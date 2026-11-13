শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলন : সীমান্তৰ সুৰক্ষা, বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণত বিশেষ গুৰুত্ব
দুদিনীয়া সন্মিলনত ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা, উগ্ৰপন্থীবিৰোধী অভিযান আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আলোচনা কৰা হয় ।
Published : November 13, 2026 at 1:01 PM IST
তেজপুৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা, সীমান্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু বাহিনীৰ কাৰ্যকৰী সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ১২ আৰু ১৩ নৱেম্বৰত শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত অসম ৰাইফলছৰ দুদিনীয়া কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলনৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে ।
শ্বিলঙৰ লাইটকৰত অৱস্থিত অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত অধ্যক্ষতা কৰে অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰাই ।
সন্মিলনত বাহিনীটোৰ বিভিন্ন গোটৰ কমাণ্ডাৰ, বেটেলিয়ন কমাণ্ডাৰ আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । অসম ৰাইফলছৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল গৌতম অৰোৰাই এই কথা জনায় ।
দুদিনীয়া সন্মিলনত বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ বিস্তৃত পৰ্যালোচনা, বিভিন্ন বিভাগৰ অভিযান সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়ন আৰু উদ্ভৱ হোৱা নতুন নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰাৰ কৌশল নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
বিশেষকৈ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নিৰাপত্তা আৰু সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উগ্ৰপন্থীবিৰোধী অভিযানৰ সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় ।
ইয়াৰ উপৰি বাহিনীটোৰ আধুনিকীকৰণ, উন্নত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু সা-সঁজুলিৰ অন্তৰ্ভুক্তি, আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ, চোৰাংচোৱা তথ্যৰ সমন্বয় আৰু বিভিন্ন নিৰাপত্তা সংস্থাৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বিষয়সমূহেও আলোচনাত বিশেষ স্থান লাভ কৰে ।
সন্মিলনত জোৱানসকলৰ প্ৰশিক্ষণ, দক্ষতা বিকাশ, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু কল্যাণমূলক ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় । এই পদক্ষেপসমূহে বাহিনীটোৰ সামগ্ৰিক কাৰ্যদক্ষতা আৰু অভিযান পৰিচালনাৰ সক্ষমতা অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হয় । সন্মিলনৰ সময়ছোৱাত সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰাই বিভিন্ন বিভাগৰ অভিযানমূলক সফলতা আৰু কাৰ্যকলাপৰ পৰ্যালোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ কৰণীয় সন্দৰ্ভত কৌশলগত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ।
প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া আৰু জোৱানৰ নিষ্ঠা, পেছাদাৰিত্ব আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ তেওঁ শলাগ লয় । লগতে পৰিৱৰ্তিত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ, প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন আৰু নিৰন্তৰ সতৰ্কতা বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
এই সন্মিলনে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কমাণ্ডাৰসকলৰ মাজত অভিযানৰ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম পদ্ধতিৰ আদান-প্ৰদান আৰু নতুন কৌশল উদ্ভাৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰা, অভিযানমূলক সক্ষমতা অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু দেশৰ সেৱাত অসম ৰাইফলছৰ গৌৰৱোজ্জ্বল পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ নতুন সংকল্পৰে দুদিনীয়া সন্মিলনৰ সামৰণি পৰে ।