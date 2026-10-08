আমোদজনক ঘটনা: চুৰি কৰা আইফোনৰ পাছৱ'ৰ্ড বিচাৰি মালিককে মেছেজ চোৰৰ
ডেৰাডুনৰ এগৰাকী মহিলাই কয় যে সন্দেহযুক্ত আইফোন চোৰ এজনে বাৰে বাৰে পাছৱ'ৰ্ড বিচাৰি আছিল । কিন্তু চিচিটিভিৰ ফুটেজ আৰু মেছেজ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ অভিযোগ।
Published : October 8, 2026 at 5:19 PM IST
ডেৰাডুন : বিভিন্ন মনোবৃত্তিৰে চোৰে চুৰিকাৰ্য সংঘটিত কৰে । আনহাতে, চোৰৰ প্ৰকাৰ আৰু পদ্ধতিও ভিন্ন । অৱশ্যে লক্ষ্য এটাই, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবিধ চুৰি কৰা ।
কিন্তু এই চুৰিকাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সময়ত বহু চোৰৰ নগুৰ-নাকতিও হয় । ইফালে কেতিয়াবা এনে ঘটনাও সংঘটিত কৰে যাৰবাবে তীব্ৰ চৰ্চা তথা হাঁহিৰ খোৰাকো যোগায় ।
চুৰি কৰিবলৈ গৈ কেতিয়াবা চোৰে ৰান্ধি-বাঢ়ি নাইবা ৰেফ্ৰিজাৰেটত থকা খাদ্য খাই থৈ আহে । কেতিয়াবা আকৌ গৃহস্থৰ সৈতে টোপনি যায় । আন কেতিয়াবা ঘৰৰ ভিতৰতে নিত্যকৰ্মও কৰি থৈ আহে । এইবাৰ কিন্তু এটা চোৰে যি কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে তাৰ পৰা এটা কথাই ক'ব লাগিব যে 'চোৰক মোৰে পালে' । ঘটনাটো ডেৰাডুনৰ ।
"মই কাকো পৰোৱা নকৰোঁ" মনোভাবেৰে ডেৰাডুনৰ এটা ঘৰৰ পৰা আইফোন চুৰি কৰা এজন চোৰে ফোনৰ গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোককে পাছৱৰ্ড বিচাৰি মেছেজ কৰে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আইন ৰক্ষকৰ পৰা সহযোগিতাৰ আশা কৰাতকৈ গা এৰা দিয়া মোনোভাবৰহে অভিযোগ উঠিছে ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডেৰাডুনৰ ক্লেমেণ্ট টাউনত । কিন্তু ফোনটো ঘূৰাই পোৱাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে পৰিয়ালটো হতাশাত ভুগিছে ।
ছানশ্বাইন এনক্লেভৰ বাসিন্দা কৌশিকী ধ্যানীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰি চুৰিকাৰ্য আৰু ইয়াৰ পিছত অহা মেছেজৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছে । চিচিটিভি ফুটেজ, সন্দেহজনক ব্যক্তিজনৰ ফটো আৰু তেওঁৰ মেছেজৰ স্ক্ৰীণশ্বট দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বুলিও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
কৌশিকীৰ মতে, তেওঁৰ ভাতৃ সক্ষমে ১২ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত অন্তিমবাৰৰ বাবে নিজৰ আইফোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত পুৱা ৮.৪৫ বজাৰ পিছত তেওঁৰ কোঠাৰ পৰা ফোনটো নাই । পৰিয়ালটোৱে যেতিয়া অট্টালিকাৰ চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে দুজন সন্দেহজনক লোক আগবাঢ়ি আহিছে আৰু কোঠাটোৰ ফালে গৈ আছে । সেই সময়ত কোঠাটোৰ দুৱাৰখন খোলা আছিল ।
ইয়াৰ পিছত সক্ষমে ১৩ ছেপ্টেম্বৰত আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰে । কিন্তু পৰিয়ালটোৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা ফোনটোৰ খবৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে কৌশিকীয়ে সন্দেহজনক লোকজনৰ পৰা পাছৱ'ৰ্ড বিচাৰি মেছেজ লাভ কৰা আৰম্ভ কৰে বুলি অভিযোগ উঠিছে । যিয়ে এই ডিভাইচটো লৈ গৈছিল তেওঁ সেইটো ব্যৱহাৰৰ বাবে আনলক কৰিব পৰা নাছিল ।
বাৰে বাৰে মেছেজ প্ৰেৰণৰ পিছতো আৰক্ষীৰ নিষ্ক্ৰিয়তাৰ অভিযোগ তুলি কৌশিকীয়ে এই ঘটনাটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰে । তেওঁৰ অভিযোগ, "যেতিয়া পাছৱ'ৰ্ড বিচৰা মেছেজ আহিছিল, তেতিয়া মই নিশা প্ৰায় ১০ বজাত থানালৈ গ'লোঁ । কিন্তু তেওঁলোকে মাথোঁ পিছদিনা পুৱা আহিবলৈ কৈ মোক ঘূৰাই পঠালে ।"
ভিডিঅ’টোত তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আৰক্ষীৰ হাতত চিচিটিভি ফুটেজ, সন্দেহজনক ব্যক্তিজনৰ ফটো আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা মেছেজ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিয় কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ? সন্দেহজনক লোকজনে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা চলাইছিল সেয়াই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি যুক্তি দি তেওঁ আৰক্ষীক স্ক্ৰীণশ্বট আৰু অন্যান্য তথ্য প্ৰদান কৰা বুলিও কয় ।
কৌশিকীয়ে তেওঁৰ ভিডিঅ’টোত লগতে দাবী কৰিছে যে ডিআইটি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গ্রাফিক ইৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত অন্যান্য চুৰিৰ চিচিটিভি ফুটেজত একেজন সন্দেহযুক্ত লোকক দেখা গৈছে ৷ তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে, "মই অঞ্চলটোৰ আন আন মোবাইল চুৰিৰ ঘটনাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু আৰক্ষীক একেলগে ফুটেজসমূহ পৰীক্ষা কৰি এই কাণ্ডসমূহৰ সৈতে জড়িত নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, কিন্তু কোনো ফল পোৱা নাই ।"
আৰক্ষীয়ে অৱশ্যে ফোনটোৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । নগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শেখৰ সুৱেলে চক্ৰ বিষয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা মোবাইলটোৰ বিষয়ে তথ্য বিচৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তেওঁ কয়, "ফোনটো নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দিনৰে পৰাই ট্ৰেচিঙৰ বাবে আৰক্ষী পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল । সংশ্লিষ্ট চক্ৰ বিষয়াই চিচিটিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি বিষয়টো আগবঢ়াই নিব ।"