ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দায়িত্বশীল আচৰণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক সকীয়নি আছাম ৰাইফলছৰ

ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দায়িত্বশীল আচৰণ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক সকীয়নি আছাম ৰাইফলছৰ
বিতৰ্কিত, বিভ্ৰান্তিকৰ বা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বস্তু আপলোড কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টা আইন অনুসৰি কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰা হ’ব বুলি ডিজিৰ কাৰ্যালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
নতুন দিল্লী : ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দায়িত্ব আৰু অনুশাসন অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ অসম ৰাইফলছৰ সকলো সেৱা আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত জোৱানক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
কৰ্মীসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা এক পৰামৰ্শত সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ে উল্লেখ কৰিছে, "সেৱাৰ চৰ্ত, আভ্যন্তৰীণ বিষয়, আৰু অসম ৰাইফলছৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে একাংশ সেৱা আগবঢ়োৱা আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভিডিঅ' আপলোড কৰি থকাটো পোহৰলৈ আহিছে ।"
পৰামৰ্শদাতাখনত কোৱা হৈছে, "সকলো ৰেংকক কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিয়া হৈছে যে অসম ৰাইফলছৰ সঞ্চালকালয়ৰ পূৰ্ব অনুমোদন অবিহনে সেৱা বিষয়ৰ সৈতে জড়িত কোনো ভিডিঅ', পোষ্ট, বা কন্টেন্ট আপলোড বা প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিব ।"
বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা পৰামৰ্শদাতাখনত লগতে কোৱা হৈছে, “ৰেংক এণ্ড ফাইলৰ মাজত ক্ষোভ বা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা বিতৰ্কিত, বিভ্ৰান্তিকৰ বা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বস্তু আপলোড কৰাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টা আইন অনুসৰি কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰা হ’ব ।”
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এনে অকৰ্তৃত্বশীল তথ্য প্ৰচাৰ কৰা বা বাহিনীটোৰ ভাবমূৰ্তি আৰু অনুশাসন কলংকিত কৰাৰ চেষ্টা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিলকে ধৰি কঠোৰ অনুশাসনমূলক আৰু আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
পৰামৰ্শদাতাখনত কোৱা হৈছে, "সকলো কৰ্মীক গোপনীয়তা বজাই ৰাখিবলৈ, সেৱাৰ নিয়ম মানি চলিবলৈ আৰু সাংগঠনিক অনুশাসন বা নিৰাপত্তা উলংঘা কৰা যিকোনো কাৰ্য্যকলাপৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
ইফালে বিগত কিছুদিনত মণিপুৰত ১০ একৰ অবৈধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰে আছাম ৰাইফলছে ।
আছাম ৰাইফলছৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, "আছাম ৰাইফলছে বি এছ এফ, মাচি আৰক্ষী, আৰু টেঙনৌপাল বন বিভাগৰ সহযোগত মণিপুৰৰ টেংগনৌপালৰ মাচীত মঙলবাৰে ১০ একৰ অবৈধ আফিং খেতি ধ্বংস কৰে । ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সমীপৰ নাৰ্কো নেটৱৰ্কত আঘাত হানি ১.৭৩ কোটি টকা মূল্যৰ ১০০ কিলোগ্ৰাম পূৰঠ শস্য উভালি পেলোৱা হয় ।"
মুখপাত্ৰগৰাকীৰ মতে, এই অভিযান মণিপুৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ৰোধ আৰু আফিং ভিত্তিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ যোগান শৃংখলত ব্যাঘাত জন্মাবলৈ চলি থকা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে ধ্বংস হোৱা শস্যসমূহৰ অবৈধভাৱে খেতি কৰা হৈছিল আৰু ই জনস্বাস্থ্য আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছিল ।
চোৰাংচোৱাগিৰি, পথাৰত অভিযান চলোৱা, আফিং শস্য উভালি পেলোৱা আদি সমন্বিত কাৰ্যই দুৰ্গম অঞ্চলত চলি থকা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ নেটৱৰ্কত ডাঙৰ আঘাত হানে । এনে কাৰ্যই নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহকাৰীলৈ এক শক্তিশালী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় যে অনাগত দিনত এনে অভিযান অব্যাহত থাকিব ।
