নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত জব্দকৃত নগদ ধন, সামগ্ৰীৰ মূল্যই অতিক্ৰম কৰিলে কোটিৰ ঘৰ
নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত মুঠ ৫,১৭৩ টা ফ্লাইং স্কোৱাড নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷
Published : April 6, 2026 at 12:42 AM IST
গুৱাহাটী: অসমকে ধৰি আন চাৰি ৰাজ্যত নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ ৷ নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি বলবৎ হোৱাৰে পৰা যাতে কোনোধৰণৰ নীতি বহিৰ্ভুত কাম সম্পন্ন হ’ব নোৱাৰে, উৎসবিহীন বা তথ্যবিহীনভাৱে কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক লেনদেন হ’ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা নজৰ ৰাখিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷
যাৰ বাবে ৰাজ্য কেইখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ধাৰাবাহিকভাৱে চলিছে তালাচী অভিযান ৷ এই অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীৰ লগতে ফ্লায়িং স্কোৱাডে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধনৰ লগতে বহু মূল্যবান সা-সামগ্ৰী ৷ এই সামগ্ৰীৰ মূল্য ৬৫০ কোটি টকাৰো অধিক বুলি ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে দেওবাৰে জানিবলৈ দিয়ে ৷
প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে আয়োগে প্ৰকাশ কৰা তথ্যসমূহ এনেধৰণৰ -
১) নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৫ খন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আৰু ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন ১২ খন ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিব, মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া, আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ লগতে বলবৎকাৰী সংস্থা(Enforcement Agency)সমূহৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে একাধিক পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে । বৈঠকসমূহত হিংসা, ভীতি আৰু প্ৰলোভনমুক্ত নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে সংশ্লিষ্ট সকলোকে নিৰ্দেশ দিছে ।
২) ইয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ৰাজ্য তথা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহত মুঠ ৫,১৭৩ টা ফ্লাইং স্কোৱাড নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷ যাতে অভিযোগসমূহ ১০০ মিনিটৰ ভিতৰতে সমাধান কৰিব পৰা যায় । ইয়াৰোপৰি বিভিন্ন স্থানত আকস্মিক তালাচী চলাবৰ বাবে ৫,২০০ ৰো অধিক ষ্টেটিক চাৰ্ভেইলেন্স টীম(SST) নিয়োজিত কৰা হৈছে ।
৩) ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ তাৰিখে নিৰ্বাচনী জব্দ ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী(ESMS) আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা ৫ এপ্ৰিল ২০২৬ লৈকে জব্দ কৰা সামগ্ৰীৰ সবিশেষ তথ্য এনেধৰণৰ -
|ক্রমিক নং
|ৰাজ্য
|নগদ (কোটি টকা)
|সুৰাৰ পৰিমাণ (লিটাৰ)
|সুৰাৰ মূল্য (কোটি টকা)
|ড্ৰাগছৰ মূল্য (কোটি টকা)
|মূল্যবান ধাতুৰ মূল্য (কোটি টকা)
|বিনামূলীয়া উপহাৰ/অন্যান্য (কোটি টকা)
|মুঠ (কোটি টকা)
|১
|অসম
|৪
|৬,৮৪,৬২৭
|২০
|৫৬
|৪
|১৩
|৯৭
|২
|পশ্চিমবংগ
|১১
|২১,২৯,১০৩
|৫৫
|৬৫
|৩৯
|১৫০
|৩১৯
|৩
|তামিলনাডু
|৩০
|৭৪,০২৯
|২
|৬৭
|৮
|৬৩
|১৭০
|৪
|কেৰালা
|৮
|৬৪,৮৬২
|২
|৪১
|১
|৫
|৫৮
|৫
|পুডুচেৰী
|০.২
|১১,০৬৮
|০.৩
|০
|৬
|০.০১
|৭
|মুঠ -
|৫৩.২
|২৯,৬৩,৬৮৯
|৭৯.৩
|২৩০
|৫৮
|২৩১.০১
|৬৫১.৫১
৪) এই নিৰ্দেশনাসমূহ বলবৎ কৰাৰ বাবে পৰিদৰ্শন আৰু তালাচীৰ সময়ত সাধাৰণ নাগৰিকসকলৰ যাতে কোনো হাৰাশাস্তি নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখাৰ ওপৰতো নিৰ্বাচন আয়োগে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । এই সন্দৰ্ভত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ জিলা অভিযোগ সমিতিসমূহো গঠন কৰা হৈছে ।
৫) নাগৰিক আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে ECINET ৰ C-Vigil মডিউল ব্যৱহাৰ কৰি আদৰ্শ আচৰণ বিধি (MCC) উলংঘনৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে ।
