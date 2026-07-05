অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মৃত্যুৰ ভাবুকি; তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষীৰ
মেলবৰ্ণৰ মাৰ্ভেল ষ্টেডিয়ামত ৯ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ‘মেলবৰ্ণ মিটছ মোদী’ কমিউনিটি ইভেণ্টৰ ঘোষণা কৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ মন্তব্যত এই ভাবুকি দিয়া হৈছে ।
Published : July 5, 2026 at 10:21 AM IST
নতুন দিল্লী/মেলবৰ্ণ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগন্তুক অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰিছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ভাবুকি লাভ কৰাৰ পিছতে মেলবৰ্ণ আৰক্ষী সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু এক উচ্চস্তৰীয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, অষ্ট্ৰেলিয়া-ভাৰত বাৰ্ষিক নেতা সন্মিলনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৮ জুলাইৰ পৰা ১০ জুলাইলৈ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণত থাকিব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান সূচী অনুসৰি ৯ জুলাইত তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণৰ মাৰ্ভেল ষ্টেডিয়ামত ‘মেলবৰ্ণ মিটছ মোদী’ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
অষ্ট্ৰেলিয়া টুডেই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ‘মেলবৰ্ণ মিটছ মোদী’ কমিউনিটি ইভেণ্টৰ ঘোষণা কৰা ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টৰ তলত এই ভাবুকিমূলক মন্তব্য প্ৰকাশ পাইছে । আবু মুস্তাফা নামৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ একাউণ্টৰ পৰা পোষ্ট কৰা এই মন্তব্যত কোৱা হৈছে, “ইভেণ্টৰ সময়ত ষ্টেডিয়ামৰ চাদ বন্ধ কৰি ৰখাটোৱেই ভাল, নহ’লে তেওঁ অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ আহি মৃত্যুৰ সন্মুখীন হ’ব ।”
বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি দ্য অষ্ট্ৰেলিয়া টুডেই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, তদন্তকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ তদন্তৰ সময়ত পোষ্টটোৰ সৈতে জড়িত আইপি ঠিকনা বিচাৰি উলিয়াইছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি বাৰ্তাটোৰ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা চলি আছে আৰু কৰ্তৃপক্ষই কোনো অপৰাধমূলক অভিযোগ উত্থাপন হ’ব পাৰে নেকি সেই বিষয়েও বিবেচনা কৰি আছে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগন্তুক অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত মেলবৰ্ণ অনুষ্ঠানটোৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আৰু সামূহিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতি অনুসৰি বাৰ্ষিক নেতা সন্মিলনৰ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী আলবানিজে মেলবৰ্ণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আতিথ্য প্ৰদান কৰিব । এই ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ মাজত ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে কেইবাটাও মূল খণ্ডত সহযোগিতা গভীৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বৰ্তমান বিশ্বৰ চতুৰ্থ বৃহত্তম আৰু দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনীতিৰ ভিতৰত অন্যতম ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰ ।
লগতে পঢ়ক : ভৱিষ্যৎ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ: ভাৰত-জাপান বায়’গেছ প্ৰকল্প ঘোষণা