ETV Bharat / bharat

অৰুণাচল প্ৰদেশত হেৰ’ইনসহ ম্যানমাৰৰ দুই নাগৰিক আটক

আইজলত প্ৰায় ২.৬৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ ।

Assam Rifles apprehends 2 illegal Myanmar nationals, seizes heroin worth Rs 24 lakh in Arunachal
অৰুণাচল প্ৰদেশত হেৰ’ইনসহ ম্যানমাৰৰ দুই নাগৰিক আটক অসম ৰাইফলছৰ (Assam Rifles @official_dgar)
author img

By ANI

Published : August 30, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চাংলং (অৰুণাচল প্ৰদেশ): শুকুৰবাৰে অসম ৰাইফলছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলং জিলাত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ সন্দেহত দুজন ম্যানমাৰৰ নাগৰিকক আটক কৰিছে । অভিযানকাৰী দলটোৱে লগতে এই ধৃত লোক দুই নাগৰিকৰ পৰা ১৩০ গ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মৃল্য় প্ৰায় ২৪ লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

অসম ৰাইফলছে প্ৰকাশ কৰা মতে, সন্দেহযুক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ সম্পৰ্কে চোৰাংচোৱাৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে যোৱা ২৮ আগষ্টত নামপং অঞ্চলত এই অভিযান চলোৱা হয় ৷ এই অভিযানতে দুয়ো অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অবৈধ প্ৰৱেশ আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে চলাই থকা অভিযানৰ অংশস্বৰূপে অসম ৰাইফলছে এই অভিযান চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

আনহাতে মিজোৰামতো অসম ৰাইফলছ আৰু মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে চলোৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আইজলত প্ৰায় ২.৬৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত দলটোৱে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই যোৱা ২৭ আগষ্টত চানমাৰীত তিনি অভিযুক্তক আটক কৰাৰ লগতে মুঠ ৮৭৮ গ্ৰাম মেথামফেটামাইন টেবলেট উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

ইপিনে, যোৱা ২৮ আগষ্টত মিজোৰামৰ জোটলাং অঞ্চলতো অসম ৰাইফলছে চম্পাইৰ কাষ্টমছ প্ৰিভেণ্টিভ ফ'ৰ্চে অভিযান চলায় । যুটীয়াভাৱে চলোৱা এই এক অভিযানত ৩২,৮৯০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ৪৩৭ টা ছুপাৰিৰ বেগ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দকৃত ছুপাৰিখিনিৰ মৃল্য় ৩,৪৪,৬৮,৭২০ টকা হ'ব । জব্দ কৰা সামগ্ৰীখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আইনী ব্যৱস্থাৰ বাবে চামফাইৰ শুল্ক প্ৰতিৰোধ বাহিনীক গতাই দিয়া বুলি অসম ৰাইফলছে উল্লেখ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

কাছাৰত ১৬৮ কোটি টকাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ

TAGGED:

অসম ৰাইফলছ
মিজোৰাম
নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
MYANMAR NATIONALS APPREHEND

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.