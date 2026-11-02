জয়পুৰত পুত্ৰৰ সমুখতে চুলিত ধৰি অসমীয়া মহিলাক মাৰ-পিট, বৰ্ণবাদী মন্তব্য

জয়পুৰত পুত্ৰৰ সমুখতে চুলিত ধৰি অসমীয়া মহিলাক মাৰ-পিট, বৰ্ণবাদী মন্তব্য
জয়পুৰ চহৰৰ এটা অট্টালিকাত বাস কৰা এগৰাকী অসমৰ মহিলাক মাৰ-পিট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে...
Published : November 2, 2026 at 8:12 PM IST
জয়পুৰ: বহিঃৰাজ্যত বাস কৰা অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ মানুহৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলা ঘটনাৰ বিষয়ে আপুনি বহুত শুনিছে ৷ প্ৰায়ে উত্তৰ-পূবৰ মানুহক দেশৰ বক্ষস্থলৰ কেতবোৰ স্থানত অপমান, আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ পোৱা যায় ৷
উত্তৰ-পূবৰ মানুহৰ বাবে বিভিন্ন অপমানজক শব্দ-বাক্যও ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূবক দেশৰ অষ্টলক্ষ্মী বুলি কয়, অৰুণাচলত অন্তিম প্ৰান্ত বুলি কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দেশৰ প্ৰথম প্ৰান্ত বুলি কয় ৷ তাৰ পাছতো কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ মূল ভূ-খণ্ডৰ বহু মানুহে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক হেয় জ্ঞান কৰা দেখা যায় ৷
তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত ৷ জয়পুৰ চহৰৰ এটা অট্টালিকাত বাস কৰা এগৰাকী অসমৰ মহিলাক মাৰ-পিট কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷ উক্ত অট্টালিকাটোত থকা আন এটি দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এই মাৰ-পিটৰ অভিযোগ ৷ কেৱল মাৰ-পিটেই নহয়, তেওঁলোকে মহিলাগৰাকীক উদ্দেশ্যি নানা কটু মন্তব্য কৰা বুলিও আৰক্ষীয়ে অভিযোগ লাভ কৰিছে ৷
আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বিন্দায়কা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ৷ অভিযুক্ত দম্পতীটোৰ পুৰুষজনক সামাজিক শান্তি ভংগ কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷
আনহাতে অসম এছ’চিয়েশ্যনৰ ফালৰ পৰা দুয়োগৰাকী পতি-পত্নীৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মহিলাগৰাকীক অশালীন মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে ৷ এছ’চিয়েশ্যনে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ৷ আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ছাদত কাপোৰ শুকুওৱাক কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত বিবাদ হয় আৰু তাৰ পাছতেই অসমীয়া মহিলাগৰাকীক মাৰ-পিট কৰে ৷
বিন্দায়কা আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া অনিল জয়মিনীয়ে কয়, ‘‘এই ঘটনা ৩১ অক্টোবৰত সিৰসী অঞ্চলৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছিল । অসমৰ মহিলা ৰশ্মি শিখা শৰ্মাৰ সৈতে একেটা এপাৰ্টমেণ্টতে থকা অভিনয় জৈন আৰু তেওঁৰ পত্নী সোমা জৈনৰ কাপোৰ শুকুৱাক লৈ কাজিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছত অভিনয় জৈন আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে লিফটত মহিলাগৰাকীৰ গৰাকীক অপমান কৰে আৰু সোমা জৈনে ৰশ্মি শিখাক আক্ৰমণ কৰে ।’’
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভুক্তভোগীৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত বিন্দায়কা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । শান্তি ভংগৰ অভিযোগত আক্ৰমণকাৰীৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে গোচৰটোৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । ইফালে, অসম এছ’চিয়েশ্যনে মহিলাগৰাকী নিৰ্যাতন আৰু বৰ্ণবাদী মন্তব্যৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । মহিলাগৰাকীক লিফটৰ ভিতৰত চুলিত ধৰি তিনি বছৰীয়া সন্তানৰ সন্মুখতে আক্ৰমণ কৰে । অসম এছ’চিয়েশ্যনে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত উপযুক্ত তদন্ত আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
অসম এছ’চিয়েশ্যনে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে বিগত আঠ মাহ ধৰি ৰশ্মি শিখা শৰ্মাই স্বামী আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তানৰ সৈতে সিৰসী ৰোডৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত বাস কৰি আহিছে । তেওঁৰ স্বামীয়ে বেংকত কাম কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কাপোৰ শুকুৱাবলৈ ছাদলৈ যোৱাৰ সময়তে তাত বাস কৰা অভিনৱ জৈনে বৰ্ণবাদী আৰু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰে । ৰশ্মিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত অভিনৱ জৈন আৰু তেওঁৰ পত্নী সোমা জৈনে তেওঁক আক্ৰমণ আৰু নিৰ্যাতন চলায় আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰিচয়ক লৈ বৰ্ণবাদী মন্তব্য কৰে ।
লগতে পঢ়ক:
'চাইনিজ'-'চিংকি' বুলি দিল্লীত আকৌ ঠাট্টা-ইতিকিং উত্তৰ-পূবৰ যুৱকক