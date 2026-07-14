শ্বহীদ হাবিলদাৰ মহম্মদ ইকবাললৈ শেষ শ্ৰদ্ধা, মণিপুৰত বৃহৎ অভিযানত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ
সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোৰণৰ পাছত সমগ্ৰ অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযান তীব্ৰতৰ ৷ নাগালেণ্ডৰ ঘটনাত শংকিত মণিপুৰে চলোৱা বৃহৎ অভিযানত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ ৷
Published : July 14, 2026 at 11:19 PM IST
তেজপুৰ: নাগালেণ্ডৰ চুমুকেদিমা জিলাৰ শোকুভি অঞ্চলত অসম ৰাইফলছৰ কনভয়ক লক্ষ্য কৰি সংঘটিত সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোৰণৰ পাছত সমগ্ৰ অঞ্চলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰা হৈছে । ঘটনাটোত অসম ৰাইফলছৰ হাবিলদাৰ মহম্মদ ইকবাল শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে আন চাৰিগৰাকী জোৱান আহত হৈছিল ।
কোহিমাৰ প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, অঞ্চলটোত অভিযান জোৰদাৰ কৰিবলৈ অসম ৰাইফলছ আৰু নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে । বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ তালাচী প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । আহত চাৰিগৰাকী জোৱান বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে যদিও তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি চিকিৎসকে জনাইছে ৷
আনহাতে, শ্বহীদ হাবিলদাৰ মহম্মদ ইকবাললৈ মঙলবাৰে বিয়লি শোকুভিস্থিত অসম ৰাইফলছ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু বিদ্যালয়ত সামৰিক মৰ্যাদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানত স্পিয়াৰ কৰ্প’ছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং আৰু অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকপ্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰা, এভিএছএম, এছএম আদি উপস্থিত থাকি জোৱানগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷
অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকপ্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰা আৰু বাহিনীটোৰ সকলো পদবীৰ জোৱান-অফিচাৰে শ্বহীদ জোৱানগৰাকীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ আন্তৰিক সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছে । এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, অসম ৰাইফলছ শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ সৈতে দৃঢ়ভাৱে থিয় দিছে ।
ইফালে, ভাৰতীয় সেনাৰ মুৰব্বী জেনেৰেল ধীৰাজ শেঠ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ সকলো পদবীৰ বিষয়া-জোৱানেও কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত দেশৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ত্যাগ আগবঢ়োৱা হাবিলদাৰ মহম্মদ ইকবাললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে ।
সোমবাৰে শোকুভিৰ লংগি অঞ্চলত অসম ৰাইফলছৰ কনভয় অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত পথৰ কাষত পুতি থোৱা সন্দেহজনক আইইডি বিস্ফোৰিত হয় । ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । উল্লেখ্য যে, সামাজিক মাধ্যমত এই আক্ৰমণৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নাম জড়িত কৰি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী সংস্থা বা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে আক্ৰমণৰ দায় কোনো সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা বা নিশ্চিত কৰা বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই ।
মণিপুৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বৃহৎ অভিযানত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক উদ্ধাৰ
মণিপুৰ আৰক্ষী আৰু ১৯ গড়ৱাল ৰাইফলছৰ এক যুটীয়া দলে মঙলবাৰে চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ কে থেঞ্জাং গাঁৱৰ সমীপৰ বনাঞ্চলত চলোৱা এক বিশেষ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আৰু যুদ্ধসদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ৷ এই তথ্য মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ।
আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে এক গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত চলোৱা এই অভিযান ৰাজ্যখনত অবৈধ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ আৰু শান্তি-শৃংখলা সুদৃঢ় কৰাৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা ধাৰাবাহিক পদক্ষেপৰ অংশ বুলি নিৰাপত্তা সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ৷ সমান্তৰালভাৱে, বিগত ৬ জুলাইত উখৰুল জিলাত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ লক্ষ্যৰে টিএম কাচম, লিতান আৰু চিকিবুং অঞ্চলত আন এক গোপন তথ্যভিত্তিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে । এই ঘটনাৰ তদন্তৰ অংশ হিচাপে ইতিমধ্যে ৩জন লোকক আটক কৰা হৈছে ।
চলি থকা নিৰাপত্তা অভিযানৰ মাজতো অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হৈ থকা বুলি প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিয়ে । কৃষিকাৰ্য অব্যাহত আছে, দোকান-পোহাৰ স্বাভাৱিকভাৱে খোলা আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২০২ ত নিয়মীয়াকৈ যান-বাহনৰ চলাচল অব্যাহত আছে । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে জনোৱা মতে, উখৰুল আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে অধিক অবৈধ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ উদ্ধাৰৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত এনে অভিযান আগন্তুক দিনতো অব্যাহত থাকিব ।
লগতে পঢ়ক: হৰমুজ প্ৰণালীত আৰৱৰ জাহাজত মিছাইল আক্ৰমণ ইৰাণৰ, এজন ভাৰতীয় নিহত, আহত ৬