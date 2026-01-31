বেংগালুৰুৰ ভাৰাঘৰত একেটা কোঠাতে ওলাল অসমৰ ৪ যুৱকৰ মৃতদেহ : হত্যা নে স্বাভাৱিক মৃত্যু ?
অসমৰ আৰক্ষীক কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰে যোগাযোগ কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ সসন্মানে ওভতাই অনা হ'ব মৃতদেহ ৷
Published : January 31, 2026 at 2:14 PM IST
বেংগালুৰু (কৰ্ণাটক) : বেংগালুৰুৰ এটা ভাৰাঘৰৰ বন্ধ কোঠাত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ ৪ জনকৈ যুৱকৰ মৃতদেহ । বেংগালুৰু চুলিবেলে আৰক্ষী থানাৰ অধীনস্থ মুটছান্দ্ৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ নিশা শুই থকা অৱস্থাত সন্দেহজনক পৰিস্থিতিত মৃত্যু হয় অসমৰ এই চাৰি যুৱ শ্ৰমিকৰ ।
নিহত শ্ৰমিককেইজনক জয়ন্ত চিন্তে (২৫), নৰেন্দ্ৰনাথ টাইড (২৪), ডক্টৰ টাইড (২৫) আৰু ধনঞ্জয় টাইড (২০) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ শুকুৰবাৰে দিনত কাম শেষ কৰি নিশা ঘৰলৈ আহি আটাইকেইজন শুই পৰে । ইয়াৰ পাছত পুৱা ঘৰৰ ভিতৰত শুই থকা সময়ত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় যুৱককেইজন । চুলিবেলে আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰে এই তথ্য ৷
জানিব পৰা মতে মৃত যুৱককেইজনে লখিমপুৰ জিলাৰ ৷ তেওঁলোকে কৰ্মৰ সন্ধানত লখিমপুৰৰ পৰা বেংগালুৰুলৈ গৈছিল ৷ যুৱককেইজনে বেংগালুৰুৰ মুটছান্দ্ৰ গাঁৱৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল । কোকাকোলাৰ গুদামত কৰ্মৰত আছিল নিহত যুৱককেইজন ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সম্ভেদ লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখে ।
শ্ৰমিককেইজনৰ মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ বৰ্তমান জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বাসৰুদ্ধ হৈ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ’ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে । আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ইফালে বেংগালুৰুত অসমৰ চাৰিজনৰ শ্ৰমিক মৃত্যুৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী কয় যে তেওঁ নিজে এই সন্দৰ্ভত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব ৷ অসম আৰক্ষীকো তাৎক্ষণিকভাৱে কৰ্ণাটক আৰক্ষীৰ সৈতে যোগযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ সমান্তৰালভাৱে চাৰিওজন যুৱকৰ মৃতদেহ স-সন্মানেৰে অসমলৈ ঘূৰাই অনা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ৷
