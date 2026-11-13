ETV Bharat / bharat

শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলন : সীমান্তৰ সুৰক্ষা, বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণত বিশেষ গুৰুত্ব

দুদিনীয়া সন্মিলনত ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা, উগ্ৰপন্থীবিৰোধী অভিযান আৰু প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আলোচনা কৰা হয় ।

Assam Rifles Commanders Conference
শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 13, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা, সীমান্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু বাহিনীৰ কাৰ্যকৰী সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ১২ আৰু ১৩ নৱেম্বৰত শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত অসম ৰাইফলছৰ দুদিনীয়া কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলনৰ শুকুৰবাৰে সামৰণি পৰে ।

শ্বিলঙৰ লাইটকৰত অৱস্থিত অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত অধ্যক্ষতা কৰে অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰাই ।

সন্মিলনত বাহিনীটোৰ বিভিন্ন গোটৰ কমাণ্ডাৰ, বেটেলিয়ন কমাণ্ডাৰ আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । অসম ৰাইফলছৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল গৌতম অৰোৰাই এই কথা জনায় ।

Assam Rifles Commanders Conference
শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

দুদিনীয়া সন্মিলনত বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ বিস্তৃত পৰ্যালোচনা, বিভিন্ন বিভাগৰ অভিযান সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তুতিৰ মূল্যায়ন আৰু উদ্ভৱ হোৱা নতুন নিৰাপত্তাজনিত প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰাৰ কৌশল নিৰ্ধাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

বিশেষকৈ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ নিৰাপত্তা আৰু সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে উগ্ৰপন্থীবিৰোধী অভিযানৰ সক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বিষয়ত আলোচনা কৰা হয় ।

ইয়াৰ উপৰি বাহিনীটোৰ আধুনিকীকৰণ, উন্নত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু সা-সঁজুলিৰ অন্তৰ্ভুক্তি, আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ, চোৰাংচোৱা তথ্যৰ সমন্বয় আৰু বিভিন্ন নিৰাপত্তা সংস্থাৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বিষয়সমূহেও আলোচনাত বিশেষ স্থান লাভ কৰে ।

সন্মিলনত জোৱানসকলৰ প্ৰশিক্ষণ, দক্ষতা বিকাশ, আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আৰু কল্যাণমূলক ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হয় । এই পদক্ষেপসমূহে বাহিনীটোৰ সামগ্ৰিক কাৰ্যদক্ষতা আৰু অভিযান পৰিচালনাৰ সক্ষমতা অধিক শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হয় । সন্মিলনৰ সময়ছোৱাত সঞ্চালক প্ৰধান লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল বিকাশ লাখেৰাই বিভিন্ন বিভাগৰ অভিযানমূলক সফলতা আৰু কাৰ্যকলাপৰ পৰ্যালোচনা কৰি ভৱিষ্যতৰ কৰণীয় সন্দৰ্ভত কৌশলগত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ।

Assam Rifles Commanders Conference
শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিনীৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া আৰু জোৱানৰ নিষ্ঠা, পেছাদাৰিত্ব আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ তেওঁ শলাগ লয় । লগতে পৰিৱৰ্তিত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ, প্ৰযুক্তিগত উন্নয়ন আৰু নিৰন্তৰ সতৰ্কতা বজাই ৰখাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

এই সন্মিলনে বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ কমাণ্ডাৰসকলৰ মাজত অভিযানৰ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম পদ্ধতিৰ আদান-প্ৰদান আৰু নতুন কৌশল উদ্ভাৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰা, অভিযানমূলক সক্ষমতা অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু দেশৰ সেৱাত অসম ৰাইফলছৰ গৌৰৱোজ্জ্বল পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ নতুন সংকল্পৰে দুদিনীয়া সন্মিলনৰ সামৰণি পৰে ।

লগতে পঢ়ক :উন্নত ভাৰত গঢ়িবলৈ কৃষিৰ আধুনিকীকৰণ আৰু কৃষকৰ সৱলীকৰণ অতি প্ৰয়োজনীয় : প্ৰধানমন্ত্ৰী
লগতে পঢ়ক :অভিযানৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবলৈ আকস্মিক কৌশল শক্তিশালী আৰু অটুট ৰাখক: সশস্ত্ৰ বাহিনীলৈ ৰাজনাথ সিং

TAGGED:

ASSAM RIFLES CONFERENCE
ASSAM RIFLES COMMANDERS CONFERENCE
অসম ৰাইফলছ কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলন
শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ সন্মিলন
অসম ৰাইফলছ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.