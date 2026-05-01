মে’ মাহত দুবাৰ হ’ব পূৰ্ণিমা, কেতিয়া আকাশত দেখা যাব পূৰ্ণিমাৰ জোন জানি লওক সবিশেষ

মে’ মাহত দুবাৰ হ’ব পূৰ্ণিমা, কেতিয়া আকাশত দেখা যাব পূৰ্ণিমাৰ জোন জানি লওক সবিশেষ
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীজনে বুজাই দিয়ে যে ২০২৬ চনৰ ১ মে'ত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা ৷ এই পূৰ্ণিমাত দেখা যাব মাইক্ৰ'মুন আৰ্থাৎ ফুলৰ দৰে দেখা যাব চন্দ্ৰক ।
Published : May 1, 2026 at 1:55 PM IST
গোৰখপুৰ: আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মে' মাহ । এই মাহত দুটা পূৰ্ণিমাৰ সাক্ষী হ’ব সকলো । গোৰখপুৰৰ বীৰ বাহাদুৰ সিং প্লেনেটেৰিয়ামৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমৰ পাল সিঙে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মে’ মাহত আকাশত কেৱল এটা নহয়, দুটা পূৰ্ণিমা দেখা যাব । প্ৰথমটো হ’ব ব’হাগৰ পূৰ্ণিমা, যাক বুদ্ধ পূৰ্ণিমা বুলিও কোৱা হয় ।
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীজনে বুজাই দিয়ে যে ২০২৬ চনৰ ১ মে’ত বুদ্ধ পূৰ্ণিমা ৷ এই পূৰ্ণিমাত দেখা যাব মাইক্ৰ’মুন আৰ্থাৎ ফুলৰ দৰে দেখা যাব চন্দ্ৰক । এই পূৰ্ণিমাত চন্দ্ৰটো ছুপাৰমুনতকৈ প্ৰায় ১৫ শতাংশ সৰু যেন লাগিব । মে’ মাহৰ শেষৰ ফালে দ্বিতীয়টো পূৰ্ণিমা হ’ব, যাক নীলা চন্দ্ৰ বোলা হয় । গতিকে ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত দুটা পূৰ্ণিমা দেখা পাব ।
তেওঁ লগতে কয় যে এইটো অতি বিৰল পৰিঘটনা । আচলতে পূৰ্ণিমা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ আকৰ্ষণীয় পৰ্যায় ৷ ইয়াত জোনটোৰ প্ৰায় সমগ্ৰ মুখখন আলোকিত হয় আৰু পৃথিৱীৰ পৰা দৃশ্যমান হয় । পূৰ্ণিমাত আমি চন্দ্ৰৰ প্ৰায় সমগ্ৰ আলোকিত অংশটো দেখা পাওঁ কাৰণ সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰই পৃথিৱীৰ বিপৰীত দিশত প্ৰায় একেডাল সৰলৰেখাত অৱস্থান কৰে ।
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমৰ পাল সিঙে ব্যাখ্যা কৰে যে ২০২৬ চনৰ ১ মে’ত বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত এটা মাইক্ৰ’ফ্লাৱাৰ চন্দ্ৰ দেখা যাব আৰু ইয়াৰ শীৰ্ষ সময় হ’ব নিশা ১০:৫৩ বজাত । বিভিন্ন সময় মণ্ডলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পূৰ্ণিমাৰ সময় বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে ।
কিন্তু ওপৰত উল্লেখ কৰা সময় আৰু তাৰিখ ভাৰতীয় মানক সময়ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে । পূৰ্ণিমা আৰু শেষ পৰ্যায় বা ক্ষীণ চন্দ্ৰৰ আৰম্ভণিৰ মাজত খালী চকুৰে পাৰ্থক্য নিৰ্ধাৰণ কৰাটো কঠিন ৷ কাৰণ চন্দ্ৰ সদায় সম্পূৰ্ণৰূপে আলোকিত নহয় । কিছুমান পূৰ্ণিমাত চন্দ্ৰটো পৃথিৱীৰ পৰা অলপ কম আলোকিত হোৱা যেন লাগে ।
কিছুমান পূৰ্ণিমাৰ সময়ত চন্দ্ৰৰ সমগ্ৰ আলোকিত গোলাৰ্ধটো দেখা নাযায়, ইয়াৰ কাৰণ হ’ল পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ সমতল অৰ্থাৎ গ্ৰহণৰ তুলনাত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথ প্ৰায় ৫° কোণত হেলনীয়া হৈ থাকে । যদি চন্দ্ৰটো কক্ষপথৰ ওপৰত বা তলত থাকে তেতিয়া পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰক আমি এনে এটা কোণৰ পৰা চাওঁ, যাৰ ফলত আলোকিত গোলাৰ্ধৰ শতকৰা হাৰ কিছু হ্ৰাস পায় ।
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে কয় যে ২০২৬ চনৰ মে’ মাহত ভাৰতত দুটা মাইক্ৰ’ মুনৰ পৰিঘটনা দেখা যাব ৷ য’ত পূৰ্ণিমাৰ চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা আটাইতকৈ দূৰত (এপ’জি) স্থানত থাকিব, যাৰ বাবে ইয়াক সৰু আৰু কম উজ্জ্বল যেন দেখা যাব ।
২০২৬ চনৰ ১ মে’ত প্ৰথম মাইক্ৰ’মুন দেখা যাব । ইয়াৰ পিছত ২০২৬ চনৰ ৩১ মে’ত বিৰল নীলা মাইক্ৰ’মুন অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰথম মাইক্ৰ’মুন, ফ্লাৱাৰ মুন বুলিও কোৱা হয়, ২০২৬ চনৰ ১ মে’ত বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত দেখা যাব আৰু দ্বিতীয়টো মাইক্ৰ’মুন, যাক নীলা চন্দ্ৰ বুলিও কোৱা হয়, মাহটোৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত দৃশ্যমান হ’ব ৩০-৩১ মে’ৰ নিশা । এই মাইক্ৰ’মুনৰ পৰিঘটনাটো তেতিয়া হয় যেতিয়া পূৰ্ণিমা চন্দ্ৰটো ছুপাৰমুনৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ দূৰত থাকে ।
এবছৰত কেইটা পূৰ্ণিমা হয় ?
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বেছিভাগ বছৰতে বাৰটা পূৰ্ণিমা থাকে, প্ৰতিমাহে এটা । কিন্তু আমাৰ কেলেণ্ডাৰ জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ পৰিঘটনাৰ লগত ঠিক মিল নাথাকে, গতিকে কেতিয়াবা এবছৰত তেৰটা পূৰ্ণিমা হ’ব পাৰে । এনে হ’লে সেই ১৩টা পূৰ্ণিমাৰ ভিতৰত অন্ততঃ এটাত নীলা চন্দ্ৰ দেখা য়ায় ।
১২ মাহত ১২ টা পূৰ্ণিমাৰ নাম কি:
পূৰ্ণিমাৰ নাম: জানুৱাৰীত ব্লাফ মুন, ফেব্ৰুৱাৰীত স্ন’ মুন, মাৰ্চত বাৰ্ম মুন, এপ্ৰিলত পিংক মুন, মে’ত ফ্লাৱাৰ মুন/মাইক্ৰ’মুন, জুনত ষ্ট্ৰবেৰী মুন, জুলাইত বাক মুন, আগষ্টত ষ্টাৰজিন মুন, ছেপ্টেম্বৰত কৰ্ণ মুন, অক্টোবৰত হাণ্টাৰ মুন, নৱেম্বৰত বিভাৰ মুন, ডিচেম্বৰত ক’ল্ড মুন ৷ ইয়াৰ উপৰিও ১৩ পূৰ্ণিমা থকা এটা বছৰত এটা নীলা চন্দ্ৰও দেখা যাব, যিটো ৩১ মে’ত দেখা যাব ।
ফ্লাৱাৰ মুন/মাইক্ৰ’মুন পৃথিৱীৰ পৰা কিমান দূৰত থাকিব ?
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমৰ পাল সিঙে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ২০২৬ চনৰ ১ মে’ত চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় ৪০১,৯৯৯.৯ কিলোমিটাৰ (২৪৯,৭৯১.৭ মাইল) দূৰত্বত থাকিব । এইটো হ’ব মাইক্ৰ’মুন, যিটো তুলা নক্ষত্ৰত দেখা যাব । পূৰ্ণিমাৰ দিনত চন্দ্ৰ পৃথিৱীৰ পৰা নিজৰ কক্ষপথৰ আটাইতকৈ দূৰৈৰ বিন্দুটোৰ ওচৰত থাকে, যাক জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ ভাষাত এপ’জী বুলি জনা যায় । ফলত চন্দ্ৰ আকাশত অলপ সৰুকৈ দেখা যায় । ইয়াৰ আপাত আকাৰ প্ৰায় ০.৫০° ।
