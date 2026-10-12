ছত্তীশগড়ত ৰূপকোঁৱৰৰ নামত প্ৰদান কৰা হ’ব বঁটা, ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ ঘোষণা
বৰ্তমান ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাই ইয়াৰ পূৰ্বেও অসমৰ ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি ৰাজ্যখনত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ।
Published : October 12, 2026 at 8:51 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ বাবে এক সুখবৰ । এইবাৰ ছত্তীশগড়ত জিলিকিব ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা । জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নামত ছত্তীশগড়ত প্ৰদান কৰা হ'ব বঁটা । সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত থকা এজন ব্যক্তিক ৰাজ্যখনত প্ৰতিবছৰে প্ৰদান কৰা হ'ব ‘ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বঁটা’ । এই ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাই । এসময়ৰ অসমৰ বিজেপি সাংসদ তথা বৰ্তমান ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাই ইটিভি ভাৰতক জনায়, "মোৰ অনুৰোধ মৰ্মে অগ্ৰৱাল সভা, ৰায়পুৰে প্ৰতিবছৰে সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত একোগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক ‘ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বঁটা’ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।"
জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নামত বঁটা প্ৰদান প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অসমৰ সাহিত্য, সংগীত, নাটক আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ অৱদান অতুলনীয় । তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু আদৰ্শই আজিও অসমীয়া জাতিৰ সাংস্কৃতিক চেতনাক সমৃদ্ধ কৰি আহিছে । তেখেতৰ দৰে এগৰাকী মহান ব্যক্তিত্বৰ নামত এই বঁটা ঘোষণা কৰাৰ বাবে অগ্ৰৱাল সভা, ৰায়পুৰৰ সমূহ বিষয়ববীয়া আৰু সদস্যবৃন্দলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই পদক্ষেপে অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সন্মান জনোৱাৰ লগতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি প্ৰদানত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণৰ পিছত ৰমেন ডেকাই ছত্তীশগড়ত অসমীয়া ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ছত্তীশগড় আৰু অসমৰ মাজত সমন্বয় সৃষ্টিতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ ইয়াৰ অংশ হিচাপে ছত্তীশগড়ৰ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত এখন আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰস্থিত পণ্ডিত ৰবিশংকৰ শুক্লা বিশ্ববিদ্যালয়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত এই গৱেষণা আসনখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে । এই আসনখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰ্শন, কৃষ্টি আৰু সাহিত্যৰ চৰ্চা তথা গৱেষণাৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, ছত্তীশগড়ৰ ৰজা চক্ৰধ্বজ সিঙৰ নামত অসম নাট্য সন্মিলক এটা চলন্ত বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ তেওঁ ছত্তীশগড় ৰাজভৱনৰ পুঁজিৰ পৰা ২ লাখ টকা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজভৱনত লাচিত দিৱস আৰু ডঃ ভূপেন হাজৰিকা দিৱস পালন কৰা হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাতেই ২০২৫ চনত ছত্তীশগড় ৰাজ্য দিৱসত নাট্যকাৰ জিতেন শৰ্মাই হিন্দীত লিখা 'লাচিত বৰফুকন' নাটখন প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ৷
ইয়াৰ উপৰি শেহতীয়াভাৱে মাজুলী ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাই শ্ৰীশ্ৰীআউনীআটী সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰৰ এটি প্ৰায় ৩০ জনীয়া ভাওনাৰ দলক ছত্তীশগড়লৈ নি তাত মহাপুৰুষীয়া অংকীয়া ভাওনা (ৰুক্মিণী হৰণ) মঞ্চস্থ কৰাৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনায় ।