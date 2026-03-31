নালন্দাত মৰ্মান্তিক ঘটনা, পদপিষ্ট হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে কমেও ৮ জন লোকে

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 12:53 PM IST

নালন্দা (বিহাৰ) : মঙলবাৰে নালন্দা জিলাৰ এটা মন্দিৰত হোৱা ভয়াৱহ পদপিষ্টৰ ঘটনাত কমেও ৮ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো আহত হয় । মহাবীৰ জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা এক অনুষ্ঠানত এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা আছে ।

বিহাৰশ্বৰীফৰ মাঘৰাস্থিত শীতলা মাতা মন্দিৰত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰতি মঙলবাৰে মন্দিৰটোত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ ভিৰ হয় আৰু ঠাইখনত এখন গ্ৰাম্য মেলাৰ দৰে পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় । তাৰ মাজতেই মঙলবাৰে সংঘটিত হ’ল এই ঘটনা ৷

‘‘এই ঘটনাত ৮ জন লোকৰ মৃত্যুত আমি অতিশয় দুখী । এই শোকৰ সময়ত ধৈৰ্য্য ধৰিবলৈ আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ । মন্দিৰৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ভিৰ পৰিচালনা কৰি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল । অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী শ্ৰৱণ কুমাৰে কয় ৷ জনতা দল (ইউনাইটেড)ৰ বিধান পৰিষদৰ সদস্য ৰীণা যাদৱে কয়, “আঠজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন কেইবাজনো আহত হৈছে । আমি বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ।”

হিন্দু পঞ্জিকাৰ চ’ত মাহৰ অন্তিম মঙলবাৰ হোৱাৰ বাবেই মন্দিৰটোত ব্যাপক ভক্তৰ সমাগম ঘটে আৰু মানুহৰ ভিৰ পৰিচালনাৰ বাবে কোনো পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল মন্দিৰটোত । স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তি ললিত কুমাৰে কয়, "চ’ত মাহৰ শেষৰটো মঙলবাৰ আৰু মহাবীৰ জয়ন্তীৰ বাবে মন্দিৰত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ হয় । পুৱা প্ৰায় ৯ বজাৰ পৰা মানুহৰ সোঁত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে ।’’

পাটনাৰ মিঠাপুৰ স্থানীয় বাসিন্দা আন গীতা দেৱী এই ঘটনাৰ সময়ত মন্দিৰত আছিল । গীতাই কয়, ‘‘প্ৰশাসনে ভক্তক চৌহদত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিয়াৰ বাবে আমি মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ ।’’ এই হুলস্থুলৰ পিছতে মন্দিৰত পূজা-পাতল আৰু প্ৰাৰ্থনা সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।

ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে এই ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰি মৃতকৰ ওচৰৰ আত্মীয়ক ৬ লাখকৈ টকা ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে৷ তেওঁ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানৰ বাবে ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত উপস্থিত হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

