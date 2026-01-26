কৰ্তব্য পথত উজলিল অসমৰ আশাৰীকান্দি টেৰাকোটা শিল্প
নতুন দিল্লী : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিখ্যাত টেৰাকোটা শিল্পকলাৰ গাঁও আশাৰীকান্দিক সোমবাৰে কর্তব্য পথত গণৰাজ্য দিৱসৰ পেৰেডত প্রদর্শন কৰা হয় ৷ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতীকপটত ধুবুৰী জিলাৰ আশাৰীকান্দি গাঁওখন অংকন কৰা হৈছিল, যি ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু পৰম্পৰাগত অসমীয়া টেৰাকোটা শিপিনীৰ বিখ্যাত গোট ।
এশ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি ইয়াৰ শিপিনীসমূহে থলুৱা দক্ষতাৰ জৰিয়তে জীৱিকা অটুট ৰখাৰ লগতে সৰলতা, পৰিশোধিত নান্দনিকতা আৰু গভীৰ সাংস্কৃতিক অৰ্থ প্ৰতিফলিত কৰি মাটিৰ কাৰুকাৰ্যৰ কালজয়ী কলা সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
প্ৰতীকপটৰ সন্মুখত এটা আকৰ্ষণীয় টেৰাকোটা মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয়, যাৰ চাৰিওফালে আছিল বৃত্তাকাৰ আৰ্হিত সজোৱা একোটাকৈ মাটিৰ চাকি । যিয়ে পোহৰ, ধাৰাবাহিকতা আৰু পৰম্পৰাৰ প্ৰতীক হিচাপে এটা দৃশ্যগতভাৱে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে ।
ট্ৰেইলাখনৰ অংশটো অসমৰ চহকী বাঁহৰ ঐতিহ্য আৰু ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি আৰু বহনক্ষম উন্নয়নত ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক প্ৰতীক হিচাপে বাঁহৰ বেৰেৰে সজোৱা হৈছিল ।
অসমৰ নদীৰ পাৰৰ পৰিচয়ক উদগনি দি এখন ৰূপৱতী ময়ূৰপংখী নাও হিচাপে ডিজাইন কৰা হয় এই ট্ৰেইলাৰখন । শিপিনীসকলে হীৰামতী (মাটি)ক দেৱ-দেৱীৰ ঐশ্বৰিক আকৃতি হিচাপে গঢ় দিয়া দেখা যায়, য’ত এই শিল্পৰ সৃষ্টিশীল প্ৰক্ৰিয়া আৰু আধ্যাত্মিক সাৰমৰ্মক উজ্জ্বল কৰি তোলা হৈছিল ।
পিছফালে এখন পৰম্পৰাগত পালে (পাল কেনভাছে) নাওখনৰ প্ৰামাণ্যতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু ব্যৱসায়ক লালন-পালন কৰা ঐতিহাসিক জলপথৰ কথা মনত পেলাই দিছিল ।
প্ৰতীকপটৰ লগত পৰম্পৰাগত মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰি নিজৰ মাটি আৰু নিজৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰি গীত গাই মহিলা শিপিনীসকলে ছন্দময় গতিৰে যাত্ৰা কৰে । তেওঁলোকৰ গীতসমূহে এনে এটা সম্প্ৰদায়ৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছিল, যাৰ ঐতিহ্য-প্ৰেৰিত কাৰুকাৰ্যই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, যি আশাৰীকান্দিৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰতীক ।