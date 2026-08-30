অৰুণাচল প্ৰদেশত হেৰ’ইনসহ ম্যানমাৰৰ দুই নাগৰিক আটক
আইজলত প্ৰায় ২.৬৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ ।
By ANI
Published : August 30, 2026 at 4:47 PM IST
চাংলং (অৰুণাচল প্ৰদেশ): শুকুৰবাৰে অসম ৰাইফলছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলং জিলাত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ সন্দেহত দুজন ম্যানমাৰৰ নাগৰিকক আটক কৰিছে । অভিযানকাৰী দলটোৱে লগতে এই ধৃত লোক দুই নাগৰিকৰ পৰা ১৩০ গ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মৃল্য় প্ৰায় ২৪ লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
অসম ৰাইফলছে প্ৰকাশ কৰা মতে, সন্দেহযুক্ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ সম্পৰ্কে চোৰাংচোৱাৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে যোৱা ২৮ আগষ্টত নামপং অঞ্চলত এই অভিযান চলোৱা হয় ৷ এই অভিযানতে দুয়ো অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰাৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অবৈধ প্ৰৱেশ আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে চলাই থকা অভিযানৰ অংশস্বৰূপে অসম ৰাইফলছে এই অভিযান চলোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
আনহাতে মিজোৰামতো অসম ৰাইফলছ আৰু মিজোৰাম আৰক্ষীয়ে চলোৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত আইজলত প্ৰায় ২.৬৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । চোৰাংচোৱাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত দলটোৱে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই যোৱা ২৭ আগষ্টত চানমাৰীত তিনি অভিযুক্তক আটক কৰাৰ লগতে মুঠ ৮৭৮ গ্ৰাম মেথামফেটামাইন টেবলেট উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
ASSAM RIFLES APPREHENDS TWO ILLEGAL MYANMAR NATIONALS, SEIZES HEROIN WORTH ₹24 LAKH IN ARUNACHAL PRADESH#AssamRifles apprehended two illegal Myanmar nationals in the general area of Nampong, Changlang District, Arunachal Pradesh on 28 Aug 2026, based on specific intelligence… pic.twitter.com/pHZS5T2mhV— The Assam Rifles (@official_dgar) August 30, 2026
ইপিনে, যোৱা ২৮ আগষ্টত মিজোৰামৰ জোটলাং অঞ্চলতো অসম ৰাইফলছে চম্পাইৰ কাষ্টমছ প্ৰিভেণ্টিভ ফ'ৰ্চে অভিযান চলায় । যুটীয়াভাৱে চলোৱা এই এক অভিযানত ৩২,৮৯০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ৪৩৭ টা ছুপাৰিৰ বেগ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । জব্দকৃত ছুপাৰিখিনিৰ মৃল্য় ৩,৪৪,৬৮,৭২০ টকা হ'ব । জব্দ কৰা সামগ্ৰীখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আইনী ব্যৱস্থাৰ বাবে চামফাইৰ শুল্ক প্ৰতিৰোধ বাহিনীক গতাই দিয়া বুলি অসম ৰাইফলছে উল্লেখ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:১০০ দিনৰ ভিতৰত ৩০০ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ধ্বংস : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা