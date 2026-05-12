তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ অ'এছডিৰূপে নিযুক্তি জ্যোতিষীক

তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ৰ অ'এছডিৰূপে নিযুক্তি জ্যোতিষীক
মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বহুত বিশ্বাস কৰে নেকি ? কিয় বিজয়ৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়াৰূপে নিযুক্তি দিয়া হ'ল জ্যোতিষীক !
By ANI
Published : May 12, 2026 at 5:17 PM IST
চেন্নাই: পুনৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি জোছেফ বিজয় বা বিজয় থালাপতি ৷ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতে ৰাজ্যখনৰ মহিলা সুৰক্ষা, দুশ ইউনিটলৈ বিদ্যুৎ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদানৰ ঘোষণা আৰু কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি চৰ্চালৈ আহিছে বিজয় থালাপতি ৷ তেনে সময়তে মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া হিচাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে জ্যোতিষী ৰাধান পণ্ডিত ভেট্টৰিভেলক আৰু লগে লগে চৰ্চালৈ আহিল মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বহুত বিশ্বাস কৰে নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বে বিজয়ে যি কাম কৰিছিল সকলো জ্যোতিষীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কৰিছিল নেকি ? যাৰ বাবে চিনেমা জগতৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ আহি সফলতা লাভ কৰিলে ? সেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিভিকেৰ মুখপাত্ৰ হিচাবে দায়িত্বত আছিল জ্যোতিষী ৰাধান ৷ মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণাৰ পাছতে পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৷ তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা পত্ৰ মতে, "থিৰু ৰিকি ৰাধন পণ্ডিত ভিট্টৰিভেলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া চমুকৈ অ'এছডি হিচাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷"
জানিব পৰা মতে, দুবছৰৰ পূৰ্বে বিজয়ে টিভিকে দল গঠন কৰিছিল যি বৰ্তমান তামিলনাডুত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাবে নিযুক্তি পোৱা থিৰু ৰিকি ৰাধন পণ্ডিত ভিট্টৰিভেলে এবছৰৰ পূৰ্বে তামিলনাডুত টিভিকেই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল, ভৱিষ্যদ্বাণী বাস্ত ৰূপ পোৱাৰ পাছতে ৰাধনক পুৰস্কাৰ হিচাবে এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷
আনহাতে, শেহতীয়া নিৰ্বাচনত টিভিকেই ২৩৪খন আসনৰ ভিতৰত ১০৮খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল ৷ দেওবাৰে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাবে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল থালাপতি বিজয়ে ৷ ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুৰাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ মঙলবাৰে এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি, ৰাজ্যখনৰ ৭১৭ খন সুৰাৰ দোকান বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদানৰ লগতে বিদ্যালয়, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা ৫০০ মিটাৰ এলেকাৰ অধীনত আৰু বাছ আস্থানৰ সমীপত থকা সুৰাৰ দোকান বন্ধৰ বাবে দুই সপ্তাহৰ সময় প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা আৰু জীৱিকাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী থালাপতি বিজয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ একক সংখ্যাগিষ্ঠ লাভ নকৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ আৰু ভিচিকেৰ মিত্ৰতা কৰি চৰকাৰ গঠন কৰে দক্ষিণৰ চুপাৰষ্টাৰ বিজয় থালাপতিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক:বন্ধ ৰেস্তোৰাঁৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ লেনদেন ! মমতা চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ