিত আছিল গীনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ এটা দল । ইয়াৰ মাজতে আন এক নতুন অভিলেখৰো প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে । দেওবাৰে সন্ধিয়া অযোধ্যাৰ ৫৬ টা ঘাটত ২,৬১১,১০১ গচ বন্তি জ্বলাই আন এক নতুন বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ৫৬ টা ঘাটত ৩০ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকে ২৯ লাখ বন্তি জ্বলায় । গীনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দলটোৱে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে বন্তিৰ সংখ্যা গণনা কৰে । আন এক খবৰ অনুসৰি দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা দিয়াবোৰত তেল আৰু শলিতা লগোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । সন্ধিয়াৰ ভিতৰত সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হ’ব ।
দুটাকৈ অভিলেখ গঢ়িব পাৰে অযোধ্যাই:
গীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ বিষয়া নিশাল বাৰোটে এএনআইক জনাই যে শনিবাৰে ২১০০ ভক্তই সৰযু আৰতিত অংশ গ্ৰহণ কৰে । যোৱা বছৰ ১,৭৭৪ গৰাকী ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । এইবাৰ প্ৰায় ৩০০ ৰো অধিক ভক্তই অংশগ্ৰহণ কৰে । কিউআৰ ক’ড ব্যৱহাৰ কৰি ভক্তৰ সংখ্যা গণনা কৰা হৈছিল । কিমান ভক্তই কিমান সময়লৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেয়াও নিৰীক্ষণ কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানৰ সময়ত গীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ এটা দল উপস্থিত থাকে । দলটোৱে বৰ্তমানো এই অভিলেখৰ বিশ্লেষণ কৰি আছে । আনহাতে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে সন্ধিয়া ভাগত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । সৰযু আৰতিৰ সময়ত ২৬ লাখ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ক্ষেত্ৰতো অযোধ্যাই বিশ্ব অভিলেখ অৰ্জন কৰিব পাৰে । দেওবাৰে সন্ধিয়া এই কথা ঘোষণা কৰিব গীনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ দলে ।
প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকল:
অযোধ্যাত অৱধ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘাট সমন্বয়ক আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ তত্বাৱধানত স্বয়ংসেৱক সংস্থাৰ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমান বন্তিত তেল শলিতা দি সাজু কৰা হৈছে । ইফালে নিৰাপত্তাৰ বাবে অযোধ্যাৰ ৫৬ টা ঘাটত বৃহৎ আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । আইডি কাৰ্ড অবিহনে বন্তিৰ কাষলৈ যাবলৈ কাকো অনুমতি দিয়া হোৱা নাই । সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ অযোধ্যাত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব এক লেজাৰ শ্ব’ ।