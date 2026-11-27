অসমৰ 'লুক লাও'ৰ সোৱাদে তৃপ্তি দিছে দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাৰ দৰ্শনাৰ্থীক
টাই-আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত পানীয় লুক লাও হৈছে চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ সুৰা । যাক স্থানীয় ভাষাত ৰহি বুলিও কোৱা হয় ৷
Published : November 27, 2026 at 12:02 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত চলি থকা ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলা (IITF) ২০২৬ ত সকলোৰে বাবে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অসমৰ ছয় শতিকা পুৰণি পানীয় ‘লুক লাও’ ৷
অসমৰ টাই-আহোমসকলৰ এই পৰম্পৰাগত পানীয় হৈছে চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এক বিশেষ সুৰা । সোৱাদৰ উপৰিও ই অঞ্চলটোৰ ইতিহাস আৰু পৰম্পৰা বহন কৰি আহিছে । আহোমসকলৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ ই অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আহিছে । স্থানীয়ভাৱে ইয়াক ৰহি বুলিও কোৱা হয় ৷
শিৱসাগৰৰ দীপজ্যোতি দুৱৰীয়ে এই পৰম্পৰাগত অসমীয়া পানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ অনাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
আহোমৰ পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাক আৰু পাগুৰি পৰিধান কৰি দীপজ্যোতিয়ে মণ্ডপটোলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীসকলক এই পানীয়ৰ ইতিহাস, ইয়াৰ প্ৰস্তুতি প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ বিশেষত্বৰ বিষয়ে বুজায় ।
দীপজ্যোতিয়ে বুজাই কয় যে লুক লাও টাই-আহোম বংশৰ পৰাই প্ৰচলিত । ১২২৮ চনৰ পৰা ১৮২৬ চনলৈ প্ৰায় ৬০০ বছৰ অসমত আহোমসকলে শাসন কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰা এই পানীয় পৰম্পৰাগত উৎসৱ, সামাজিক সভা আৰু সামূহিক অনুষ্ঠান উদযাপনত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে । প্ৰধানতঃ উজনি অসমত আতিথ্য আৰু সাংস্কৃতিক ৰীতি-নীতিৰ সৈতে লুক লাও নিবিড়ভাৱে জড়িত ।
তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে লুক লাও প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াই ইয়াক অন্যান্য পানীয়ৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে । দীপজ্যোতিয়ে কয় যে অসমত কেবা প্ৰকাৰৰো বৰা চাউল পোৱা যায় ৷ লুক লাও প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰধানকৈ ‘আঘোণী বৰা’ চাউল ব্যৱহাৰ কৰে । স্থানীয়ভাৱে পোৱা কেইবাবিধো বনৌষধি চাউলৰ লগত মিহলি কৰা হয় । এটি পিঠা প্ৰস্তুত কৰি চাউলৰ সৈতে মিশ্ৰণ কৰা হয় ৷
তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে, “ধান আৰু বনৌষধিৰ মিশ্ৰণ প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰায় ১৫ দিনলৈকে ৰখা হয়, যাৰ ফলত এই পৰম্পৰাগত পানীয়ৰ সৃষ্টি হয় ।” তেওঁৰ মতে আধুনিক আৰু নিয়ন্ত্ৰিত উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিলে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ গুণগত মান আৰু সোৱাদ বজাই ৰখাত সহায় হয় ।
দীপজ্যোতিয়ে কয় যে এই পানীয়ত প্ৰায় ১০%ৰ পৰা ১২% সুৰা থাকে আৰু ইয়াক অসমত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি আৰু সামূহিক অনুষ্ঠানৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । তেওঁ দাবী কৰে যে কিম্বন প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ইয়াত এমিনো এচিড, জৈৱিক এচিড, ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ আদি মৌলও থাকে । এই কাৰণেই তেওঁ ইয়াক অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতে জড়িত এক অনন্য ঐতিহ্যবাহী পানীয় বুলি গণ্য কৰে ।
এই পৰম্পৰাগত পানীয়ৰ বাণিজ্যিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত দীপজ্যোতি দুৱৰীয়ে কয় যে তেওঁৰ যাত্ৰা সহজ নাছিল । ২০১৬ চনত অসমত নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত তেতিয়াৰ বিত্তমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰম্পৰাগত পানীয় উৎপাদনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ নীতি ঘোষণা কৰে । এই ঘোষণাৰ পিছতেই দীপজ্যোতিয়ে এই দিশত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।
২০২০ চনত তেওঁ লুক লাও উৎপাদনৰ বাবে চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰি বেংকৰ ঋণ লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে । লগতে অসম চৰকাৰৰ ষ্টাৰ্টআপ পদক্ষেপ মাই আছাম ষ্টাৰ্টআপ আইডি (MASI)ৰ অধীনত তেওঁ ১৫ লাখ টকাৰ অনুদান লাভ কৰে ৷ এই অনুদানে তেওঁক ব্যৱসায় আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে ।
‘‘ৰাজ্য চৰকাৰে আবকাৰী নীতি সংশোধন কৰিছে, দোকানীসকলক এই পৰম্পৰাগত পানীয় বিক্ৰী কৰিবলৈ ৫০০ টকাত অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে । ২০২২ চনত মই ডিভাইন গ্ৰেচ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ অধীনত আধুনিক বজাৰৰ ব্ৰেণ্ড ‘লুক লাও’ মুকলি কৰিছিলো ।’’ দীপজ্যোতিয়ে কয় ৷
তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে কৃষি আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৃত খাদ্য সামগ্ৰী ৰপ্তানি উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই (এপিইডিএ) ৰপ্তানিৰ বাবে নিৰ্বাচিত দেশৰ ১০০ টা ষ্টাৰ্টআপৰ ভিতৰত তেওঁৰ ব্ৰেণ্ডক ২৬ নম্বৰ স্থানত দিছে । বৰ্তমান এই পানীয় অসমৰ বজাৰত প্ৰিমিয়াম ৭৫০ মিলিলিটাৰ কাঁচৰ বটলত উপলব্ধ ।
দীপজ্যোতিয়ে কয় যে বাণিজ্য মেলাত ইতিবাচক সঁহাৰি পোৱাৰ পিছত দিল্লীতো বিক্ৰী আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । অসমৰ ৬০০ বছৰীয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক নতুন প্ৰজন্ম আৰু বিশ্বলৈ কঢ়িয়াই আনি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত লুক লাওৰ স্বীকৃতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত বিতৰকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: বৰাচাউলৰ ৱাইন 'লুক লাও' : পৰম্পৰাগত পানীয়ক বিশ্বমুখী কৰাৰ সপোন