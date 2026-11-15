কেবাটাও আক্ৰমণত কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল ৰাজীৱ গান্ধী!!! ছোনিয়া গান্ধীৰ কথাৰে ১৯৮৭ চনৰ দুটা আক্ৰমণৰ কাহিনী
ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনী ‘বিলংগিং’ ক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে ৷
Published : November 15, 2026 at 8:36 PM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:05 PM IST
নতুন দিল্লী: বৰ্তমান সময়ত দেশৰ ৰাজনীতিত আটাইতকৈ চৰ্চিত হৈ থকা এটা বিষয় হৈছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনী ‘বিলংগিং’ ৷ এই গ্ৰন্থখনক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে ৷ এই গ্ৰন্থখনত সন্নিৱিষ্ট কিছুমান বিষয়ক লৈ সৰৱ চৰ্চা চলিছে ৷ ছোনিয়া গান্ধীৰ আত্মজীৱনীৰ এটি বিশেষ অংশক লৈ এই প্ৰতিবেদনত আলোচনা কৰা হৈছে ৷
এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হত্যাকাণ্ডই ভাৰতৰ বাবে এক বিৰক্তিদ্বায়ক প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিলে ৷ সেয়া হৈছে দেশৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক স্থান সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হ’ব পাৰেনে ? ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ত্ৰুটি উদঙাই দিয়াৰ লগতে বিশেষ সুৰক্ষা বাহিনী (এছ পি জি) গঠন হয় । কিন্তু নিৰাপত্তাৰ একাধিক স্তৰ থকাৰ পাছতো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল যে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীক তেওঁৰ নেতৃত্বত থকা জনসাধাৰণৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নকৰাকৈ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰি ?
‘বিলংগিং’ নামৰ গ্ৰন্থখনত ছোনিয়া গান্ধীয়ে মনত পেলাইছে যে ১৯৮৪ চনত ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাকাণ্ডৰ দৰে বৃহৎ নিৰাপত্তাজনিত ত্ৰুটিৰ পিছত কাৰ্যবাহী আদেশৰ জৰিয়তে বিশেষ সুৰক্ষা গোট নামৰ এটা নিৰাপত্তা গোট গঠন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ১৯৮৮ চনত সংসদে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰে । ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ।
এছ পি জিৰ কৰ্মীসকলে ক্ল’জ প্ৰটেকচন ড্ৰিল, শাৰীৰিক ফিটনেছ আৰু নিখুঁত লক্ষ্যনিৰ্ধাৰণৰ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণ আৰু ৰাজহুৱা উপস্থিতিৰ সময়ত ৰূপায়িত বহুস্তৰীয় নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ অংশও আছিল তেওঁলোক । এই ব্যৱস্থাই ৰাজীৱ গান্ধীৰ দেশজোৰা ভ্ৰমণৰ সময়ত জনসাধাৰণৰ সৈতে মত বিনিময়ত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলেও ই তেওঁৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিছিল ।
ছোনিয়া গান্ধীয়ে লিখিছে, ‘‘কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাই ঘেৰি থকাৰ পিছতো কিছুমান ত্ৰুটি হৈছিল, য'ত কেৱল ভাগ্যইহে তেওঁক ৰক্ষা কৰিছিল । সকলোৱে জানে যে প্ৰতি বছৰে ২ অক্টোবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম বাৰ্ষিকীত মহাত্মা গান্ধীৰ স্মৃতিসৌধ ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈছিল । ১৯৮৭ চনত আমি পুৱাই স্মৃতিসৌধত উপস্থিত হৈছিলো । অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হোৱা স্থানৰ কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে আমি গুলীৰ শব্দ শুনা পাইছিলোঁ । ৰাজীৱে ক’লে যে এয়া বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ, কিন্তু আমাৰ লগত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষী বিষয়াসকলে বাহিৰৰ ৰাস্তাত তিনিচকীয়া বাহনৰ চাইলেন্সাৰ বিস্ফোৰণ (বেকফাইৰিং) হোৱাৰ শব্দ বুলি কথাটো আওকাণ কৰিলে । স্মৃতিসৌধৰ পৰা ওলাই আহোঁতে আৰু কেইবাটাও গুলী চলোৱা হ’ল । এটা গুলী মোৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈ মোৰ কাষেৰে খোজ কাঢ়ি যোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কাণখন চুই গ’ল । তেওঁ নিজৰ হাতেৰে কাণখনত হেঁচি ধৰিলে আৰু আঙুলিৰ মাজৰ পৰা তেজ টোপাল বৈ আহিল । বাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দলটোৱে দৌৰিবলৈ ধৰিলে, কিছুমানে স্মৃতিসৌধৰ দেৱালৰ ওচৰৰ গছ এজোপালৈ আঙুলিয়াই দিলে । ইয়াৰ পিছত আৰু বন্দুকৰ গুলী চলিল ।’’
সেই ভয়ংকৰ মুহূৰ্তটো বৰ্ণনা কৰি ছোনিয়াই লিখিছে, ‘‘ৰাজীৱে মোৰ বাহুত ধৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীক চিঞৰি ক'লে, ‘এওঁক গাড়ীত উঠাক!' মই তেওঁৰ মুখলৈ চালোঁ, মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়টো সঁচা হ’ব যেন লাগিল—আকৌ নহয়, আকৌ এনে হ’ব নোৱাৰে ! মই চিঞৰিলোঁ, ‘নাই, মই নাযাওঁ!’ কোনোবাই মোক টানি লৈ গ’ল, আৰু মই ৰাজীৱক চাবলৈ পিছলৈ ঘূৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লগত যুঁজিলোঁ৷ যেতিয়ালৈকে তেওঁক নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ঘেৰি ধৰি গাড়ীত নুঠাই তেতিয়ালৈকে মই আতংকিতভাৱে গাড়ীত তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰি থাকিলোঁ । তেওঁক সম্পূৰ্ণ শান্ত যেন লাগিছিল আৰু মোক সুধিলে মই ঠিকে আছো নে নাই ? মই অন্তৰাত্মা কঁপি উঠিল, কিন্তু তেওঁৰ স্থিৰতা আৰু শান্ত ৰূপ দেখি মোৰ অপৰিসীম সাহস আহিল । আমি ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ মোৰ হাতত খামুচি ধৰিলে আৰু মই তেওঁৰ কান্ধত মূৰটো হেলান দি ৰ’লোঁ ।’’
ছোনিয়া গান্ধীয়ে আৰু লিখিছে, ‘‘আমাৰ গাড়ীখন আহি বাৰাণ্ডাত ৰখিল, ল'ৰা-ছোৱালী দুটাই আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল ৷ তেওঁলোকৰ মুখবোৰ ভয়ত শেঁতা পৰিছিল । আমি গাড়ীৰ পৰা নামি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বিব্ৰত হৈ সুধিছিল, 'কি হ'ল?' আমি চাৰিওজনে একেবাৰে নীৰৱ হৈ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ’লোঁ, যেন আমি নিৰাপদ বুলি নিজকে আশ্বস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । আক্ৰমণকাৰীয়ে কেইবাদিনো আগতেই এই আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । পকী পেভিলিয়নৰ ওপৰত গজি উঠা ঘন লতাবোৰত তেওঁ লুকাই থকা ঠাই বাছি লৈছিল আৰু খাদ্য-পানীয়ও মজুত কৰি ৰাখিছিল । অনুষ্ঠানৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজঘাট খালী কৰাৰ সময়ত তেওঁ পাতৰ মাজত লুকাই আছিল । সেই মানুহজনে যদি মাত্ৰ এফুট বা দুফুটৰ বাবে নিজৰ পৰা বিচলিত নহ’ল হেঁতেন, তেন্তে সেই দিনটোৰ কাহিনীটো বেলেগ হ’লহেঁতেন ।’’
ইতিহাস সলনি কৰা আক্ৰমণ
শ্ৰীলংকাত ৰাজীৱ গান্ধীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰি ছোনিয়াই লিখিছে, ‘‘১৯৮৭ চনৰ ভাৰত-শ্ৰীলংকা শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ কলম্বোত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে তেওঁ সেই বছৰতে আন এক হত্যাৰ চেষ্টাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল । শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জয়বৰ্ধনে অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ নিজাকৈ লিবাৰেচন টাইগাৰ্ছ অৱ তামিল ইলামৰ সশস্ত্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’বলৈ সক্ষম নহয় । এই বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে সিংহলী সেনাৰ লগত সুকীয়া তামিল ৰাজ্য ইলামৰ দাবীত যুঁজি আছিল । এই সংঘৰ্ষৰ বাবে ভাৰতৰ তামিলনাডু ৰাজ্যও বলি হোৱাৰ শংকাই দেখা দিছিল । তাত বহু এল টি টি ই সদস্য সক্ৰিয় আছিল, লগতে পুডুচেৰী আৰু কৰ্ণাটকৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলতো এই সদস্যসকল সক্ৰিয় আছিল ।’’
তেওঁ আৰু লিখিছে, ‘‘এই চুক্তিৰ অধীনত শ্ৰীলংকাৰ ভিতৰত স্বায়ত্তশাসিত প্ৰদেশ সৃষ্টিকে ধৰি তামিল জনসাধাৰণক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেহাই দিয়া হৈছিল । বিনিময়ত এলটিটিইৰ অধিনায়কসকলে ভাৰতীয় শান্তি ৰক্ষা বাহিনীক নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হৈছিল । এই চুক্তিক লৈ ৰাষ্ট্ৰপতি জয়বৰ্ধনে আৰু তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মাজত মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সিংহলী সম্প্ৰদায়ৰ কিছু অংশৰ মাজত যথেষ্ট ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছিল, যিসকল ইয়াৰ পক্ষত নাছিল । আমি তাত গৈ পোৱাৰ লগে লগে এক উত্তেজনা অনুভৱ কৰিলোঁ, যিটো আমাৰ চমু ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত বৰ্তী আছিল । ৰাজীৱেও হেঁচা অনুভৱ কৰিছিল যদিও তেওঁ নিজৰ সাধাৰণ শান্ত আচৰণেৰে কঠিন বৈঠকবোৰ চলাই নিছিল ।’’
ছোনিয়াই এই কাণ্ডৰ কথা বৰ্ণনা কৰি কয়, ‘‘দুয়ো পক্ষই চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত আৰু আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ৰাজীৱে বিমানবন্দৰত পৰম্পৰাগত বিদায়ী গাৰ্ড অৱ অনাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িল । লাইনটোৰ কাষেৰে খোজ কাঢ়ি গৈ থাকোঁতে শ্ৰীলংকাৰ নৌসেনাৰ এজন কেডেটে হঠাতে আগবাঢ়ি আহি ৰাইফলৰ গুৰিৰে তেওঁৰ মূৰত আঘাত কৰিলে । ৰাজীৱে আঁৰ চকুৰে এই আক্ৰমণৰ চেষ্টা দেখা পোৱাৰ বাবে কথমপি ৰক্ষা পৰিল । জোৱানজনে এই চুক্তিক ভাৰতৰ ওচৰত নিজৰ দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি গণ্য কৰিছিল । ক্ষুব্ধ হৈ জোৱানজনে এই অনুভূত ‘অপমান’ৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰে ।’’
বিশৃংখলতাৰ মাজত ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত কি হৈছে তাৰ কোনো ধাৰণা কৰিব পৰা নাছিল । বিমানত উঠাৰ পিছতহে তেওঁ গম পালে যে ৰাজীৱ গান্ধী কিমান মাৰাত্মক আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে ।
তেওঁ আৰু লিখিছে, ‘‘মই ৰাষ্ট্ৰপতি জয়বৰ্ধনে, তেওঁৰ পত্নী আৰু আন বিষয়াসকলৰ সৈতে থিয় হৈ আছিলো, তেতিয়া মই হতাহতিৰ দৰে ঘটনা দেখিছিলো, কিন্তু কি হৈছে মই একেবাৰে বুজিব পৰা নাছিলোঁ । মই প্ৰবৃত্তিগতভাৱে ৰাজীৱৰ ওচৰলৈ লৰালৰিকৈ গৈছিলো, কিন্তু মোক ৰখাই দিয়া হৈছিল—মোক কোৱা হৈছিল যে অনুষ্ঠানটো এতিয়াও চলি আছে ।’’
তেওঁ আৰু লিখিছে, ‘‘মোৰ ঠিক কাষতে থিয় হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰপতি জয়বৰ্ধনেক কি হৈছে সুধিলোঁ । তেওঁক চিন্তিত যেন লাগিল, কিন্তু উত্তৰ দিলে যে হয়তো ইমান সময় ৰ'দত থিয় হৈ ভাগৰুৱা হোৱাৰ বাবে এজন জোৱান অজ্ঞান হৈ পৰিছে । ৰাজীৱে থিয় হৈ বিদায়ৰ আনুষ্ঠানিকতা অব্যাহত ৰখা দেখি কিছু সকাহ অনুভৱ কৰিলোঁ । কিন্তু যেতিয়া তেওঁ আমাৰ ওচৰলৈ উভতি আহিল, তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে তেওঁৰ মুখখন শেঁতা হৈ গৈছে । কিবা এটা ভুল হোৱা বুলি অনুভৱ কৰি মই দ্বিধাবোধেৰে তেওঁক সুধিলোঁ, কিন্তু তেওঁ কোনো উত্তৰ নিদিলে ।’’
এই কাণ্ডটো মনত পেলাই ছোনিয়াই লিখিছে, ‘‘যেতিয়া আমি বিমানৰ ভিতৰত সোমালোঁ, তেতিয়া তেওঁ আমাক সঠিকভাৱে ক'লে যে কি হৈছে । যেতিয়া তেওঁ ডাক্তৰৰ সন্মুখত জেকেট আৰু চাৰ্ট খুলিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেতিয়া মই লক্ষ্য কৰিছিলো যে তেওঁৰ কান্ধত এটা ডাঙৰ আঘাতৰ চিন আৰু ঠাইডোখৰ ফুলি আছিল । কেইবাদিনো বিষ নিৰাময়ৰ ঔষধ খাইছিল যদিও আঘাত ইমানেই বেছি আছিল যে সময়ৰ লগে লগে বিষটো কমি আহিছিল যদিও জীৱনৰ শেষ দিনলৈকে বিষটো স্থায়ী হৈ আছিল ।’’
ছোনিয়াই তেওঁৰ কিতাপখনত লিখিছে, ‘‘এই চুক্তিৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতে এক বৃহৎ সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় আৰু এল টি টি ইয়ে নিজৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে । ভাৰতীয় শান্তি ৰক্ষা বাহিনীক শ্ৰীলংকাৰ সহায়ৰ বাবে পঠিওৱা হয়, আৰু ভাৰতীয় সৈন্য আৰুএল টি টি ইৰ মাজত কেইবাখনো তীব্ৰ যুদ্ধ হয় । ১৯৮৯ চনৰ পৰা ১৯৯০ চনৰ ভিতৰত আই পি কে এফ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল যদিও এল টি টি ইৰ মুৰব্বী প্ৰভাকৰণে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ইয়াৰ ফলত ১৯৯১ চনত ৰাজীৱ গান্ধীক হত্যা কৰা হয় ।’’
লগতে পঢ়ক: মোৰ বুকু কঁপি উঠিছিল, মই কঁপি কঁপি কৰুণানিধিক ফোন কৰিছিলোঁ: ইউপিএ গঠন সন্দৰ্ভত ছোনিয়া গান্ধী