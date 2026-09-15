ETV Bharat / bharat

নিৰাপত্তা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সিপাৰে আছাম ৰাইফলছৰ দল

সীমা অতিক্ৰম কৰি হোৱা অপৰাধ ৰোধৰ চেষ্টা অসম ৰাইফলছ ৷ ম্যানমাৰৰ গাঁৱৰ প্ৰতিনিধিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োগ ৷

Assam Rifles reaches across Myanmar border
নিৰাপত্তা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সিপাৰে আছাম ৰাইফলছৰ দল (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 9:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গৌতম দেবৰয়

নতুন দিল্লী : ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমা সুৰক্ষাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপত অসম ৰাইফলছৰ ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপ জিলাৰ নোগ্লো–লাজু অঞ্চলৰ বিপৰীতে অৱস্থিত ম্যানমাৰৰ গাঁওসমূহৰ প্ৰতিনিধিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নিয়োগ ৷

ফলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰ সিটো পাৰে বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীসমূহৰ পৰা অধিক সহযোগিতা বিচাৰি অবৈধ চলাচল, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ আৰু অন্যান্য সীমা অতিক্ৰম কৰি হোৱা অপৰাধ ৰোধৰ চেষ্টা অসম ৰাইফলছৰ ।

টিৰাপৰ বিপৰীতে ম্যানমাৰৰ গাঁৱৰ লোকসকলৰ সীমা অতিক্ৰম কাৰ্য ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাত নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত নিয়ন্ত্ৰিত চলাচল, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।

এই সংযোগ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ বিদ্ৰোহী গোট আৰু সৰবৰাহৰ নেটৱৰ্কে ম্যানমাৰ আৰু ভাৰতৰ মাজত চলাচল কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বনমূলক হ'ব ৷ সীমান্তৰ ওচৰত বসবাস কৰা গাঁওবাসীৰ তথ্যই অসম ৰাইফলছক সন্দেহজনক গতিবিধি ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰিব আৰু অনুপ্ৰৱেশৰ সম্ভাৱ্য পথ চিনাক্ত কৰিব পাৰে আৰু সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ কেডাৰ ভাৰতীযত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা দিব পাৰিব ।

ম্যানমাৰ সীমান্তৰ পৰিচালনা কঠোৰ কৰাৰ নতুন দিল্লীয়ে লোৱা সিদ্ধান্তৰ পিছত এই উন্নয়নে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । পূৰ্বৰ মুক্ত যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ ফলত আভ্যন্তৰীণ-নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো উদ্বেগৰ হৈ পৰিছিল ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপ জিলাৰ অতি দুৰ্গম স্থান তথা ভাৰত ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত নোগ্লো–লাজু আঞ্চল সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান, সীমান্ত সুৰক্ষা, ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ৰোধ, সীমান্তৰে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ আদি বিষয়ৰ বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে ভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি অপহৰণ, ধনদাবী আদি কাৰ্য সংঘটিত কৰি এনেধৰণ পথ ব্যৱহাৰ কৰে ৷ যিহেতু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ মূল পথ হৈছে এনে দুৰ্গম অঞ্চলসমূহ ৷ ইয়াৰ লগতে সীমান্তত বসবাস কৰা লোকৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়ক হ'ব ৷ সন্দেহযুক্তৰ গতি বিধি নিৰীক্ষণ আৰু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰাত ৰোধ কৰিব পাৰিব সেনাই ৷

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়,"নিয়মীয়া তালাচি, সীমান্ত সিপাৰৰ পৰা চলা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধ, ভাৰত-ম্যানমাৰ চৰকাৰৰ মাজত তথ্য আদান প্ৰদান, দুয়ো দেশৰ শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷"

ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান:

১ ছেপ্টেম্বৰত অসম ৰাইফলছ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপত অভিযান চলাই ১২.২ গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ আনহাতে চলিত বৰ্ষৰ জুন মাহত ৫১ গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছিল ৷ শেহতীয়াকৈ অসম ৰাইফলছ আৰু অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ১৩০.০৯ গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ দুই ম্যানমাৰৰ দুই নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷

আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সঘনাই নিচাজাতীয় সামগ্ৰী হেৰইন আৰু ড্ৰাগছ প্ৰস্তুত কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে ৷ উক্ত এলেকাসমূহ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত অঞ্চল ৷

নিৰাপত্তা বিশেষজ্ঞ ব্ৰিগেডিয়াৰ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) বি কে খান্নাই কয়,"ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱাটো অতি জৰুৰী ৷ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত অঞ্চলত জাতি-জনগোষ্ঠীৰ শান্তি সম্প্ৰতি, অৰ্থনীতিৰ বিষয়টো জৰিত হৈ আছে ৷ লগতে ভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ সৰবৰাহ আদি দুয়ো দেশৰ লোকৰ মাজত সম্ভাৱনা বেছি ৷"

ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত তদাৰক কৰিবলৈ কিয় প্ৰত্যাহ্বানমূলক ?

ভাৰত-ম্যানমাৰ সুৰক্ষাক লৈ দিল্লীয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷ পূৰ্বে সীমান্তেৰে মুক্তভাবে চলাচল কৰিব পাৰিছিল দুয়ো দেশৰ নাগৰিক ৷ কিন্তু দেশৰ প্ৰতি বাঢ়ি অহা নিৰাপত্তাজনিত কাৰণৰ বাবে সীমান্ত নিৰাপত্তাক লৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত তদাৰক কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বানমূল, কাৰণ পাহাৰীয়া দুৰ্গম এলেকা আৰু দুয়ো দেশৰ জনসাধাৰণৰ বসবাস পদ্ধতিগত নহয় ৷ তথ্য অনুসৰি, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপ জিলাৰ নংলু-লাজু চেক্টৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ এলেকা ৷

খবৰ অনুসৰি টিৰাপ–চাংলাং–লংডিং বেল্টত বিদ্ৰোহ সম্পৰ্কীয় ঘটনা অব্যাহত আছে । চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ২০২৫ চনৰ জুন মাহত আছাম ৰাইফলছে টিৰাপত এনএছচিএন (কে-ৱাইএ)ৰ এজন কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ম্যানমাৰৰ পৰা ভাৰতত পাৰ হ’বলৈ গৈ আছাম ৰাইফলছে দুজন আলফা-আই কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "অৰুণাচল প্ৰদেশে ম্যানমাৰৰ সৈতে দীঘলীয়া আৰু বহুলাংশে নিৰীক্ষণ কৰাটো কঠিন সীমাৰেখা ভাগ কৰিছে, যাৰ ফলত বিদ্ৰোহী আৰু সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত সহজ হৈ পৰিছে ৷"

সীমান্তত আগতীয়া সতৰ্কবাণী নেটৱৰ্ক সৃষ্টি কৰা

ব্ৰিগেডিয়াৰ খান্নাই কয়,"য’ত আছাম ৰাইফলছে ম্যানমাৰৰ গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত হয়, তেনে কাৰ্যসূচীৰ গুৰুত্ব ভাৰতৰ ভৌতিক সীমান্ত আন্তঃগাঁথনিৰ বাহিৰত মানৱ চোৰাংচোৱা আৰু আগতীয়া সতৰ্কবাণী নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনাত নিহিত হৈ আছে । সীমান্তৰ ওচৰত বাস কৰা গাঁওবাসীয়ে সম্ভাৱনাময়ভাৱে নিৰাপত্তা বাহিনীক অস্বাভাৱিক গতিবিধিৰ বিষয়ে সময়মতে তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷"

উল্লেখ্য যে, ভাৰত-ম্যানমাৰে মুঠ ১,৬৪৩ কিলোমিটাৰ সীমাৰেখাৰ অংশীদাৰ । গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি টিৰাপ, চাংলাং আৰু লংডিং জিলাত এনএছচিএন আৰু ইউএলএফএ (আই)ৰ ফৈদৰ পৰা বিদ্ৰোহৰ ফলত অৰুণাচল প্ৰদেশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: অৰুণাচল প্ৰদেশত ছিয়াং নদীবান্ধক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, প্ৰতিবাদস্থলীত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ

TAGGED:

ভাৰত ম্যানমাৰ সীমা
অসম ৰাইফলছ
অৰুণাচল প্ৰদেশ
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
ASSAM RIFLES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.