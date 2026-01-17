নিজৰ দেশখনক ভালদৰে বুজি পাবলৈ নাতি-নাতিনীক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ আনিব লেখিকা সুধা মূৰ্তিয়ে

নিজৰ দেশখনক ভালদৰে বুজি পাবলৈ নাতি-নাতিনীক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চললৈ আনিব লেখিকা সুধা মূৰ্তিয়ে
শিশুসকলে গল্পৰ জৰিয়তে যাতে ভাল মূল্যবোধৰ বীজ সিঁচিব পাৰে তাৰ বাবেই সুধা মূৰ্তিৰ সাহিত্য় সৃষ্টি ।
Published : January 17, 2026 at 8:20 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান): লেখিকা তথা সমাজকৰ্মী সুধা মূৰ্তিয়ে কিয় লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ? এই কথা স্বাভাৱিকতেই জানিবলৈ সকলোৱে ইচ্ছা কৰে । তেওঁ কোনো গ্লেমাৰৰ বাবে সাহিত্য় সৃষ্টি নকৰে । শিশুসকলৰ লগতে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সদস্য়সকলৰ মাজত আজিকালি দেখা দিয়া ব্য়ৱধান হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সাহিত্য়চৰ্চা । এই কথা স্বয়ং লেখিকাগৰাকীয়েই উল্লেখ কৰিছে ।
আজিকালি যৌথ পৰিয়াল বিলোপ হ'বলৈ ধৰিছে । শিশুৱে ককাক-আইতাকৰ লগত থাকিব নোৱাৰে, মহিলাসকলেও টিভি ধাৰাবাহিকতেই মগ্ন হৈ থাকে । সেয়েহে ঘৰত কথোপকথন আৰু শিশুৱে লাভ কৰা নৈতিক শিক্ষা হ্ৰাস পাবলৈ উপক্ৰম হৈছে । এই ব্যৱধান আঁতৰ কৰিবলৈকে শিশুৰ বাবে গল্প লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল লেখিকা তথা সমাজকৰ্মী সুধা মূৰ্তিয়ে। শিশুসকলে গল্পৰ জৰিয়তে যাতে ভাল মূল্যবোধৰ বীজ সিঁচিব পাৰে তাৰ বাবেই তেওঁ সাহিত্য় সৃষ্টি কৰা বুলি কয় ।
জয়পুৰ সাহিত্য মহোৎসৱ ২০২৬ৰ তৃতীয়দিনাৰ মুখ্য় আকৰ্ষণ আছিল লেখিকা তথা সমাজকৰ্মী সুধা মূৰ্তিৰ অধিবেশন । "The Magic of the Lost Earrings" শীৰ্ষক এই অধিবেশনত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মন্দিৰা নায়াৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা হয় । সুধা মূৰ্তিয়ে নিজৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ লগতে সাহিত্য় সৃষ্টিৰ যাত্ৰা, শিশু সাহিত্যৰ ওপৰত কৰা কামৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে । তেওঁ ৯খন উপন্যাসৰ লগতে ছখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক কিতাপ আৰু কেইবাখনো কাৰিকৰী আৰু প্ৰেৰণাদায়ক কিতাপ ৰচনা কৰা বুলি কয় ।
পাকিস্তানত বিদেশী যেন অনুভৱ :
প্ৰায় ২০ বছৰ পূৰ্বে চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ সময়ত মনত কেনে অনুভৱ হৈছিল সে বিষয়েও ব্য়ক্ত কৰিলে সুধা মূৰ্তিয়ে । সুধা মূৰ্তিয়ে এই প্ৰসংগত কয় যে খাদ্য, ভাষা, সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ নিজৰ দৰেই অনুভৱ হ’লেও তথাপি তেওঁৰ নিজকে বিদেশী যেনেই অনুভৱ হৈছিল । সিন্ধী আৰু পাঞ্জাবী সম্প্ৰদায়টোৱে যলৈকে নাযাওক কিয় নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিবলৈ, কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ ভয় নকৰা বাবেই লাভৱান হয় বুলিও কয় সুধা মূৰ্তিয়ে ।
যুৱক-যুৱতীসকললৈ পৰামৰ্শ :
যুৱক-যুৱতীসকললৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই সুধা মূৰ্তিয়ে কয় যে জীৱনৰ এটা ভুল সিদ্ধান্তই বহু লোকক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । সেইবাবে প্ৰতিটো পদক্ষেপ চিন্তাশীলভাৱে লোৱা উচিত । তেওঁ স্পষ্টকৈ কয় যে ধন আৰু সফলতা গুৰুত্বপূৰ্ণ; কিন্তু সেইবোৰেই সকলো নহয় । প্ৰকৃত শক্তি আত্মবিশ্বাস আৰু কঠিন পৰিস্থিতি অতিক্ৰম কৰাৰ ক্ষমতাত নিহিত হৈ আছে । এইবোৰ অবিহনে সফলতা বা শান্তিও পোৱা নাযায় ।
দেশৰ ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন:
সুধা মূৰ্তিয়ে কয় যে তেওঁৰ আদৰ্শ পুৰুষ হৈছে মহাৰাজ ৰঞ্জিত সিং। তেওঁ এটা শ্লোক আবৃত্তি কৰি কয়, "আমাক কহিনুৰ হীৰাৰ প্ৰয়োজন নাই; আমাৰ দেশত ৰত্নৰ দৰে মানুহ আছে ।" তেওঁ নাতি-নাতিনীক বহিঃৰাজ্যলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য দেখুৱাবলৈ ককা-আইতাকক আহ্বান জনায় । ভাৰতত ভ্ৰমণ আৰু শিকিবলৈ অগণন আচৰিত ঠাই আছে । তেওঁ নিজেই নাতি-নাতিনীক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু চেৰাপুঞ্জীলৈ লৈ যাব যাতে তেওঁলোকে নিজৰ দেশখন ভালদৰে বুজিব পাৰে ।