ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাত উজলিল অসমৰ চাহ, শিল্পকলা
১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হৈছে ৪৪ সংখ্যক ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা ২০২৫ । গৌতম দেৱৰয়ৰ দ্বাৰা যুগুটোৱা প্ৰতিবেদন...
Published : November 21, 2025 at 7:21 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে ৪৪ সংখ্যক ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা ২০২৫(আই আই টি এফ) । য'ত অসমৰ কলা-সংস্কৃতিকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শিত হৈছে । অসমৰ পৰিচয় চাহ, বাঁহ আৰু বেতৰ সামগ্ৰী, অগৰুৰ সামগ্ৰী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰী আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
এই বাণিজ্য মেলা সন্দৰ্ভত নতুন দিল্লীৰ অসম তথ্য কেন্দ্ৰৰ উপ-সঞ্চালক ছাবিৰ নিছাতে শুকুৰবাৰে ইটিভি ভাৰতক কয়, "ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত ৪৪ সংখ্যক ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা ২০২৫ত অসম পেভিলিয়ন অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে । এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত শীৰ্ষ বিষয়বস্তুৰ অধীনত অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সজীৱ মিশ্ৰণেৰে দৰ্শনাৰ্থীক মোহিত কৰিছে ।"
৪১ টা এমএছএমই ষ্টল, উদ্ভাৱনীমূলক ষ্টাৰ্টআপ আৰু এক জিলা এক প্ৰডাক্ট (অ'ডিঅ'পি)ৰ বিস্তৃত পৰিসৰৰ প্ৰদৰ্শনেৰে অসমৰ বৈচিত্ৰময় কাৰুকাৰ্য্য আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান ঔদ্যোগিক পৰিৱেশ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে এই পেভিলিয়নত । বিশেষকৈ অসমৰ চাহ, বাঁহ-বেতৰ সামগ্ৰী, অগৰু কাঠৰ সামগ্ৰীৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতি দৰ্শনাৰ্থীসকল যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছে বুলি নিছাতে উল্লেখ কৰিছে ।
বাণিজ্যৰ বাহিৰেও এই পেভিলিয়নে এক নিমজ্জিত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা আগবঢ়াইছিল । প্ৰদৰ্শনীসমূহত চৰাইদেউ মৈদাম আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি অসমৰ ইউনেস্ক'ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ প্ৰদৰ্শন, বিশেষকৈ বিহু আৰু বাগৰুম্বাই মণ্ডপটোৰ আকৰ্ষণ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
নিছাতে লগতে কয়, "সন্মানৰ গুৰু আসনৰ প্ৰদৰ্শনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শিক্ষাত শিপাই থকা অসমৰ বৈষ্ণৱী পৰম্পৰাৰ আধ্যাত্মিক আৰু সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ আৰু অধিক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।"
ইফালে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া পৰম্পৰাগত লোক সংগীত আৰু নৃত্যৰে অসম দিৱস উদযাপন কৰা হয় । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী বিমল বড়াই অসমৰ চহকী সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰ আৰু ইয়াৰ ঐতিহাসিক অৱদানক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো এই অঞ্চললৈ আগবঢ়োৱা অদম্য সমৰ্থনৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসম ভাৰতৰ অন্যতম দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হোৱা ৰাজ্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, যিটো ২০১৩-২০১৪ চনত ২৯ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা ২০২৩-২০২৪ চনত ৬৮.৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পোৱা জি এছ ডি পি বৃদ্ধিৰ ট্ৰেজেক্টৰীৰ প্ৰতিফলনে স্থায়ী, সৰ্বাংগীন বৃদ্ধিৰ প্ৰমাণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।"
ইফালে ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ পেভিলিয়নটোও অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে । যিয়ে আয়ুৰ্বেদ, যোগ, প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা, য়ুনানি, সিদ্ধ, সোৱা-ৰিগপা আৰু হোমিঅ'পেথীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিছে । আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে জড়িত বিভাগ আৰু সংস্থাসমূহে বাণিজ্য মেলাত নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
জয়পুৰস্থিত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ আয়ুৰ্বেদে (এন আই এ)য়ে 'আয়ুষ ফুড' বিষয়বস্তুৰে এক বিস্তৃত প্ৰদৰ্শন কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ত্ৰিফলা জাম, ৰিজুভেনেটিং গ্ৰেনুলছ আৰু ৰাগী বিস্কুটৰ লগতে প্ৰশাধন সামগ্ৰী যেনে এল'ভেৰা জেল, লিপ বাম আৰু প্ৰামাণিক আয়ুৰ্বেদিক উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মিত ফুট ক্ৰীম প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে । প্ৰতিনিধিসকলে দৰ্শনাৰ্থীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰা দেখা গৈছে । তেওঁলোকে বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ বৰ্ণনা কৰিছে ।
নতুন দিল্লীস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ বিদ্যাপীঠে আয়ুষ আহাৰ বিষয়বস্তুৰ অধীনত আয়ুৰ্বেদ ভিত্তিক পুষ্টিকৰ সামগ্ৰীৰ এক শৃংখল প্ৰদৰ্শন কৰিছে । এই ষ্টলত পোছাক কুকিজ (তিল, আজৱাইন আৰু জীৰা), এনি ব্ৰেড, জীতায়ু চাহ, এনপি ড্ৰিংক আৰু ফুল মুন চকলেট আদি সামগ্ৰীৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
য়ুনানী মেডিচিনৰ কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা পৰিষদ (চিচিআৰএম) আৰু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ য়ুনানী মেডিচিনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত য়ুনানী মেডিচিনক উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
চেন্নাইৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ সিদ্ধ (এন আই এছ) আৰু সিদ্ধৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰীয় পৰিষদে (চি চি আৰ এছ) যৌথভাৱে প্ৰতিৰোধমূলক স্বাস্থ্য, পুষ্টি আৰু জনসচেতনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । উল্লেখ্য যে ১৪ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৪৪ সংখ্যক ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা ২৭ নৱেম্বৰলৈকে চলিব ।
