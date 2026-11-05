ETV Bharat / bharat

অসমৰ শিশু কেৰালামত আঢ়ৈ লাখত বিক্ৰীৰ প্ৰয়াস; অভিভাৱক-মধ্যভোগী আৰক্ষীৰ জিম্মাত

অসমৰে যদু গগৈ নামৰ এজন লোকে শিশুটি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যভোগীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে...

ATTEMPT TO SELL BABY BOY IN IDUKKI
অসমৰ শিশু কেৰালামত বিক্ৰীৰ প্ৰয়াস কৰা মধ্যভোগী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2026 at 3:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ইডুক্কি (কেৰালাম) : যিটো বয়সত এটি শিশুৱে মাতৃৰ যত্ন আৰু পিতৃৰ সুৰক্ষা লাভ কৰিব লাগে, সেই বয়সত পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ কেঁচুৱাটোকে টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই অভিযোগ এটা অসমৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে! অসমৰ বুলি জানিব পৰা এটি দম্পতীয়ে বহিঃৰাজ্যত এই মৰ্মান্তিক কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ।

কেৰালামৰ ইডুক্কিত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড । স্থানীয় কট্টপ্পানা আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত চাৰি মহীয়া ল’ৰা এটাক ২.৫ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰাৰ অপচেষ্টা প্ৰতিৰোধ হয় ।

অসমৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে এই বিক্ৰীত মধ্যভোগী হিচাপে কাম কৰা অসমৰে আন এজন ব্যক্তিকো আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে । এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত কৰা তদন্তৰ পিছত এই পৰিকল্পনা পোহৰলৈ আহে ।

আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ইডুক্কিৰ কাঞ্জিকুজিত কৰ্মৰত অসমৰ দম্পতীটোৱে নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে, অসমৰে যদু গগৈ নামৰ এজন লোকে শিশুটি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যভোগীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁ কট্টপ্পানাত চিনাকি এজন লোকক ৪ লাখ টকাত চাৰিমহীয়া ল’ৰা এটা লাভ কৰিব বুলি জনায় । ইয়াৰ পিছত আলোচনাৰ অন্তত ২.৫ লাখ টকাৰ বিনিময়ত শিশুটিক গতাই দিয়াৰ চুক্তি হয় ।

এই পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে শিশুটিক আৰু তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক কট্টপ্পানালৈ অনা হয় । আৰক্ষীয়ে কেঁচুৱা এটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ এক গোপন তথ্য লাভ কৰি লগে লগে হস্তক্ষেপ কৰে আৰু পিতৃ-মাতৃ তথা মধ্যভোগীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত লয় । আৰক্ষীয়ে সময়োপযোগী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শিশুটিৰ হস্তান্তৰৰ পৰিকল্পনাত বাধা প্ৰদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে দম্পতীটোৰ তিনিটা সন্তান আছে । তাৰে ডাঙৰ সন্তান দুটা বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ভগ্নীৰ তত্ত্বাৱধানত অসমতে আছে । আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, পৰিয়ালটোৱে ভয়াৱহ আৰ্থিক সমস্যাত ভোগাৰ বাবেই হয়তো চাৰি মহীয়া শিশুটিক বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি প্ৰকা পাইছে । এই ঘটনাত বা শিশুটিৰ পৰিকল্পিত বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আন কোনো লোক জড়িত আছে নেকি আৰক্ষীয়ে তাৰ ওপৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

কট্টপ্পানাৰ আৰক্ষী বিষয়া বিনোদে কয়, "কেঁচুৱাটিৰ গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পিতৃ-মাতৃ আৰু শিশুটিক ক্ৰয় কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা লোকসকলৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । শিশুটোৰ তত্ত্বাৱধান লোৱাৰ চেষ্টাৰ আঁৰত কোনো গোপন উদ্দেশ্য বা কু-অভিপ্ৰায় আছিল নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি বিতং তদন্ত চলাই আছোঁ । এই কাণ্ডৰ প্ৰতিটো দিশ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।"

শিশুটি ক্ৰয়ৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ আৰু তাৰ পিছত হোৱা আলোচনা সন্দৰ্ভত অধিক বিৱৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে । তদন্তত মধ্যভোগীজনৰ ভূমিকা, কেঁচুৱাটোক ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্য থকা লোকসকলৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিত্তীয় লেনদেনৰ প্ৰকৃতিও পৰীক্ষা কৰা হৈছে । এই কাণ্ডই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, পৰিয়ালটোৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবেই হয়তো এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

চাৰিমহীয়া শিশুটিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে কট্টপ্পানা আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ বিস্তৃত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে, এই ঘটনাটোৱে শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ ধনৰ বিনিময় হোৱাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে সময়মতে হস্তক্ষেপ কৰি এটি অবুজ শিশুৰ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।

লগতে পঢ়ক :অসমত অপৰাধৰ হাৰ ৬৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস; অপৰাধীলৈ সতৰ্কবাৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
লগতে পঢ়ক :যৌন নিৰ্যাতন গোচৰত মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ-অধ্যাপক বিমল অকোইজামলৈ আদালতৰ সকাহ

TAGGED:

ATTEMPT TO SELL BABY BOY IN ইডুক্কি
অসমৰ শিশু কেৰালামত বিক্ৰীৰ প্ৰয়াস
অসমীয়া অভিভাৱক BABY SELL CASE
ASSAM PARENTS INTO CUSTODY
শিশু বিক্ৰী চক্ৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.