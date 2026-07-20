ডিজুকৌ উপত্যকাত ১০০ ফুট তলত পৰা অসমৰ পৰ্যটকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ
প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতে ট্ৰেকিং কৰি থাকোতে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা ।
Published : July 20, 2026 at 10:48 AM IST
তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ ডিজুকৌ উপত্যকাৰ ট্ৰেকিং পথত প্ৰায় ১০০ ফুট ওপৰৰ পৰা অসমৰ ১৯ বছৰীয়া পৰ্যটক এজন পিছলি পৰে । পিছত এই পৰ্যটকজনক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
নাগালেণ্ডৰ ভিছৱেমা গাঁৱৰ ওচৰৰ ডিজুকৌ উপত্যকাৰ ট্ৰেকিং পথত প্ৰায় ১০০ ফুট গভীৰ খাদত খহি পৰা অসমৰ এইজন পৰ্যটকক সফলভাৱে জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতে ট্ৰেকিং কৰি থকাৰ সময়তে পিছল পথত ভৰি পিছলি যুৱকজন বাগৰি পৰে । অৱেশ্য়ে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ লগতে দুৰ্গম পাহাৰীয়া ভূখণ্ডৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাত উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে জটিল সমস্য়াৰ সন্মুখীন হয় ।
জানিব পৰা মতে, যোৱা ১৮ জুলাইৰ বিয়লি প্ৰায় ৩ বজাত উপত্যকাটোত ট্ৰেকিং কৰি থকাৰ সময়তে এই পৰ্যটকজন পিছলি পৰে । এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে প্ৰশিক্ষিত ট্ৰেকিং গাইড আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱকৰ এটা দলে তৎক্ষণাত উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো বিপদসংকুল পথ অতিক্ৰম কৰি দলটোৱে আহত পৰ্যটকজনক সাৱধানে উদ্ধাৰ কৰি ট্ৰেকিং বেছ কেম্পলৈ ওভতাই আনে । ইপিনে, ডিজুকৌ উপত্যকাত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা পৰ্যটকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰি ট্ৰেকিং কৰিবলৈ স্থানীয় গাইড আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলে আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটন কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্য়তম হৈছে নাগালেণ্ডৰ ডিজুকৌ উপত্যকা । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ হিমালয়ৰ কোলাত অৱস্থিত ডিজুকৌ উপত্যকা ট্ৰেকাৰসকলৰ মাজত অতিকৈ জনপ্ৰিয় । এই উপত্যকাটো নাগালেণ্ড-মণিপুৰৰ সীমান্ত অঞ্চলত অৱস্থিত । সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা দুহাজাৰ মিটাৰতকৈও অধিক উচ্চতাত অৱস্থিত এই উপত্যকাটোলৈ বহু পৰ্যটকে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ যায় ।