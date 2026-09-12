ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ জালত তিনি উগ্ৰপন্থী সদস্য, বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ

মণিপুৰত উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান ৷ ইউনাইটেড চ'ছিয়েলিষ্ট ৰিভলুচন্যেৰী আৰ্মীৰ তিনি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেনাই ৷

Assam Rifles apprehends 3 USRA cadre
মণিপুৰত আছাম ৰাইফলছৰ জালত তিনি উগ্ৰপন্থী সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ (Manipur Police X)
author img

By ANI

Published : September 12, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইম্ফল(মণিপুৰ) : মণিপুৰৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ মুনপি গাঁৱত আছাম ৰাইফলছৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে চলোৱা অভিযানত সেনাই ইউনাইটেড চ'ছিয়েলিষ্ট ৰিভলুচন্যেৰী আৰ্মী চমুকৈ ইউএছআৰএ নামৰ উগ্ৰপন্থী গোটৰ তিনি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সদস্যকেইটা হৈছে খুয়াল, বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ নুংৰাই গাঁৱৰ বাসিন্দা মানি চিৰু, চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ নাঙথাল গাঁৱৰ বাসিন্দা থাংলালমুৱান ।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তিনি সদস্যৰ পৰা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেনাই ৷ জব্দ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা ৭.৬২ এমএম এইচকেজি ৩ এছল্ট ৰাইফল, এটা ৫.৫৬ এমএম এ১ এছল্ট ৰাইফল, এটা ৫.৫৬ এমএম এম২২ এছল্ট ৰাইফল, দুটা ৭.৬২ এমএম একে৪৭ ৰাইফল, ৭.৬২ এমএম একে ৪৭ ৰাইফল, ২৯৮ ৰাউণ্ড সজীৱ গুলী আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ৷

Assam Rifles apprehends 3 USRA cadre
বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ (ANI)

আনহাতে ড্ৰাগছ বিৰোধী আন এক অভিযান চলাই সেনাই বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ দুই অবৈধ ম্যানমাৰৰ নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনিৰ ভাৰতীয় বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় ২৪ লাখ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে সেনাই ৷

সেনাৰ কৰ্তৃপক্ষই এক্সত উল্লেখ কৰা অনুসৰি,"গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ নামপঙৰ এলেকাত আছাম ৰাইফলছে দুজন অবৈধ ম্যানমাৰৰ নাগৰিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । দুই ম্যানমাৰৰ নাগৰিকৰ পৰা ১৩০ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা কৰা হয় ৷ সামগ্ৰীখিনিৰ ভাৰতীয় বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় ২৪ লাখ হ'ব ৷"

উল্লেখ্য যে, ম্যানমাৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে ড্ৰাগছ ৷ অৰুণাচলৰ পৰা অসমৰ তিনিচুকীয়ালৈ আহে আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাৰতৰ ভিন্ন ঠাইলৈ সৰবৰাহ হৈছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ ৷ যাৰ বাবে অসমত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ অসম আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ গোট গঠন কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক:জালনোটৰ পিছত এইবাৰ ২০ টকীয়া জালমুদ্ৰা: ছাহাৰানপুৰত নেটৱৰ্ক উৎখাত, গ্ৰেপ্তাৰ ২

TAGGED:

মণিপুৰ
আছাম ৰাইফলছ
মণিপুৰ আৰক্ষী
অৰুণাচল প্ৰদেশ
MANIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.