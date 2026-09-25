অসমৰ বাবে ঔদ্যোগীকৰণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হ'ল মানৱ সম্পদ: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

অসমৰ বাবে ঔদ্যোগীকৰণৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হ'ল মানৱ সম্পদ: জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
মুম্বাইত ১৩ সংখ্যক এছবিআই বেংকিং এণ্ড ইক'নমিক্স কনক্লেভত জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । অসমৰ মানৱ সম্পদক প্ৰশংসা ।
Published : September 25, 2026 at 8:16 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 9:07 AM IST
মুম্বাই: অসমৰ বিত্ত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ মানৱ সম্পদক ঔদ্যোগীকৰণৰ বাবে বৃহৎ শক্তি বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে বিনিয়োগকেন্দ্ৰিক পৰিৱৰ্তন অসমৰ যুৱ-প্ৰজন্মৰ বাবে গুণগত নিয়োগ, উদ্যোগীকৰণ আৰু অৰ্থনৈতিক সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব লাগিব ।
মুম্বাইৰ তাজমহল পেলেচত আয়োজিত ১৩ সংখ্যক এছবিআই বেংকিং এণ্ড ইক'নমিক্স কনক্লেভত অংশ গ্ৰহণ কৰি বৰুৱাই কয় অসমে নিজৰ পৰম্পৰাগত অৰ্থনৈতিক শক্তি চাহ, পেট্ৰ'লিয়াম আৰু কৃষিৰ বাহিৰেও সম্প্ৰসাৰণ কৰি ছেমি কণ্ডাক্টৰ, ইলেক্ট্ৰনিকছ, খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, পৰ্যটন, ল’জিষ্টিক, নবীকৰণযোগ্য শক্তি, স্বাস্থ্যসেৱা, মহাকাশ আৰু ডিফেন্সৰ মাজেৰে বিকাশৰ নতুন পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিছে ।
Took part in the second day of the 13th SBI Banking & Economics Conclave in Mumbai, and addressed the session on “Harmonising the Federal-Fiscal Pathway: States as Building Blocks”, sharing my views on the role of the banking sector in fostering industrialization and driving… pic.twitter.com/1DiM9my73Y— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) September 24, 2026
বৰুৱাই কয়,"অসমৰ ঔদ্যোগীকৰণৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে মানৱ সম্পদ আৰু এইবাবেই অসম আজি বিনিয়োগৰ বাবে সকলোৰে আকৰ্ষণৰ স্থল হৈ পৰিছে ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমত গুণগত কৰ্মসংস্থাপনৰ আকাংক্ষা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত যুৱক আৰু দক্ষ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগীকৰণ কৌশল সেয়েহে অসমৰ ভিতৰত যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰতে থাকিব পাৰিব লাগে, ইয়াত কাম কৰিব পাৰিব লাগে আৰু ইয়াত উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লাগে ।"
বৰুৱাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনৰ দৃষ্টিকোণ আন্তঃগাঁথনি আৰু মানৱপুঞ্জি শক্তিশালী কৰা, ব্যৱসায়-বন্ধুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ গ্ৰহণ, খণ্ড-নিৰ্দিষ্ট নীতি প্ৰৱৰ্তন আৰু বিনিয়োগৰ সুবিধাৰ বাবে একক খিৰিকী ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত ।
উদীয়মান ঔদ্যোগিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জাগীৰোডত প্ৰায় ২৭ হাজাৰ কোটি টকাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ সুবিধাৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে এই সুবিধাৰ প্ৰভাৱ মুখ্য বিনিয়োগৰ বাহিৰেও উপাদান যোগানকাৰী, নিখুঁত অভিযান্ত্ৰিকী, ল’জিষ্টিক, পৰীক্ষণ, বিশেষ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু এমএছএমইলৈকে বিস্তৃত হ’ব, যাৰ ফলত প্ৰকাশ অনুসৰি নিয়োগ আৰু উদ্যোগৰ এক বহল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ সৃষ্টি হ’ব ।
" assam's greatest resource for industrialization is human resource and that makes assam the best destination for investment right now.."— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) September 24, 2026
what is assam’s unique usp for business? i was asked this at the sbi conclave in mumbai.
for decades, the obvious answers were tea and oil.… pic.twitter.com/Bm2L87IoFg
তেওঁ বিধায়ক হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নলবাৰী অঞ্চলত ৭৭৮ কোটি টকাৰ পেপচিকো ইণ্ডিয়া খাদ্য উৎপাদনৰ সুবিধাৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । পূৰ্বে বিদ্ৰোহ আৰু অস্থিৰতাৰ সন্মুখীন হোৱা অঞ্চলত এনে বিনিয়োগৰ উত্থানৰ কথা উল্লেখ কৰি বৰুৱাই কয় যে এই উন্নয়নে অসমৰ পৰিৱৰ্তিত অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশক প্ৰতিফলিত কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে এনে প্ৰকল্পই কৃষক, এমএছএমই, পৰিবহণকাৰী, গুদাম, পেকেজিং আৰু সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
বিনিয়োগ সংগঠন সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এডভাণ্টেজ আছাম ২.০ৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৫.১৮ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সৃষ্টি হৈছে । তেওঁ কয় যে এতিয়া অনুমোদনৰ সময়সীমা আৰু লেনদেনৰ খৰচ হ্ৰাস কৰি বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক বাস্তৱ প্ৰকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লগতে বিনিয়োগকাৰীৰ বাবে প্ৰাতিষ্ঠানিক সমৰ্থন শক্তিশালী কৰাত তাৎক্ষণিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি বৰুৱাই কয় যে বৰ্তমানৰ মূল্যত অসমৰ জিএছডিপি ২০২৫-২৬ চনত প্ৰায় ৭.৪২ লাখ কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে, য’ত প্ৰকৃত বৃদ্ধি প্ৰায় ১০.১ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
২০২৬-২৭ চনৰ নামমাত্ৰ জিএছডিপি প্ৰায় ৮.৭১ লাখ কোটি টকা হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ নিজা সম্পদৰ পৰা প্ৰায় ৪২,৪৪৯ কোটি টকা আৰু নিজা কৰ ৰাজহ ৩৬,০০০ কোটি টকাকে ধৰি ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ ৰাজহ লাভৰ বাজেট প্ৰায় ১.১৯ লাখ কোটি টকা কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয় যে ঔদ্যোগিক প্ৰসাৰক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাজ্যই ২০০০ কোটি টকাৰ অসম ঔদ্যোগিক গতিবেগ পুঁজি আৰু উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ঔদ্যোগিক প্ৰচাৰ ব’ৰ্ডৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ইলেক্ট্ৰনিকছ আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰ, ল’জিষ্টিক আৰু গুদাম, মহাকাশ আৰু প্ৰতিৰক্ষা, আৰু ষ্টাৰ্ট-আপৰ বাবেও খণ্ড-নিৰ্দিষ্ট সমৰ্থন প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে । জাগীৰোডত ইলেক্ট্ৰনিকছ চিটী আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ মেনুফেকচাৰিং ক্লাষ্টাৰো গঢ়ি তোলা হৈছে ।
অসমৰ বিত্তীয় স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বৰুৱাই উল্লেখ কৰে যে কৰ হস্তান্তৰত ৰাজ্যখনৰ অংশীদাৰিত্ব ১৫ নং বিত্ত আয়োগৰ অধীনত ৩.১৩ শতাংশৰ পৰা ২০২৬-৩১ বৰ্ষৰ বাবে ১৬ নং বিত্ত আয়োগৰ অধীনত ৩.২৬ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ত অসমলৈ প্ৰায় ৪৯,৭২৫ কোটি টকা কৰ বিভাজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৰাজ্যখনে জি এছ ডি পিৰ ৩ শতাংশৰ সমতুল্য প্ৰায় ২৬,১৮৬ কোটি টকাৰ বিত্তীয় ঘাটি বাজেট কৰিছে, আনহাতে বাকী থকা দায়বদ্ধতা জিএছডিপিৰ প্ৰায় ২৪ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
As I address the SBI Banking & Economics Conclave in Mumbai today, one thought from yesterday’s session stands out.— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) September 24, 2026
As India’s economy expands, our financing ecosystem must evolve with it with banks and capital markets complementing each other.
Diverse ambitions need diverse… pic.twitter.com/OcjRyWw5ex
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ অৰ্থনৈতিক কৌশল চৰকাৰ, উদ্যোগ আৰু বিত্তৰ মাজত এক সহযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, চৰকাৰে এক সক্ষম পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা, বিনিয়োগকাৰীয়ে উৎপাদনশীল সম্পত্তি গঢ়ি তোলা আৰু বেংকে সুযোগসমূহক অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা বিত্তীয় সেতুৰ ব্যৱস্থা কৰা ।
তেওঁ কয়, "অসমত আজি অৰ্থনৈতিক গতি, বিনিয়োগৰ পাইপলাইন বৃদ্ধি, আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতি আৰু শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানিক-ঋণৰ পৰিৱেশ আছে । কিন্তু সৰ্বোপৰি আমাৰ মানুহ আছে — আমাৰ মানৱ সম্পদ — যিসকলে অন্ততঃ এই পৰিৱৰ্তনৰ সৰ্বাধিক হিতাধিকাৰী আৰু চালক হ’ব ।"
লগতে পঢ়ক: কেবিনেট পূজা বাম্পাৰ: ১০০ টকাত দাইল-চেনী, দুৰ্গাপূজাত ১৫০০ টকাৰ অৰুণোদয়ৰ ধন