জম্মু-কাশ্মীৰ সিংপোৰা-ভেইলু সংযোগী সুৰংগ নিৰ্মাণৰ বাবে কাটিব ১,৩৫৯ জোপা 'সেউজ সোণ' স্বৰূপ গছ...!
জম্মু-কাশ্মীৰৰ ‘সেউজ সোণ’ স্বৰূপ পূৰঠ পাইন আৰু ফাৰ গছ কাটিব প্ৰশাসনে ৷ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
Published : November 21, 2026 at 10:36 PM IST
অনন্তনাগ (জম্মু-কাশ্মীৰ) : এফালে উন্নয়ন আনফালে প্ৰকৃতি ধবংস...! ভূ-স্বৰ্গ জম্মু-কাশ্মীৰৰ উন্নয়নৰ বাবে ৫৪৩ৰো অধিক মূল্যবান গছ কাটিব লগীয়া হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, বৰফেৰে আবৃত চিন্থান পাছৰ মাজেৰে সকলো বতৰতে চলিব পৰা পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে জম্মু-কাশ্মীৰৰ ‘সেউজ সোণ’ স্বৰূপ পূৰঠ পাইন আৰু ফাৰ গছ কাটিব লগীয়া হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে,অনন্তনাগ জিলাত সিংপোৰা-ভেইলু সুৰংগ প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰায় ৫৪৩ জোপাকৈ পূৰঠ পাইন আৰু ফাৰ গছ কাটিব লাগিব ৷ যিটো প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আনহাতে, কাশ্মীৰ উপত্যকাক চেনাব অঞ্চলৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰায় ৩,৫৬৭ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ এই সুৰংগ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷
উক্ত প্ৰকল্পৰ বাবে জিলাখনৰ কেইবাটাও বনাঞ্চল খণ্ডত গছ কটা কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, সুৰংগটোৰ পথ পৰিষ্কাৰ কৰা আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বাবে মুঠ ১,৩৫৯ জোপা গছ কটাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷ ইয়াৰে ৫৪৩ জোপা হৈছে কাঠ উৎপাদনকাৰী পূৰঠ গছ, আনহাতে বাকী ৮১৬ জোপাক সৰু পুলি হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে ।
যিহেতুকে কিষ্টৱাৰ জিলাত সঘনাই বৰফেৰে আবৃত হৈ থকাৰ বাবে চিন্থান পাচক এৰাই চেনাব অঞ্চললৈ সকলো বতৰতে বিকল্প যোগাযোগ ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই সুৰংগ প্ৰকল্পটোৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত যাত্ৰাৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৫০ কিলোমিটাৰ হ্ৰাস পাব আৰু যাত্ৰাৰ সময় তিনি ঘণ্টা পৰ্যন্ত কম হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷
পৰিৱেশবিদ ৰাও ফাৰমান আলীয়ে কয়,"প্ৰকল্পটোৰ বাবে গছ কটাৰ ফলত হোৱা পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষতি পূৰণ কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিসৰত বৃক্ষৰোপণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ কটা প্ৰতিজোপা গছৰ বিপৰীতে বহু বেছি পুলি ৰোপণ কৰিব লাগে ।”
তেওঁ লগতে কয়,"প্ৰকল্পসমূহ এক ইতিবাচক পদক্ষেপ ৷ কিন্তু ইয়াত পৰিৱেশ নিয়মাৱলী আৰু য’তেই প্ৰয়োজন ত’তেই ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণ (এনজিটি)ৰ অনুমোদন মানি চলিব লাগে । যিকোনো উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ সময়ত বৃক্ষৰোপণ আৰু অন্যান্য পাৰিপাৰ্শ্বিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থাসমূহ কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব।”
চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত জম্মু-কাশ্মীৰ প্ৰশাসনে এনজিটিৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছিল যে, হাতত লোৱা প্ৰায় ১৫০টা প্ৰকল্পত ৮২,০০০ৰো অধিক গছ কটা হৈছে । চৰকাৰে নতুন পুলি ৰোপণৰ বাবে বাধ্যতামূলক পাৰিপাৰ্শ্বিক ক্ষতিপূৰণ জমা দিয়াতো ব্যৰ্থ হৈছে । ২০২৬ চনৰ ১৩ জানুৱাৰীত ন্যায়াধিকৰণত শুনানি হোৱা ‘ৰাছিখ ৰছুল ভাট বনাম জম্মু-কাশ্মীৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল’ গোচৰৰ কাৰ্যবিৱৰণীৰ সময়ত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল ।
আনহাতে, অনন্তনাগৰ সংমণ্ডল বন বিষয়া (ডিএফঅ’) মহম্মদ আশ্ৰফ কাটুৱে কয়,"অনন্তনাগ বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ প্ৰায় ৪০ হেক্টৰ বনভূমি এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ’ব ৷ যাৰ বাবে ৫৪৩ জোপা গছ কাটিবলগীয়া হ’ব আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ৫০,০০০ ঘনফুট কাঠ উৎপাদন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই গছসমূহৰ ভিতৰত কাইল পাইন আৰু ফাৰ গছ আছে ৷ যিবোৰ কোকেৰনাগৰ আহলান গাডোল অঞ্চলৰ সমীপৰ কাশ্মীৰৰ ফালে থকা ৪০ হেক্টৰ বনভূমিত কটা হ’ব ।"
তেওঁ কয়, “এই ক্ষতি পূৰণ কৰিবলৈ বন বিভাগে ক্ষতিপূৰণমূলক বনানীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত আঠ হেক্টৰ ভূমিত প্ৰায় ১৬,০০০ গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । গছপুলিসমূহ জীয়াই থকা আৰু বৃদ্ধি পোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ১০ বছৰীয়া তদাৰকী পৰিকল্পনাও প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।”
ডিএফঅ’গৰাকীয়ে লগতে কয়, “বিভাগে বৃক্ষৰোপণৰ বাবে ভূমি চিনাক্ত কৰিছে আৰু যিহেতু এই অঞ্চলটো বনভূমিৰ অন্তৰ্গত, সেয়েহে বৰ্তমান স্থানীয় লোকসকলক স্থানান্তৰ কৰাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই । স্থানীয় ৰাইজে এই সুৰংগটোক দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন পূৰণ আৰু যাতায়াতৰ অসুবিধাৰ সমাধান হিচাপে গণ্য কৰিছে ।”
লগতে পঢ়ক: মাকৈৰে উপচি পৰিছে বজাৰ: লাভৱান কৃষক, অত্যধিক ভিৰৰ বাবে বন্ধ হ’ল বজাৰ