ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ

ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ
হোষ্টেলৰ ভিতৰতে আক্ৰমণ কৰে অসমৰ ছাত্ৰজনক । গুৰুতৰভাৱে আহত ছাত্ৰজনক গৌৰেলা পেন্দ্ৰ মাৰৱাহী জিলাৰ চিকিৎসালয় ভৰ্তি ।
Published : January 15, 2026 at 10:44 AM IST
গৌৰেলা পেন্দ্ৰা মাৰৱাহী (ছত্তীশগড়) : মধ্যপ্ৰদেশৰ অমৰকণ্টকত থকা ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ত (আই জি এন টি ইউ) তীব্ৰ উত্তেজনা । বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত এজন স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰক দলবদ্ধ আক্ৰমণ । ছাত্ৰজন অসমৰ ।
বিগত ৪ বছৰ ধৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত থাকি অধ্যয়ন কৰি আছে ছাত্ৰজনে । বিশ্ববিদ্যালয়খনত অৰ্থনীতি বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰজনৰ নাম হিৰোশ জ্যোতি দাস । আহত ছাত্ৰজনক চিকিৎসাৰ বাবে ছত্তীশগড়ৰ গৌৰেলা পেন্দ্ৰ মাৰৱাহী জিলাৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
অসমৰ ছাত্ৰক আক্ৰমণ
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত হিৰোশে কয়, "১৩ জানুৱাৰীৰ পুৱা ৩ৰ পৰা ৪ বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । মই বাথৰুমত থকাৰ সময়তে কিছুমান যুৱকে মোৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত সোমাইছিল ।"
তেওঁ যুৱককেইজনক ক'লে যে সেইটো তেওঁৰ কোঠা । তাৰ পিছত তেওঁলোক ওলাই গ'ল । কোঠাটোৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত অচিনাক্ত যুৱককেইজনে তেওঁ ক'ৰ পৰা আহিছে বুলি সুধিলে, তেতিয়া তেওঁ অসমৰ বুলি উত্তৰ দিলে ।
হিৰোশে অভিযোগ কৰা মতে যুৱককেইজনে সুৰাপান কৰি আহিছিল । টোপনি লগাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ অচিনাক্ত যুৱককেইজনক যাবলৈ ক'লে । তেতিয়াই এজনে ক'লে, "তই ইয়ালৈ আহিছ, ইয়াতেই মৰিবি ।" তাৰ পিছত এজনে হিৰোশৰ হাতত ধৰিলে আৰু বাকীবোৰে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিবলৈ ধৰিলে । এই আক্ৰমণত অসমৰ ছাত্ৰজনে নাক, চকু, মুখত আঘাত পায় ।
আহত ছাত্ৰজনে লগতে কয় যে যেতিয়া ৫-৬ জন যুৱকে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি আছিল তেতিয়া সহপাঠীয়ে তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । কাষৰ কোঠাবোৰত থকা হোষ্টেলৰ আন আন ছাত্ৰসকলকো মাতিলে, তেতিয়াই আক্ৰমণকাৰীয়ে পলায়ন কৰে । ছাত্ৰজনে উল্লেখ কৰে যে তেওঁ অচিনাকি আক্ৰমণকাৰীকেইটাক চিনি নাপায় আৰু কাৰো সৈতে কোনো বিবাদ নাই । প্ৰায় ৬-৭ জন লোকে তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি ছাত্ৰজনে অভিযোগ কৰে ।
ভুক্তভোগী ছাত্ৰজনে কয়, "আক্ৰমণৰ পিছত মোৰ মুখৰ পৰা তেজ ওলাবলৈ ধৰিছিল । মোৰ চকুত তেজ জমা হৈছিল । মোৰ ওঁঠ দুটাও ফুলি উঠিছে । মই প্ৰথমে কেম্পাছৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা পেন্দ্ৰা হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰে ।
আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ
পেন্দ্ৰা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চিকিৎসালয়ৰ পৰা থানালৈ আক্ৰমণৰ খবৰ দিয়া হয় । ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে গৌৰেলা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰজনক সোধা-পোছা কৰে । গৌৰেলা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সৌৰভ সিঙে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সবিশেষ প্ৰদান কৰে ।
তেওঁ কয়, "অনুপপুৰ জিলাৰ আই জি এন টি ইউৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ গ্ৰুপৰ ভিতৰত হোৱা কাজিয়া আৰু আঘাতৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা গৌৰেলা পেন্দ্ৰা হাস্পতালৰ পৰা এখন পত্ৰ লাভ কৰা হয় । অভিযোগকাৰীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । যিহেতু এই গোচৰটো অনুপপুৰ জিলাৰ অমৰকণ্টক আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত সেয়েহে তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ সৈতে এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । বিষয়টোৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য তদন্তৰ অন্তত পোহৰলৈ আহিব ।
বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, ৫ ছাত্ৰক বহিষ্কাৰ
হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰি এগৰাকী ছাত্ৰক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে । চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে ৫ জন ছাত্ৰক । মুখ্য হোষ্টেল অধীক্ষক আৰু হোষ্টেল অধীক্ষকৰ প্ৰতিবেদন আৰু উপলব্ধ প্ৰমাণৰ ভিত্তিত এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বহিষ্কৃত ছাত্ৰৰ ভিতৰত গণ্ডৱানা হোষ্টেলৰ (জিজিবিএইচ) আৱাসী বি এছ চি আৰু বি ফাৰ্মাচীৰ ছাত্ৰ আছে ।
১. অনুৰাগ পাণ্ডে, বি জে এম চি, ৬ষ্ঠ ষান্মাসিক
২. যতীন সিং (B.Voc) ৬ষ্ঠ ষান্মাসিক
৩. ৰজনীশ ত্ৰিপাঠী (B.Voc) ৬ষ্ঠ ষান্মাসিক
৪. বিশাল যাদৱ, বায়'টেক, ৬ষ্ঠ ষান্মাসিক
৫.উৎকৰ্ষ সিং, বি.ফাৰ্ম, ৬ষ্ঠ ষান্মাসিক
বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে স্পষ্ট কৰি দিছে যে অনুশাসন বজাই ৰখা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তদুপৰি বিষয়টো বিশদ তদন্তৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অনুশাসন সমিতিক দায়িত্ব দিয়া হৈছে । স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনকো প্ৰয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থাৰ বাবে অৱগত কৰা হৈছে ।
প্ৰশাসনে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে কেম্পাছত কোনো ধৰণৰ হিংসা, অনুশাসনহীনতা বা আইন-শৃংখলা বিঘ্নিত কৰাটো সহ্য কৰা নহ'ব । এই ঘটনাৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত নিৰাপত্তা অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে ।
