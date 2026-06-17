আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ, কোনে সংঘটিত কৰিলে এই আক্ৰমণ ?

আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ, কোনে সংঘটিত কৰিলে এই আক্ৰমণ ?
মঙলবাৰে মাজনিশা দুজন যুৱকে পেট্ৰ’ল ভৰ্তি বটল আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ নিক্ষেপ কৰাৰ চেষ্টা চলায় ।
Published : June 17, 2026 at 11:16 AM IST
ৰাঁচী: ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণৰ ঘটনা ৷ যোৱা নিশা ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঁচীৰ নিবাৰণপুৰত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাৰ্যালয়ত পেট্ৰ’ল বোমাৰে পৰা আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱা হয় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে মাজনিশা দুজন যুৱকে পেট্ৰ’ল ভৰ্তি বটল আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়লৈ নিক্ষেপ কৰাৰ চেষ্টা চলায় । অৱশ্যে দুয়োটা বটল চৌহদৰ ঠিক বিহাৰত পৰে । এই আক্ৰমণত আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়ৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে ৰাঁচী আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণকাৰীৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ৰাঁচী চহৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰশ ৰাণাই তদন্ত আৰম্ভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিল দুজন যুৱক । এই গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে এফ এছ এলকে ধৰি কেইবাটাও দল মোতায়েন কৰা হৈছে ।
এই গোচৰত ৰাঁচী আৰক্ষীয়ে চিচিটিভি ফুটেজ লাভ কৰিছে, য’ত দেখা গৈছে যে দুজন আক্ৰমণকাৰীয়ে আৰএছএছৰ কাৰ্যালয়লৈ পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । প্ৰথম বটলটো দলিয়াবলৈ লওঁতে জ্বলি থকা সূতাডাল মাটিত পৰি পেট্ৰ’ল বোমাটো অকাৰ্যকৰী হৈ পৰে । ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয়টো পেট্ৰ’ল বোমা নিক্ষেপ কৰা হয় যদিও ই কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ বাহিৰত পৰে । ঘটনাৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে যে পেট্ৰ’ল বোমাৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ চিলি চচৰ বটল অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
স্থানীয় খবৰ অনুসৰি আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত অৱস্থিত এখন হোটেলৰ একাংশ কৰ্মচাৰী এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । কিছুদিন পূৰ্বে আৰ এছ এছৰ কাৰ্যালয়ৰ একাংশ সদস্যই হোটেলখনৰ বিৰুদ্ধে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ আৰু অন্যান্য বিষয়ক লৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই এই বিবাদ অব্যাহত আছে । এই আক্ৰমণত হোটেলৰ কৰ্মচাৰী জড়িত হ’ব পাৰে বুলিও আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যদিও এই কথা এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে বিজেপি নেতা বাবুলাল মাৰাণ্ডীকে ধৰি কেইবাজনো বিজেপি বিধায়ক আৰু কৰ্মীয়ে আৰএছএছৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় । ৰাজধানীখনৰ আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বিজেপি নেতাসকলে । সমগ্ৰ বিষয়টোৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু দোষীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনায় তেওঁলোকে ।
লগতে পঢ়ক: পাকিস্তানৰ আইএছআই নিয়ন্ত্ৰিত সন্ত্ৰাসবাদী মডিউল উৎখাত, ৭ জনক গ্ৰেপ্তাৰ