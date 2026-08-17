কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, ১২ অক্টোবৰলৈ অপেক্ষা
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰথ্না আৰু আৰ মহাদেৱানৰ বিচাৰপীঠত জুবিন গাৰ্গ মৃত্যু গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া ৷
Published : August 17, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:43 PM IST
নতুন দিল্লী : সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়েও সকাহ নিদিলে হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰৰ অন্যতম মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তক । ১২ অক্টোবৰলৈকে কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব শ্যামকানু মহন্ত ৷ উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আছিল শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি । কিন্তু ন্যায়ালয়ে জামিনৰ পৰিৱৰ্তে গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰে । ফলত অক্টোবৰ মাহলৈকে অসমৰ বাক্সাৰ নিকাছী কাৰাগাৰেই হ’ব শ্যামকানুৰ ঠিকনা ।
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ বি ভি নাগাৰথ্না আৰু আৰ মহাদেৱানৰ বিচাৰপীঠত জুবিন গাৰ্গ মৃত্যু গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷ শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আবেদনৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে কোনো শুনানি প্ৰদান নকৰি ১২ অক্টোবৰত শুনানিৰ দিন নিৰ্ধাৰণ কৰে বিচাৰপীঠে । উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান নকৰাত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল শ্যামকানু মহন্তই ৷
আনহাতে সোমবাৰে ন্যায়াধীশৰ সন্মুখত শ্যামকানু মহন্তৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সিদ্ধাৰ্থ দেৱে যুক্তি আগবঢ়ায় কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হোৱা স্থানত মহন্ত উপস্থিত নাছিল । অভিযুক্ত হিচাপে নাম উল্লেখ কৰা মহন্ত সেই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গ ছিংগাপুৰলৈ গৈছিল ৷ বৰ্তমানলৈকে ছিংগাপুৰৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলক পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাই ।"
তেওঁ লগতে যুক্তি দৰ্শাই কয়,"অভিযুক্ত এজন ইভেণ্ট মেনেজাৰ । গায়কজনক হত্যা বা আঁতৰাই পেলোৱাৰ উদ্দেশ্য নাই ৷ তেওঁ কেৱল ইভেণ্টবোৰ আয়োজন কৰিছে ৷"
এই যুক্তি শুনাৰ পাছত ন্যায়াধীশে চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তাক প্ৰশ্ন কৰিছিল, কিয় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলক তেওঁলোকৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হোৱা নাই ? ন্যায়াধীশৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰী পক্ষৰ অধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়াই কয়," বৰ্তমানলৈকে ১১ জন সাক্ষীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আছে ৷ আনহাতে মহন্তৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷ কিয়নো জুবিন গাৰ্গে ছিংগাপুৰৰ অনুষ্ঠানলৈ যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে মহন্তই আত্মহত্যাৰ ভাবুকি দিছিল ।"
শইকীয়াই কয়,"চিকিৎসকে জুবিন গাৰ্গক পানীৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ সময়তো মহন্তই গাৰ্গক সুৰাৰ যোগান ধৰিছিল, ইয়ট পাৰ্টিলৈ যাবলৈ অনুমতি দিছিল ।"
লগতে পঢ়ক:ডাৱৰ বিস্ফোৰণত নিৰুদ্দেশ হোৱা পাঁচ সেনা উদ্ধাৰ কাৰ্যত সেনাৰ হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ