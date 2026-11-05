অসমৰ শিশু কেৰালামত আঢ়ৈ লাখত বিক্ৰীৰ প্ৰয়াস; অভিভাৱক-মধ্যভোগী আৰক্ষীৰ জিম্মাত

অসমৰ শিশু কেৰালামত আঢ়ৈ লাখত বিক্ৰীৰ প্ৰয়াস; অভিভাৱক-মধ্যভোগী আৰক্ষীৰ জিম্মাত
অসমৰে যদু গগৈ নামৰ এজন লোকে শিশুটি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যভোগীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে...
Published : November 5, 2026 at 3:42 PM IST
ইডুক্কি (কেৰালাম) : যিটো বয়সত এটি শিশুৱে মাতৃৰ যত্ন আৰু পিতৃৰ সুৰক্ষা লাভ কৰিব লাগে, সেই বয়সত পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ কেঁচুৱাটোকে টকাৰ বিনিময়ত বিক্ৰীৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । এই অভিযোগ এটা অসমৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে! অসমৰ বুলি জানিব পৰা এটি দম্পতীয়ে বহিঃৰাজ্যত এই মৰ্মান্তিক কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে ।
কেৰালামৰ ইডুক্কিত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড । স্থানীয় কট্টপ্পানা আৰক্ষীৰ হস্তক্ষেপত চাৰি মহীয়া ল’ৰা এটাক ২.৫ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰাৰ অপচেষ্টা প্ৰতিৰোধ হয় ।
অসমৰ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে এই বিক্ৰীত মধ্যভোগী হিচাপে কাম কৰা অসমৰে আন এজন ব্যক্তিকো আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে । এক গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত কৰা তদন্তৰ পিছত এই পৰিকল্পনা পোহৰলৈ আহে ।
আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ইডুক্কিৰ কাঞ্জিকুজিত কৰ্মৰত অসমৰ দম্পতীটোৱে নিজৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে । আনহাতে, অসমৰে যদু গগৈ নামৰ এজন লোকে শিশুটি বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যভোগীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁ কট্টপ্পানাত চিনাকি এজন লোকক ৪ লাখ টকাত চাৰিমহীয়া ল’ৰা এটা লাভ কৰিব বুলি জনায় । ইয়াৰ পিছত আলোচনাৰ অন্তত ২.৫ লাখ টকাৰ বিনিময়ত শিশুটিক গতাই দিয়াৰ চুক্তি হয় ।
এই পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে শিশুটিক আৰু তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃক কট্টপ্পানালৈ অনা হয় । আৰক্ষীয়ে কেঁচুৱা এটি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ এক গোপন তথ্য লাভ কৰি লগে লগে হস্তক্ষেপ কৰে আৰু পিতৃ-মাতৃ তথা মধ্যভোগীজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ জিম্মাত লয় । আৰক্ষীয়ে সময়োপযোগী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শিশুটিৰ হস্তান্তৰৰ পৰিকল্পনাত বাধা প্ৰদান কৰে ।
উল্লেখ্য যে দম্পতীটোৰ তিনিটা সন্তান আছে । তাৰে ডাঙৰ সন্তান দুটা বৰ্তমান তেওঁলোকৰ ভগ্নীৰ তত্ত্বাৱধানত অসমতে আছে । আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, পৰিয়ালটোৱে ভয়াৱহ আৰ্থিক সমস্যাত ভোগাৰ বাবেই হয়তো চাৰি মহীয়া শিশুটিক বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলি প্ৰকা পাইছে । এই ঘটনাত বা শিশুটিৰ পৰিকল্পিত বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আন কোনো লোক জড়িত আছে নেকি আৰক্ষীয়ে তাৰ ওপৰত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
কট্টপ্পানাৰ আৰক্ষী বিষয়া বিনোদে কয়, "কেঁচুৱাটিৰ গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পিতৃ-মাতৃ আৰু শিশুটিক ক্ৰয় কৰাৰ চেষ্টা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা লোকসকলৰ পৰিচয় প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । শিশুটোৰ তত্ত্বাৱধান লোৱাৰ চেষ্টাৰ আঁৰত কোনো গোপন উদ্দেশ্য বা কু-অভিপ্ৰায় আছিল নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি বিতং তদন্ত চলাই আছোঁ । এই কাণ্ডৰ প্ৰতিটো দিশ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।"
শিশুটি ক্ৰয়ৰ বাবে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ আৰু তাৰ পিছত হোৱা আলোচনা সন্দৰ্ভত অধিক বিৱৰণৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে । তদন্তত মধ্যভোগীজনৰ ভূমিকা, কেঁচুৱাটোক ক্ৰয় কৰাৰ উদ্দেশ্য থকা লোকসকলৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিত্তীয় লেনদেনৰ প্ৰকৃতিও পৰীক্ষা কৰা হৈছে । এই কাণ্ডই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰাথমিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, পৰিয়ালটোৰ আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবেই হয়তো এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
চাৰিমহীয়া শিশুটিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে কট্টপ্পানা আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ বিস্তৃত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে, এই ঘটনাটোৱে শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ ধনৰ বিনিময় হোৱাৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে সময়মতে হস্তক্ষেপ কৰি এটি অবুজ শিশুৰ অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ।