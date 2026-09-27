ETV Bharat / bharat

অসমৰ ঔদ্যোগিক যাত্ৰাৰ নতুন অধ্যায়, বৃহৎ ই-মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গুজৰাটৰ কণ্ডলাত এটা বৃহৎ ই-মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন । এই প্ৰকল্পটো অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেড আৰু দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যৌথ পদক্ষেপত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।

e methanol project
গুজৰাটৰ কণ্ডলাত এটা বৃহৎ ই-মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন (ANI)
author img

By ANI

Published : September 27, 2026 at 6:19 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অসমৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ঔদ্যোগিক উপস্থিতি শক্তিশালী কৰি গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল আৰু কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শনিবাৰে গুজৰাটৰ কণ্ডলাত এটা বৃহৎ ই-মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি এই প্ৰকল্পটো অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেড (এপিচিএল) আৰু দীনদয়াল বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যৌথ পদক্ষেপত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।

২৩০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ আৰু প্ৰতিদিনে ১৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতাৰে এই প্ৰকল্পটো দেশৰ ই-মিথানল উৎপাদনৰ প্ৰধান পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । ইয়াৰ জৰিয়তে ৩৫০০ৰো অধিক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

পশ্চিম উপকূলৰ ভাৰতৰ অন্যতম প্ৰধান সামুদ্ৰিক বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ কণ্ডলা বন্দৰত স্থাপন হ’বলগীয়া এই প্ৰকল্পটোৱে জাহাজ খণ্ডত সেউজ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰক প্ৰসাৰিত কৰা, আমদানিকৃত জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা আৰু সামুদ্ৰিক পৰিবহণৰ পৰা নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাত অৰিহণা যোগোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

এই প্ৰকল্পই ৰাজ্যৰ বাহিৰত অসমৰ ঔদ্যোগিক পদাংকৰ এক উল্লেখযোগ্য সম্প্ৰসাৰণো চিহ্নিত কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ অৰ্থনীতিৰ উদীয়মান ক্ষেত্ৰসমূহত অসমৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহৰ সামৰ্থ্য আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকাক প্ৰতিফলিত কৰে ।

এই উপলক্ষে ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে এই প্ৰকল্পটোৱে সেউজ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰচেষ্টাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব । ২০২১ চনত গ্লাছগোত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সন্মিলনত ঘোষণা কৰা ২০৭০ চনৰ ভিতৰত কাৰ্বন নিৰ্গমন শূন্য পৰিৱেশ লাভৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা তেওঁ স্মৰণ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টিভংগীৰ লগত খাপ খুৱাই ভাৰতে সেউজ ইন্ধন আৰু স্বচ্ছ শক্তিৰ দিশত এক নতুন আন্দোলনৰ উত্থান প্ৰত্যক্ষ কৰিছে । তেওঁ কয় যে এই পৰিৱৰ্তনত গুজৰাটে সৌৰশক্তি, সেউজ হাইড্ৰ’জেন আৰু অন্যান্য ধৰণৰ স্বচ্ছ শক্তিৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আগশাৰীৰ ৰাজ্য হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেউজ ইন্ধন গ্ৰহণ ত্বৰান্বিত কৰাৰ দৃষ্টিভংগী সমগ্ৰ দেশতে ক্ৰমান্বয়ে কাৰ্যত পৰিণত হৈছে আৰু ভাৰতে স্বচ্ছ শক্তি প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ আৰু গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ।

তেওঁ কয় যে জাহাজ খণ্ডকো এই সেউজ পৰিৱৰ্তনৰ পৰিসৰৰ ভিতৰলৈ অনাটো আনন্দদায়ক । কাণ্ডলাত ই-মিথানল প্ৰকল্পই বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে, কিয়নো প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে উৎপাদিত মিথানল বন্দৰৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গন্তব্যস্থানলৈ চলা জাহাজৰ বাবে সাগৰীয় ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

ভাৰতৰ শক্তি খণ্ডত অসমৰ ঐতিহাসিক অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ড৹ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনে দেশৰ তেল আৰু পেট্ৰ’লিয়াম উদ্যোগত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছে । তেওঁ আঙুলিয়াই দিছিল যে এছিয়াৰ প্ৰথমটো যান্ত্ৰিকভাৱে খনন কৰা তেল কূপ ১৮৬৭ চনত অসমৰ মাকুমত স্থাপন কৰা হৈছিল, আনহাতে ভাৰতৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ ১৯০১ চনত ডিগবৈত আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।

তেওঁ কয় যে অসমে দেশৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু লগতে মিথানল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে । নামৰূপস্থিত অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডে প্ৰতিদিনে ৫০০ টন পৰ্যন্ত মিথানল উৎপাদন ক্ষমতা লাভ কৰি ৰাজ্যখনক এই খণ্ডত মূল্যৱান বিশেষজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম পেট্ৰ’-কেমিকেলছ লিমিটেডক কণ্ডলা ই-মিথানল প্ৰকল্পত অংশীদাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণৰ বাবে আগবঢ়োৱা আমন্ত্ৰণৰ কথা উল্লেখ কৰি ড৹ শৰ্মাই কয় যে দেশৰ অন্যতম বৃহৎ সেউজ ইন্ধনৰ পদক্ষেপত ৰাজ্যখনৰ বাবে অৰিহণা যোগোৱাটো গৌৰৱৰ বিষয় বুলি বিবেচনা কৰি অসমে এই সুযোগ সহজেই গ্ৰহণ কৰিছে ।

তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে অনাগত বছৰবোৰত সমগ্ৰ দেশৰ অন্যান্য ডাঙৰ বন্দৰসমূহতো একেধৰণৰ সেউজ ইন্ধন প্ৰকল্প গঢ়ি তোলা হ’ব, যাৰ ফলত ভাৰতৰ স্বচ্ছ আৰু অধিক বহনক্ষম সামুদ্ৰিক পৰিবহণৰ দিশত পৰিৱৰ্তন অধিক শক্তিশালী হ’ব ।

অসম আৰু গুজৰাটৰ গভীৰ ঐতিহাসিক আৰু সমসাময়িক সম্পৰ্কৰ ওপৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোকপাত কৰে । ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ সৈতে জড়িত প্ৰাচীন সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে আধুনিক যুগতো দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বৃদ্ধি পাই আহিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অসম ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ চাহ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য, আনহাতে গুজৰাট অসম চাহৰ প্ৰধান বজাৰৰ ভিতৰত অন্যতম ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আৰু অৱগত কৰে যে অসমৰ নিজা উন্নয়ন যাত্ৰাৰ সৈতে প্ৰাসংগিক শিক্ষা লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে গুজৰাটৰ উন্নয়ন অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক পদ্ধতিৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজি লাভ কৰিবলৈ অসমৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে শেহতীয়াকৈ গুজৰাটৰ ৰাজ্যিক সচিবালয় ভ্ৰমণ কৰিছিল ।

অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা চিন্তা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এসময়ত দেশৰ অন্যতম বঞ্চিত অঞ্চল হিচাপে গণ্য কৰা এই অঞ্চলটোৱে শেহতীয়া বছৰবোৰত উন্নয়নৰ গতিপথত এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন সাক্ষী হৈ আছে । তেওঁ অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তিত অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশৰ প্ৰমাণ হিচাপে অৰ্ধপৰিবাহী সম্পৰ্কীয় প্ৰকল্পকে ধৰি নতুন ঔদ্যোগিক আৰু প্ৰযুক্তিগত পদক্ষেপৰ উত্থানৰ দিশটোলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “উত্তৰ-পূবৰ জনসাধাৰণে সদায় অপেক্ষা কৰি থকা এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতক দিয়াৰ বাবে গুজৰাটৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আজি অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰূপান্তৰ পূৰ্ণ গতিৰে আগবাঢ়িছে ।”

ড৹ শৰ্মাই গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র পেটেল আৰু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে এই ই-মিথানল প্রকল্পটোত অসমৰ অংশগ্রহণত সুবিধা কৰি দিয়াৰ লগতে অসম আৰু গুজৰাটৰ মাজত ঔদ্যোগিক অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: অনিৰুদ্ধ ! ২৯ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে

TAGGED:

ই মিথানল উৎপাদন প্ৰকল্প
অসম পেট্ৰ’ কেমিকেলছ লিমিটেড
জীৱাশ্ম ইন্ধন
সেউজ ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰক প্ৰসাৰিত কৰা
E METHANOL PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.