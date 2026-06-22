ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্কক লৈ ৰাজনৈতিক আলোড়নৰ সৃষ্টি, দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত অনুদান বিতৰ্কক লৈ ৰাজনীতিকৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ বিজেপিৰ ভিতৰচ’ৰাতো তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ৷
Published : June 22, 2026 at 11:25 PM IST
অযোধ্যা(উত্তৰ প্ৰদেশ): হিন্দুসকলৰ উপাস্য দেৱতা তথা অযোধ্যাৰ শ্ৰীৰাম জন্মভূমিত থকা ৰাম মন্দিৰত ভক্তৰ প্ৰসাদ আৰু অনুদানৰ অপব্যৱহাৰক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কই বিজেপিৰ ভিতৰচ’ৰাৰ অসন্তুষ্টিক পোহৰলৈ আনিছে ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে বিৰোধী দলসমূহৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ সমাজবাদী পাৰ্টী, কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ দৰে বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ গেৰুৱা দলটোক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ।
সূত্ৰ অনুসৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বৰ্তমানে এই বিষয়ক লৈ গভীৰভাৱে অসন্তুষ্ট ৷ দলটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিষয়টোৰ ওপৰত এই সময়ত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৷
বিষয়টো বিশেষভাৱে স্পৰ্শকাতৰ হৈ পৰিছে কাৰণ ৰাম মন্দিৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি দলটোৰ মতাদৰ্শগত আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে । ২০২৭ চনৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মন্দিৰৰ অনুদানৰ সৈতে জড়িত যিকোনো অনিয়মৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমান তেওঁলোকে এছআইটিৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অপেক্ষাৰত ।
বিৰোধী দলসমূহে এই অনিয়মক ভক্তসকলৰ বিশ্বাসত কুঠাৰাঘাত বুলি আখ্যা দিছে ৷ আৰক্ষী অধীক্ষক অখিলেশ যাদৱে কোটি কোটি টকা নোহোৱা হোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্রথমে গোচৰ কিয় পঞ্জীয়ন নহ’ল বুলি প্রশ্ন উত্থাপন কৰে ৷ কংগ্ৰেছ নেতা অজয় ৰায় আৰু আপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এছআইটিৰ তদন্তই যথেষ্ঠ নহয় বুলি বিষয়টোত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে ৷
এই বিতৰ্ক সম্প্ৰতি ৰাজনৈতিক বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে ৷ বিজেপিয়ে ৰাম মন্দিৰৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি বিৰোধীয়ে অভিযোগ কৰিছে ৷ তদুপৰি বিষয়টোক আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ।
আনহাতে, অযোধ্যা ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে বিষয়টোত জড়িত কোনো দোষীকে শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিয়া নহয় বুলি আশ্বাস দিছে । বিৰোধীৰ অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী আদিত্যনাথে যিসকলে আনক ভগৱান ৰামৰ ভক্তি সম্পৰ্কে জ্ঞান দিছিল, সেইসকলেই এতিয়া ফাতিহা পাঠ কৰা বুলি কটাক্ষ কৰে ৷ একপ্ৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজনৈতিক মতভেদ থকা বিৰোধীসকলৰ বিৰুদ্ধে ভণ্ডামিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
সম্প্ৰতি এছআইটিয়ে বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত মন্দিৰৰ কৰ্মচাৰী তথা অন্যান্য ব্যক্তিসকলৰ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ সূত্ৰ অনুসৰি, তদন্তকাৰী কমিটীখনে আৰ্থিক লেনদেনৰ পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু ক্ষীপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি আছে । তাৰপিছতো কিন্তু বিৰোধী দলসমূহে তদন্ত লেহেমীয়া হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৷
উত্তৰ প্ৰদেশ বিজেপি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিতৰ্কৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ সময়তে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজহুৱাভাৱে সংযত স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰই বিৰোধীৰ অভিযোগক উৰাবাতৰিৰ জৰিয়তে বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য বিয়পাবলৈ কৰা চেষ্টা বুলি অভিযোগক নস্যাৎ কৰিছে ৷ অৱশ্যে দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় শীৰ্ষ নেতাসকলে এই বিষয়ত ৰাজহুৱাকৈ মন্তব্য প্ৰকাশৰ পৰা বিৰত আছে ৷
দলীয় সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ভগৱান শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ পৰা বিষয় সন্দৰ্ভত বিতং প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । অযোধ্যাৰ বিধায়ক ড৹ ৰাজনীশ সিঙকে ধৰি একাংশ বিজেপি নেতাই কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা(চিবিআই)ৰ তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷ অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই ।
বিজেপিৰ ভিতৰচ’ৰাত ভিন্ন মতামত আছে বুলি এক দলীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । মন্দিৰৰ কাম-কাজ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত একাংশ নেতাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই এই বিতৰ্ক ৰাজনৈতিক কাৰণতে সৃষ্টি কৰা বুলি দাবী কৰিছে ৷ লাখ লাখ ভক্তৰ আবেগস্থলী ৰাম মন্দিৰৰ গুৰুতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গেৰুৱা দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যিকোনো ভুলৰ ফলত তীব্ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ফলস্বৰূপে এছআইটিৰ প্ৰতিবেদনৰ বাবে অপেক্ষাৰত দলটোৱে কিছু সাৱধানতাও অৱলম্বন কৰিছে ।
আনহাতে, বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে ‘অনুদান কেলেংকাৰী’ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি ভক্তৰ বিশ্বাসক অপমান কৰা বুলি আপত্তি দৰ্শাইছে ৷ লগতে দোষী সাব্যস্ত হোৱা যিকোনো লোকক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে । শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ অধ্যক্ষ নৃপেন্দ্ৰ মিশ্ৰয়ো মন্দিৰ পৰিচালনাত প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যাব বুলি ইংগিত দিছে । বিষয়টোৰ তদন্তৰ অংশ হিচাপে বৰ্তমান এছআইটিয়ে ১৫০ জনৰো অধিক লোকক জেৰা কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ড৹ সুৰেন্দ্ৰ জৈনে কয়, ‘‘ৰাম মন্দিৰ ট্ৰাষ্টৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতেও অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যদিও কেতিয়াও প্ৰমাণিত হোৱা নাছিল । কিন্তু মই লক্ষ্য কৰিছিলো যে একাধিক উৎসৰ পৰা বৰ্তমানৰ অভিযোগসমূহ আহিছে ৷ এয়া কেৱল ৰাজনৈতিক বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ নহয় ৷ সেয়ে সংগঠনে সেইবোৰক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।’’
জৈনে লগতে কয়, ‘‘মন্দিৰ ট্ৰাষ্টে নিজেই উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক এই অভিযোগৰ উচিত তদন্তৰ বাবে উচ্চ পৰ্যায়ৰ এছআইটি গঠন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে তিনিজনীয়া এছআইটি গঠন কৰি দিয়ে ৷ এছআইটিয়ে পৰৱৰ্তী ১৫ দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷’’
বৰ্তমানলৈকে এছআইটিয়ে ২ কোটি টকা জব্দ কৰাৰ লগতে চম্পট ৰায়কে ধৰি কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়াক জেৰা কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱা খবৰ এক উৰাবাতৰি বুলি জৈনে জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ কয় যে তদন্তকাৰী দলে কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই । তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কোনো ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হ’লে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি জৈনে দাবী কৰে ৷
জৈনে উল্লেখ কৰে যে মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত কোনো অনিয়ম সহ্য কৰা নহ’ব । তদন্ত সমাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষণ অবিহনে অভিযোগ উত্থাপন নকৰিবলৈও তেওঁ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহক আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে ট্ৰাষ্টে স্বতন্ত্ৰ তদন্ত বিচৰাৰ সিদ্ধান্তই স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰকাশ কৰিছে ।
‘‘ট্ৰাষ্টে অনুদান সন্দৰ্ভত কোনো চৰকাৰী পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ শেহতীয়াকৈ ৯০ হাজাৰৰো অধিক ভক্তই ৰাম মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ দৰেই অভিলেখসংখ্যক দৰ্শনাৰ্থীৰ আগমন হৈয়ে আছে’’ বুলি জৈনে লগতে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: গেমিং জ’নৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডই প্ৰাণ কাঢ়িলে ১৫ জনৰ