ETV Bharat / bharat

ডিজুকৌ উপত্যকাত ১০০ ফুট তলত পৰা অসমৰ পৰ্যটকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ

প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতে ট্ৰেকিং কৰি থাকোতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা ।

assam-tourist-rescued-after-100-foot-fall in-dzukou-valley-on-nagaland-Manipur border
ডিজুকৌ উপত্যকাত ১০০ ফুট তলত পৰা অসমৰ পৰ্যটকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ ডিজুকৌ উপত্যকাৰ ট্ৰেকিং পথত প্ৰায় ১০০ ফুট ওপৰৰ পৰা অসমৰ ১৯ বছৰীয়া পৰ্যটক এজন পিছলি পৰে । পিছত এই পৰ্যটকজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

নাগালেণ্ডৰ ভিছৱেমা গাঁৱৰ ওচৰৰ ডিজুকৌ উপত্যকাৰ ট্ৰেকিং পথত প্ৰায় ১০০ ফুট গভীৰ খাদত খহি পৰা অসমৰ এইজন পৰ্যটকক সফলভাৱে জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতে ট্ৰেকিং কৰি থকাৰ সময়তে পিছল পথত ভৰি পিছলি যুৱকজন বাগৰি পৰে । অৱেশ্য়ে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ লগতে দুৰ্গম পাহাৰীয়া ভূখণ্ডৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাত উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে জটিল সমস্য়াৰ সন্মুখীন হয় ।

জানিব পৰা মতে, যোৱা ১৮ জুলাইৰ বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত উপত্যকাটোত ট্ৰেকিং কৰি থকাৰ সময়তে এই পৰ্যটকজন পিছলি পৰে । এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে প্ৰশিক্ষিত ট্ৰেকিং গাইড আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটা দলে তৎক্ষণাত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো বিপদসংকুল পথ অতিক্ৰম কৰি দলটোৱে আহত পৰ্যটকজনক সাৱধানে উদ্ধাৰ কৰি ট্ৰেকিং বেছ কেম্পলৈ ওভতাই আনে । ইপিনে, ডিজুকৌ উপত্যকাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰি ট্ৰেকিং কৰিবলৈ স্থানীয় গাইড আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলে আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে নাগালেণ্ডৰ ডিজুকৌ উপত্যকা । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ হিমালয়ৰ কোলাত অৱস্থিত ডিজুকৌ উপত্যকা ট্ৰেকাৰসকলৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় । এই উপত্যকাটো নাগালেণ্ড-মণিপুৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত অৱস্থিত । সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা দুহাজাৰ মিটাৰতকৈও অধিক উচ্চতাত অৱস্থিত এই উপত্যকাটোলৈ বহু পৰ্যটকে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ যায় ।

লগতে পঢ়ক:নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত ভূমিস্খলনত নিহত কমেও ৮ জন

TAGGED:

নাগালেণ্ড
ট্ৰেকিং পথ
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGALAND MANIPUR BORDER
DZUKOU VALLEY IN NAGALAND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.