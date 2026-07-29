ETV Bharat / bharat

UNSC ত পেলেষ্টাইনক ভাৰতৰ সমৰ্থন, হৰমুজ প্ৰণালীত জাহাজত আক্ৰমণক গৰিহণা

ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বথানেনী হৰিছে আৰবী ভাষাত ভাষণ দি এখন স্বতন্ত্ৰ পেলেষ্টাইন ৰাষ্ট্ৰ আৰু গাজালৈ তাৎক্ষণিক মানৱীয় সাহায্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।

Un Security Council
আমেৰিকাত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বথামণিনি হৰিশৰ ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 8:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতে পেলেষ্টাইনৰ প্ৰতি দৃঢ় সমৰ্থন পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰি গাজাৰ মানৱীয় সংকট দূৰ কৰিবলৈ দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ সমাধান আৰু তাৎক্ষণিক বিশ্বব্যাপী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।

মঙলবাৰে পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বিতৰ্কৰ সময়ত আৰবী ভাষাত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বথানেনী হৰিছে পেলেষ্টাইনীসকলক দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ সমাধানৰ প্ৰতি ভাৰতৰ সমৰ্থন আৰু দায়বদ্ধতাৰ বিষয়ে আশ্বাস দিয়ে যিয়ে তেওঁলোকক “সাৰ্বভৌম, স্বাধীন, আৰু কাৰ্য্যক্ষম” ৰাষ্ট্ৰ প্ৰদান কৰো ।

পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয়, "অঞ্চলটোত চলি থকা সংঘাতৰ কিছু সময় বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱা আৰু শত্ৰুতা বৃদ্ধি পাইছে । এয়া অতি চিন্তনীয় বিষয় আৰু ভাৰতে তৎকালীনভাৱে উত্তেজনা হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।"

লগতে পঢ়ক : কাশ্মীৰ সদায় ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ থাকিব: ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা ভাৰতৰ

TAGGED:

পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিস্থিতি
পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট
UN SECURITY COUNCIL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.