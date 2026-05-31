অভিষেকৰ পাছত এইবাৰ কল্যাণ, থানাৰ সমুখতে শিলগুটি নিক্ষেপ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদক
অভিষেক বেনাৰ্জী জনতাৰ ৰোষৰ বলি হোৱাৰ পাছত এইবাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ সৈতে ৷
Published : May 31, 2026 at 3:35 PM IST
চন্দীতলা: পশ্চিম বংগত দশা বেয়া চলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীৰ ৷ ৰাজ্যখনৰ শাসনৰ গাদীৰ পৰা দলটোক আঁতৰাই বিজেপিক অধিষ্ঠিত কৰাৰ পিছৰ পৰাই এতিয়া তৃণমূলৰ নেতা-কৰ্মীৰ ওপৰত নিজৰ ক্ষোভৰ বৰ্হিপ্ৰকাশ ঘটোৱা দেখা গৈছে ৷ শনিবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ তথা মমতা বেনাৰ্জীৰ ভতিজাক অভিষেক বেনাৰ্জী জনতাৰ ৰোষৰ বলি হোৱাৰ পাছত এইবাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ সৈতে ৷ এক প্ৰতিবাদৰ মাজতে কোনো লোকে নিক্ষেপ কৰা এটা শিলগুটিয়ে আঘাত কৰে কল্যাণৰ মূৰত ৷
দেওবাৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে চন্দীতলা থানাত উপস্থিত হৈ দলীয় নেতা-কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰতিবাদ জনাই এখন স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰে ৷ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিনিধিৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়ে ৷ সেই সময়তেই থানা চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷
Less than 24 hours after the attack on @abhishekaitc yesterday, Shri @KBanerjee_AITC was attacked today while on his way to submit a deputation at Chanditala Police Station. He sustained a injury at the hands of BJP-backed miscreants.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 31, 2026
থানাৰ সমুখত থিয় হৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীক উদ্দেশ্যি একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে ‘চোৰ চোৰ’ শ্ল’গান দিয়ে ৷ এই হুলস্থুলৰ মাজতে কল্যাণক এটা কঠিন বস্তুৱে আঘাত কৰে । লগে লগে মূৰত ধৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰবীণ নেতাজন মাটিত ঢলি পৰে । ইতিমধ্যে এই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ এক বৃহৎ দল মোতায়েন কৰা হৈছে ।
কল্যাণ বেনাৰ্জীক প্ৰথমে ক’লা পতাকাও দেখুওৱা হয় । লগে লগে "চোৰ, চোৰ" শ্লোগান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিল, দূৰৰ পৰা এটা শিল উফৰি আহি তেওঁৰ মূৰত আঘাত কৰে । ফলত তৃণমূলৰ নেতাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । তৃণমূলৰ কৰ্মীসকলে কোনোমতে তেওঁক পুনৰ থিয় কৰাবলৈ সক্ষম হয় ।
তেওঁ কয়, "মোক বিজেপি কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে । ১০ জনীয়া বিজেপি সদস্যৰ এটা দলে মূৰত গেৰুৱা ৰঙৰ বেণ্ড পিন্ধি আমাৰ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰে । তেওঁলোকে কাকো ৰেহাই দিয়া নাই; আনকি মোকো আঘাত কৰিছে । বিজেপিয়ে আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে নিঃশেষ কৰি পেলোৱাৰ মনস্থ কৰিছে । যিকোনো প্ৰকাৰে আমাক হত্যা কৰিব বিচাৰিছে । মই বংগবাসীক আহ্বান জনাইছো: অনুগ্ৰহ কৰি সজাগ হওক । আজি তেওঁলোকে মোক প্ৰহাৰ কৰিছে, আপোনালোকে দূৰৰ পৰা এয়া চাই আছে ৷’’
জনসাধাৰণক সম্বোধন কৰি তেওঁ এটা সূক্ষ্ম প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, "আপোনাৰ আকাংক্ষিত 'পৰিৱৰ্তন' এইটোৱেই নেকি ? শুভেন্দু অধিকাৰী এজন হত্যাকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী—এজন স্বৈৰাচাৰী । এই কৌশলসমূহ সমীক ভট্টাচাৰ্যৰ মগজুৰ সৃষ্টি । তৃণমূলৰ অস্তিত্ব থকালৈকে তেওঁলোকে যিকোনো প্ৰকাৰে আমাক হত্যা কৰিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ । মমতা বেনাৰ্জী যেতিয়ালৈকে ইয়াত থাকিব, আমি যুঁজি যাম । স্থানীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত পৰিদৰ্শকে ইচ্ছাকৃতভাৱে মোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল নেকি ?’’
Shri @KBanerjee_AITC suffered a BRUTAL ATTACK today at the hands of @BJP4Bengal-backed miscreants.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 31, 2026
Our Hon’ble Chairperson @MamataOfficial immediately rushed to his residence to stand by him and his family during this difficult time.
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মমতা বেনাৰ্জীয়ে এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত কয়, ‘‘কালি বিজেপি সমৰ্থকে লোকসভাৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীক আক্ৰমণ কৰে ৷ সেই ভিডিঅ’সমূহ ৰাজহুৱা ডমেইনত আছে ৷ আজি লোকসভাত আমাৰ চীফ হুইপ কল্যাণ বেনাৰ্জীও বিজেপিৰ পৰিকল্পিত আক্ৰমণৰ বলি হৈছে ৷ বিজেপিয়ে গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰিছে ৷’’
ইফালে বিজেপিয়ে কল্যাণে উত্থাপন কৰা এই অভিযোগসমূহ স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছে ।
