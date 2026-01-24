ETV Bharat / bharat

দূতাবাসৰ ভুৱা নম্বৰ প্লেটসহ সৈতে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীৰ ড৹ আছমা বেগম

বিদেশী দূতাবাসৰ ভুৱা নম্বৰ প্লেট লগোৱা বাহনেৰে দিল্লীৰ বিভিন্ন দূতাবাস আৰু হাই ছিকিউৰিটী জ'নত প্ৰৱেশ কৰিছিল আছমা বেগমে ।

Assam woman held in Delhi
দূতাবাসৰ ভুৱা নম্বৰ প্লেটসহ সৈতে দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটীৰ ড৹ আছমা বেগম (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 6:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিদেশী দূতাবাসৰ ভুৱা নম্বৰ প্লেট লগোৱা বাহনেৰে দিল্লীত ঘূৰি ফুৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এগৰাকী মহিলাক । মহিলাগৰাকীয়ে সঘনাই নতুন দিল্লীৰ বিভিন্ন দূতাবাস আৰু হাই ছিকিউৰিটী জ'নত অহা যোৱা কৰি আহিছিল ।

১৫ জানুৱাৰীত গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত দিল্লী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এ ই কে চিৰ (এণ্টি এক্সটৰ্চন এণ্ড কিডনেপিং চেল) এটা দলে নতুন দিল্লীৰ বসন্ত বিহাৰ অঞ্চলত মহিলাগৰাকীক বিদেশী দূতাবাসৰ ভুৱা নম্বৰ প্লেট থকা ইন'ভা বাহন চলাই থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

বাহনখনৰ তালাচীৰ সময়ত বিদেশী দূতাবাসৰ আন এখন নম্বৰ প্লেটো উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ।

দিল্লী আৰক্ষীয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয়, "দিল্লীত ভুৱা বিদেশী দূতাবাসৰ নম্বৰ প্লেট লগোৱা বাহনত ঘূৰি ফুৰি থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ২০২৬ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ এণ্টি এক্সটৰ্চন এণ্ড কিডনেপিং চেলৰ এটা দলে মহিলাগৰাকীক বিদেশী দূতাবাসৰ পঞ্জীয়ন প্লেট থকা ইন'ভা বাহন চলাই থকা অৱস্থাত বসন্ত বিহাৰ অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।"

লক্ষণীয়ভাৱে মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ আছমা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা ৩ খন ভুৱা দূতাবাসৰ নম্বৰ প্লেট, এটা মোবাইল ফোন আৰু বাহনখনৰ বিক্ৰীৰ নথি-পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে । তদন্তকাৰীৰ মতে বেগমে এই ভুৱা কূটনৈতিক পৰিচয় ব্যৱহাৰ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যালয়, দূতাবাস, কনছুলেট আৰু বিদেশী কূটনীতিবিদৰ বাসগৃহকে ধৰি বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলৰ মাজেৰে মুক্তভাৱে চলাচল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

অভিযোগ অনুসৰি তেওঁ বিশ্বাসযোগ্যতা গঢ়ি তুলিবলৈ দূতাবাসে আয়োজন কৰা সামাজিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰায়ে নিজকে কূটনীতিবিদ হিচাপে পৰিচয় দিছিল । স্থানীয় বাসিন্দাসকলে দাবী কৰে যে তেওঁ নিজৰ বাহনখন দূতাবাসৰ চৌহদৰ ভিতৰত ৰখাইছিল আৰু স্থানীয় অঞ্চলটোৰ এটা ভাড়াঘৰত বাস কৰিছিল, যিটো ঘৰ তেওঁ নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

প্ৰাথমিক জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্তই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলি দাবী কৰা দূতাবাসটোক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে বা কোনো বৈধ কূটনৈতিক প্ৰমাণপত্ৰ বা বাহন পঞ্জীয়নৰ নথি দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে । পিছত তদন্তকাৰীক জনোৱা মতে ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বিদেশী দূতাবাসৰ পৰা এছ ইউ ভি বাহনখন ক্ৰয় কৰিছিল যদিও পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা নাই ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে স্নাতক বুলি দাবী কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামদাস আথৱালেৰ নেতৃত্বত গণৰাজ্যৰ ৰিপাব্লিক পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া (আৰ পি আই)ৰ সৰ্বভাৰতীয় সম্পাদিকা হিচাপে নিজকে দাবী কৰিছিল । বিভিন্ন ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সৈতেও জড়িত বুলি মহিলাগৰাকীয়ে দাবী কৰে ।

অসমৰ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ একাধিক ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । অভিযুক্তক ৬ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত এনেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে ভাবুকি হিচাপে গণ্য কৰি ড৹ আছমা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :অসমীয়াকে সামৰি ১১ ধ্ৰুপদী ভাষাৰ গ্ৰন্থ, পাণ্ডুলিপিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে খুলিলে গ্ৰন্থ কুটীৰ

TAGGED:

DR ASHMA BEGUM ARRESTED
ইটিভি ভাৰত অসম
DELHI POLICE
FAKE EMBASSY NUMBER PLATES
ASSAM WOMAN ARRESTED IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.